Giá vàng hôm nay 21/8 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 21/8 tại thị trường trong nước được niêm yết tại một số doanh nghiệp như sau:

Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng nhẫn lập đỉnh 120,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 19/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124,3-124,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng nhẫn

Đối với vàng nhẫn, giá loại vàng này tại Bảo tín Minh Châu niêm yết giá ở mức 117,2 – 120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nhà vàng duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua bán so với với mức giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji ở mức 117-120,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng chiều bán ra và xác lập kỷ lục cao mới.

Giá vàng hôm nay 21/8 trên thị trường thế giới: Tăng gần 0,5%

Theo cập nhật từ Kitco, lúc 7h00 sáng 21/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đứng ở mức 3.341,22 USD/ounce, tăng 19,34 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới hiện có giá khoảng 107,01 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 0,9%, lên 3.387,10 USD/ounce. So với mức thấp nhất từ đầu tháng 8, giá vàng đã phục hồi đáng kể, tạo kỳ vọng mới cho thị trường.

Nguyên nhân giá vàng bật tăng

Giá vàng phiên 21/8 tăng gần 0,5% chủ yếu nhờ đồng USD suy yếu. Khi đồng bạc xanh giảm giá, nhu cầu nắm giữ vàng – vốn được định giá bằng USD – trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác.

Ngoài ra, thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong cuộc họp tháng 7, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, nhưng xuất hiện ý kiến trong nội bộ muốn sớm hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động. Diễn biến này khiến giới đầu tư tin rằng biên bản cuộc họp tháng 7 (sẽ công bố trong tuần này) cùng bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu có thể đưa ra tín hiệu quan trọng đối với giá vàng.

Thị trường cũng bị chi phối bởi các yếu tố địa chính trị và chính sách đối ngoại từ Mỹ. Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh các bước đi nhằm hạ nhiệt xung đột tại Ukraine, đồng thời thể hiện thiện chí trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc. Giọng điệu mềm mỏng này tạm thời giảm bớt lo ngại, nhưng cũng tạo ra sự giằng co giữa các luồng đầu tư vào tài sản an toàn như vàng.

Phân tích chuyên gia: Vàng chịu sức ép chốt lời nhưng vẫn giữ triển vọng

Theo Bob Haberkorn, chuyên gia thị trường của RJO Futures, việc giá vàng tăng trở lại sau phiên giảm trước đó chủ yếu do nhà đầu tư tranh thủ mua vào trước thời điểm Fed công bố biên bản họp. Ông nhận định, nếu Chủ tịch Powell ám chỉ khả năng Fed sẽ sớm hạ lãi suất, vàng có thể bật tăng mạnh mẽ hơn.

Ở chiều ngược lại, giá vàng hiện vẫn chịu áp lực từ các đợt bán chốt lời sau khi chạm ngưỡng cao. Đặc biệt, xu hướng giảm dưới đường trung bình động 100 ngày trong các hợp đồng tương lai cũng phát đi tín hiệu thận trọng.

Các chuyên gia Saxo Bank cho rằng, trong ngắn hạn, biên độ dao động của vàng vẫn quanh mốc 3.350 USD/ounce – vốn là vùng giá được duy trì suốt ba tháng qua. Thị trường đang có nhiều đồn đoán về khả năng thay đổi nhân sự lãnh đạo tại Fed cũng như định hướng chính sách tiền tệ trong nửa cuối năm 2025. Những yếu tố này khiến vàng khó bứt phá ngay lập tức nhưng vẫn giữ được nền tảng vững chắc.

Dự báo giá vàng: Ngưỡng 3.400 – 3.500 USD là cột mốc quan trọng

Về mặt kỹ thuật, giá vàng giao tháng 12 đang có lợi thế tăng trong ngắn hạn. Các ngưỡng kháng cự gần nhất được xác định ở 3.400 USD/ounce và 3.403,60 USD/ounce – mức cao nhất trong tuần này. Nếu vượt qua các mốc này, vàng có thể hướng tới vùng 3.500 USD/ounce, được coi là mục tiêu quan trọng trong năm nay.

Ngược lại, mức hỗ trợ quan trọng nằm ở 3.353,40 USD/ounce, kế tiếp là 3.350 USD/ounce và xa hơn là 3.309 USD/ounce. Nếu thủng các ngưỡng này, áp lực bán kỹ thuật có thể khiến giá giảm sâu hơn.

Nhiều chuyên gia cho rằng, triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực, đặc biệt trong bối cảnh Fed có khả năng duy trì lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ. Một số tổ chức thậm chí dự báo giá vàng có thể đạt 3.500 USD/ounce vào cuối năm 2025 nếu Fed hạ lãi suất.

Diễn biến các kim loại quý khác

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng có biến động đáng chú ý trong phiên 21/8:

Bạc giao ngay tăng 1%, lên 37,73 USD/ounce.

Bạch kim tăng 2%, đạt 1.331,70 USD/ounce.

Palladium gần như đi ngang, giữ ở mức 1.115,92 USD/ounce.

Điều này cho thấy xu hướng tăng giá kim loại quý vẫn khá đồng bộ, phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư trên thị trường toàn cầu.



Nhìn chung, giá vàng hôm nay 21/8 ghi nhận sự phục hồi tích cực sau khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed có thể hạ lãi suất trong thời gian tới. Dù vẫn chịu áp lực chốt lời và các yếu tố chính trị - kinh tế phức tạp, vàng tiếp tục giữ được sức hấp dẫn như một kênh trú ẩn an toàn.

Trong ngắn hạn, thị trường sẽ tập trung theo dõi biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed cùng bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Đây có thể là những yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của vàng.

Với triển vọng dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn lạc quan rằng vàng có cơ hội chinh phục mốc 3.500 USD/ounce vào cuối năm nay, đặc biệt nếu Fed duy trì xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ. Vì vậy, giới đầu tư cần theo sát các tín hiệu từ Fed để có chiến lược phù hợp với biến động thị trường vàng toàn cầu.