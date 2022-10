Giá vàng được nhận định duy trì đà tăng trong tuần tới

Trong tuần qua, giá vàng thế giới có sự bứt phá tăng ngoạn mục sau khi giảm về mức thấp nhất 2,5 năm là 1.622 USD/oz. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao ngay hồi phục về mức 1.661 USD/oz; giá vàng hợp đồng kỳ hạn giao tháng 12 trên sàn Comex cũng đang được giao dịch ở mức 1.673 USD/oz. Dù có mức tăng hơn 1% trong tuần, nhưng vàng vẫn tiếp tục đánh dầu mức giảm trong 6 tháng liên tiếp.

Hiện nay, tâm lý thị trường đang được cải thiện khi xuất hiện lực mua vào bởi một số nhu cầu coi vàng như tài sản trú ẩn an toàn đã quay trở lại. Cuộc khảo sát giá vàng mới nhất của Kitco News cho thấy, cả các nhà phân tích Phố Wall và các nhà đầu tư bán lẻ đều nhận định vàng sẽ tăng giá trong thời gian tới sau khi thoát khỏi mức thấp nhất trong 2,5 năm.

Theo các nhà phân tích, lực mua vào đối với vàng xuất hiện sau những biến động đáng kể trên thị trường tài chính toàn cầu. Đầu tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) buộc phải can thiệp vào thị trường trái phiếu toàn cầu khi cho biết, họ sẽ mua trái phiếu chính phủ dài hạn nếu cần từ nay đến ngày 14/10 để ổn định thị trường tài chính sau khi giá đồng bảng sụt giảm.

Biến động giá vàng giao ngay trong các phiên giao dịch cuối tuần qua.

Kế hoạch chi tiêu thâm hụt cũng khiến đồng bảng Anh rơi xuống mức thấp lịch sử so với USD. Các nhà phân tích lưu ý rằng, sự can thiệp thị trường của Ngân hàng Trung ương Anh chỉ diễn ra chưa đầy 1 tuần, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản buộc phải hỗ trợ đồng tiền của mình lần đầu tiên kể từ năm 1998 do đà tăng của đồng USD.

Colin Cieszynski, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management cho biết, vàng đang chịu chi phối về giá khi đồng USD đang giữ mức cao gần như kỷ lục so với đồng Yen Nhật, Bảng Anh và Euro.

“Đã có dấu hiệu của sự hỗn loạn trên thị trường, lúc này vàng mới trở thành loại “tiền tệ toàn cầu hấp dẫn” và điều đó sẽ giúp nó giữ vững giá trị của mình so với USD. Chúng tôi đang chứng kiến một đợt tăng giá mạnh của vàng với những giao dịch hấp dẫn”, Colin Cieszynski nói.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích của Darin Newsom nói rằng, vàng đã tự tạo ra sự đảo chiều quan trọng trong xu hướng tăng kỹ thuật. Điều này sẽ xác nhận xu hướng tăng giá trong trung hạn, khi những dấu hiệu cho thấy chỉ số của đồng USD sẽ đạt đỉnh trong tương lai gần. “Trung Quốc đã gây “ồn ào” về khả năng bán tháo USD. Nếu đúng như vậy, điều này có thể khiến thị trường dịch chuyển từ lưu giữ tiền mặt và sang các thị trường khác, bao gồm cả kim loại quý, ông nói.

Nhận thấy vàng đang tạo ra một số động lực tăng giá kỹ thuật trong ngắn hạn, Phillip Streible, trưởng chiến lược gia về thị trường tại Blue Line Futures cho rằng, vàng đang bước vào giai đoạn giao thời mạnh mẽ thường vào cuối quý III và đầu quý IV, điều này đã được ghi nhận trong 13 năm qua.

Tỷ lệ dự đoán giá vàng trong tuần tới giữa các chuyên gia thị trường và giới đầu tư, bán lẻ.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà phân tích đều lạc quan về vàng trong ngắn hạn. Jim Wyckoff, nhà phân tích kỹ thuật cấp cao tại Kitco.com nói rằng, theo dõi biểu đồ diễn biến giá vàng, vẫn cho thấy vàng đang trong xu hướng giảm giá, điều này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường khiến giá vàng khó khởi sắc.

Tương tự, Ronald-Peter Stoeferle, Giám đốc điều hành tại Incrementum AG cũng cho rằng, sức mạnh của đồng USD sẽ dẫn đến một cuộc suy thoái sâu và nghiêm trọng. Trong đó, vàng vẫn phải đối mặt với một số khó khăn, nhất là trong bối cảnh hiện nay, ngày càng có nhiều quan điểm trái ngược rằng việc nắm giữ một số vàng như tài sản trú ẩn an toàn chỉ mang ý nghĩa nhất thời.

Theo các nhà phân tích, biến động của giá vàng trong 2 tuần tới là yếu tố hết sức quan trọng tác động đến giá vào cuối năm. Lúc này, thị trường đang quan tâm đến dữ liệu việc làm và lạm phát mới nhất trong tháng 9 của Mỹ. Mặc dù vậy, tín hiệu hồi phục của giá vàng cuối tuần qua là dấu hiệu đầy hứa hẹn, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và biến động thị trường gia tăng.

Frank Cholly, chiến lược gia cấp cao về thị trường của RJO Futures nói với Kitco News rằng, nếu giá vàng có thể bứt tốc lên 1.700 USD/oz, xu hướng tăng sẽ đạt được và giá vàng có thể hướng nhanh đến mức 1.740 USD/oz./.