Giá thuê căn hộ tại TP.HCM tăng mạnh, người trẻ chật vật thuê nhà

Gặp khó vì giá thuê căn hộ tăng



Tất bật dọn đồ đạc để chuyển chỗ ở, Nguyễn Thị Thanh (sinh viên năm 3 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật) cho biết Thanh và 2 bạn cùng lớp thuê đang thuê 1 căn hộ ở TP. Thủ Đức với giá 7 triệu đồng. Bình quân, mỗi tháng Thanh tốn khoảng 2,5 triệu đồng cho tiền thuê nhà và điện nước. Tuy nhiên, chủ nhà thông báo tăng giá lên 9 triệu đồng. Với mức tài chính chủ yếu phụ thuộc vào chu cấp của gia đình, giá thuê phòng này vượt quá khả năng buộc Thanh phải cùng các bạn đi tìm nơi khác để thuê.

Chị Trần Thảo Anh (32 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết, tuần trước chủ nhà vừa gặp chị trao đổi việc tăng tiền nhà. Hợp đồng cũ đã hết hạn, chủ nhà yêu cầu tăng thêm 2 triệu lên mức 10 triệu đồng/tháng trong năm tiếp theo. Giá thuê mới quá cao đã khiến chị Thảo Anh lo lắng.

Sau dịch, giá thuê căn hộ tại TP.HCM bắt đầu tăng. Ảnh: H.T

"Với đồng lương nhân viên văn phòng, vợ chồng tôi xoay xở tiền thuê nhà, tiền học con cái, tiền sinh hoạt lý đã rất chật vật. Bây giờ, chủ nhà còn muốn tăng thêm tiền thuê nhà thì vượt quá khả năng của tôi. Vợ chồng tôi bàn nhau sẽ phải tìm chỗ khác để thuê.

Tôi đã liên hệ nhiều bên môi giới để tìm chỗ thuê nhưng được thông báo mặt bằng chung bây giờ giá căn hộ cho thuê đều tăng. Các chủ nhà viện cớ kinh tế đã hồi phục nên giá thuê phải về mức của 2019. Vì vậy, muốn tìm căn hộ cho thuê giá rẻ, tôi phải chấp nhận chỗ ở hơi cũ và xa so với nơi ở hiện tại", chị Thảo Anh cho hay.

Vài tháng trở lại đây, hoạt động cho thuê căn hộ ở TP.HCM đã khởi sắc hơn rất nhiều so với thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán. Trong đó, các khu vực như TP.Thủ Đức, Tân Phú, Tân Bình, Bình Chánh, quận Gò Vấp… nơi có nhiều trường đại học, khu công nghiệp, nhà xưởng đều ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao.

Bà Hoa (chuyên kinh doanh cho thuê căn hộ tại TP.HCM) cho biết, 2 năm qua, do ảnh hưởng dịch, bà phải hạ giá thuê căn hộ hơn 50% để tìm khách. Gần đây thị trường tốt hơn, bà nâng giá dần lên nhưng cũng chưa đưa về giá cũ.

Giá thuê căn hộ phục hồi

Thị trường đang có dấu hiệu phục hồi khi nhu cầu tìm thuê căn hộ gia tăng trở lại. Khảo sát của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), các hợp đồng thuê căn hộ vừa hết hạn thời gian gần đây (kỳ hạn thông thường là một năm) đều được ký mới với mức giá tăng đến 10% hoặc hơn. Lý do là số lượng người hỏi thuê căn hộ đã tăng vọt trong vài tháng trở lại đây, đặc biệt tại TP.HCM, do nhiều lao động ngoại tỉnh đã quay trở lại.

Khách thuê căn hộ tăng mạnh trong thời gian qua. Ảnh: H.T

Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm thuê căn hộ chung cư quý 1/2022 tăng 19% so với cùng kỳ. Riêng TP.HCM có nhu cầu tìm thuê chung cư tăng 17% so với quý trước. Không chỉ nhu cầu thuê tăng, giá thuê căn hộ tại TP.HCM cũng tăng trung bình từ 3-5% so với thời điểm 2021. Nhìn chung phân khúc căn hộ cho thuê dù chưa thể hồi phục như trước dịch Covid-19 nhưng đã có thay đổi tích cực hơn.

Thống kê của chuyên trang Chợ Tốt Nhà cho thấy từ khi TP.HCM được công nhận là "vùng xanh", nhu cầu tìm kiếm phòng trọ, căn hộ cho thuê đã tăng cao trở lại, với 96% tin đăng được khách thuê liên hệ, trong khi tỷ lệ này năm 2020 chỉ đạt 86%. Còn hiện nay, xấp xỉ 99% tin đăng đã được liên hệ.

Thực tế, hàng ngàn người trẻ, người có thu nhập thấp, sinh viên tại TP.HCM đang chịu ảnh hưởng bởi giá căn hộ cho thuê tăng. Được biết, sau thời gian dài bị ảnh hưởng dịch bệnh, lượng người trở lại TP.HCM học tập, làm việc tăng cao đã khiến thị trường cho thuê tăng trưởng mạnh. Lượng cầu lớn trong khi nguồn cung hạn chế là lực đẩy giá cho thuê tăng cao.

Giá cho thuê căn hộ được dự án sẽ trên đà tăng trong thời gian tới. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch VNO Group cho hay, việc các chủ nhà tăng giá thuê là dễ hiểu. Lượng người trẻ quay lại TP.HCM để làm việc, thu nhập nhìn chung cũng dần hồi phục. Còn về phía chủ nhà, sau mấy năm giảm, giãn tiền thuê nay là cơ hội để họ bù đắp nguồn thu. Giá thuê có dấu hiệu tăng trở lại từ thời điểm sau Tết, đến nay hầu như đã về mức trước dịch.

Chuyên gia Đinh Minh Tuấn nhận định, thị trường căn hộ cho thuê đang nhộn nhịp trở lại theo tốc độ phục hồi của nền kinh tế. Sau một thời gian dài phải giảm giá mạnh 50-60% để giữ khách, nhiều chủ nhà đã tăng giá sau khi các hoạt động kinh tế - xã hội gần như đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, phần lớn giá thuê chưa quay về thời điểm trước dịch mà chỉ tăng cao hơn giai đoạn giãn cách. Trong thời gian tới, công suất cho thuê sẽ ổn định hơn nhưng chưa thể tăng mạnh và giá thuê có thể tiếp tục tăng nhẹ.

Ông Tuấn dự đoán, giá thuê căn hộ sẽ được duy trì ít nhất cho đến hết năm nay, để phù hợp với mức độ sẵn sàng chi tiêu của khách thuê. Tuy nhiên, sang năm 2023 khi nguồn cung căn hộ dần trở nên khan hiếm hơn, mức giá sẽ nâng lên.