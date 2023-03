Giá vé máy bay bắt đầu tăng chóng mặt dù dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 còn xa

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tăng chóng mặt

Những ngày gần đây, giá vé máy bay đang cao chóng mặt, tăng tới vài triệu đồng so với ngày thường.

Theo khảo sát trên trang bán vé của các hãng bay trong nước, ngày 24/3, giá vé máy bay một số chặng từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch nổi tiếng đang tăng mạnh, khá đắt đỏ. Thậm chí, một số chặng bay đã hết chỗ giờ đẹp.

Cụ thể, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, theo quy định, kéo dài 5 ngày từ 29/4 đến hết 3/5. Do đó, giá vé máy bay bắt đầu sẽ tăng mạnh từ ngày 28/4.

Điển hình như từ Hà Nội/TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng tại Vietjet Air ngày 28/4 chưa biến động, nhưng sang ngày 29/4, các chuyến bay từ sáng đến 18 giờ cùng ngày đã hết chỗ. Các chuyến bay của Vietnam Airlines cũng hết chỗ trên một số chuyến bay buổi sáng.

Bamboo Airways chỉ có các chuyến bay tầm 5 giờ sáng là giá thấp, còn chiều về ngày 3/5 cũng hết chỗ trên các khung giờ đẹp.

Giá vé máy bay chặng này trung bình dao động từ 4,8-5,2 triệu đồng/vé khứ hồi/người (đã bao gồm thuế, phí), không chênh nhau nhiều giữa các hãng. Mức giá trên đắt ngang so với giá vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Và so với cách đây khoảng chục ngày, giá đã tăng 600.000-800.000 đồng/vé.

Nhiều du khách lựa chọn là Nha Trang (Khánh Hòa), song giá vé máy bay trung bình từ Hà Nội đi Nha Trang khoảng trên dưới 6 triệu đồng/vé. Đặc biệt, giá vé chiều về ngày 3/5, một số chuyến bay của Bamboo Airways đã hết.

Giá vé đắt nhất là các chuyến bay từ Hà Nội đi Phú Quốc, dao động trung bình lên tới 7,5-8 triệu đồng/vé khứ hồi. Thậm chí, chiều đi trên chuyến bay của Vietnam Airlines đang hiển thị giá vé hạng thương gia lên tới 13,2 triệu đồng, đắt hơn cả đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2023 khi vé từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội trên 10 triệu đồng/chặng.





Khung giá vé máy bay nội địa có thể sắp tăng cao từ quý 2 năm 2023







Giá vé máy bay trong thời gian tới có thể sẽ tăng nếu Bộ GTVT điều chỉnh nới trần khung giá dịch vụ hàng không được duy trì từ năm 2015 đến nay. Trong khi các hãng hàng không yêu cầu cần được gỡ khó, để tồn tại vì đang gặp rất nhiều khó khăn.



Bộ GTVT dự kiến từ quý 2 hoặc quý 3 năm 2023 sẽ điều chỉnh khung giá dịch hàng không (trần giá vé máy bay nội địa), mức tăng trung bình khoảng 3,75% so với hiện tại.

Khung giá vé máy bay nội địa có thể sắp tăng cao từ quý 2 năm 2023.

Cụ thể, so với hiện tại, đường bay từ 1.280km trở lên tăng mạnh nhất với mức 6,67%, lên tối đa 4 triệu đồng. Từ 1.000km đến dưới 1.280km tăng 6,25%, tương ứng 3,4 triệu đồng. Đường bay từ 850km đến dưới 1.000km, mức tăng 2,89 triệu đồng (tương ứng với 3,58%).

Đường bay từ 500km đến dưới 850km, giá vé máy bay tăng trần 2,25 triệu đồng (tương ứng với mức tăng 2,25%). Các nhóm đường bay dưới 500km và đường bay kinh tế-xã hội vẫn giữ nguyên.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục Thống kê đánh giá tác động lên chỉ số CPI (chỉ số giá tiêu dùng) năm 2023, theo đó việc điều chỉnh phương án này sẽ tác động góp phần tăng CPI năm nay lên khoảng 0.07 điểm phần trăm.

Hiện nay, các mức giá, khung giá dịch vụ chuyên nghành hàng không do Nhà nước định giá vẫn được thực hiện ổn định theo quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT. Lần gần nhất khung trần này được điều chỉnh tăng là năm 2015.

Đối với giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa, theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm 39,5% tổng chi phí của hãng bay. Với biến động của tỷ giá USD/VND, chi phí nhiên liệu tháng 12/2022 của các hãng hàng không tăng 62,39% so với tháng 12/2014 và tăng 80,93% so với tháng 9/2015, tác động làm tổng chi phí doanh nghiệp hàng không tăng 27,9% so với tháng 12/2014 và tăng 33,47% so với tháng 9/2015.

Hiện, Việt Nam đang là một trong số ít các nước trên thế giới còn áp dụng khung giá vé máy bay trên các đường bay nội địa. Lần cuối cùng giá vé máy bay nội địa được điều chỉnh cách đây đã hơn 7 năm.

Các hãng hàng không cho rằng, nếu gỡ bỏ được giá trần thì họ sẽ tự cân đối chi phí vào giai đoạn thấp điểm và tự bù đắp cho các đường bay kém hiệu quả.

Theo Kinh tế & Đô thị