Giới siêu giàu đốt tiền như thế nào?

Lối sống “thực dụng” của triệu phú

Theo nhà nghiên cứu, giảng viên Thomas Stanley (Mỹ), tác giả cuốn “The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of America’s Wealthy” và cuốn “The Millionaire Mind” (tựa tiếng Việt là “Lối sống ‘thực dụng’ của triệu phú”), với nhiều triệu phú Mỹ, việc đạt được độc lập tài chính quan trọng hơn nhiều so với việc đạt được địa vị cao trong xã hội. Việc lập kế hoạch đầu tư và tham vấn với các cố vấn thường chiếm phần lớn danh sách hoạt động của họ, nhưng họ không phụ thuộc vào các món đồ tiêu dùng để tận hưởng cuộc sống.

“Tiêu dùng điều độ và sống lành mạnh, có kỷ luật là những đặc điểm nổi bật của người giàu ở Mỹ… Niềm vui và sự hài lòng của họ liên quan nhiều hơn đến gia đình, bạn bè, tôn giáo, sự độc lập về tài chính, tập luyện thể chất và có lẽ một chút chơi golf. Nhìn theo cách khác, không gì đáng thương hơn một người không có bạn thân, không có gia đình yêu thương nhưng lại có hàng triệu đô la tiêu dùng”, tiến sĩ Thomas Stanley viết.