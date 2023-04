GO!, Big C quảng bá 20 đặc sản vùng miền

01/04/2023 8:00 AM (GMT+7)

01/04/2023 8:00 AM (GMT+7)





Nhiều đặc sản vùng miền đang được bày bán tại hệ thống siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc. Ảnh: Khánh Vy/BNEWS

Hệ thống siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc triển khai chương trình "Ẩm Thực Việt", tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm, trải nghiệm 20 sản phẩm đặc sản đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Đây là lần đầu tiên chuỗi bán lẻ thực phẩm của Central Retail tổ chức sự kiện này, sẽ diễn ra từ ngày 30/3 đến hết ngày 12/4/2023, áp dụng tại tất cả 38 đại siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc.

Theo đó, trong dịp này, người tiêu dùng có cơ hội mua sắm hàng loạt sản phẩm tươi ngon, giá tốt khuyến mãi lên đến 34% dành cho các loại trái cây như mận hậu, dừa xiêm, bưởi 5 roi, xoài cát Hòa Lộc…; Các món ăn như bánh xèo, hủ tiếu nam vang, bún đậu mắm tôm, bún chả cá, cơm hến… ưu đãi lớn đến 20%.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail, cho biết: “Chương trình "Ẩm Thực Việt" là sự kiện tiếp nối của chương trình “Tiết kiệm hơn mỗi ngày cùng GO! với trên 1.000 sản phẩm rẻ hơn đến cuối năm” của GO!, Big C. Thông qua các chương trình này, chúng tôi nhằm đạt mục tiêu duy trì sức mua cũng như giúp người tiêu dùng tiết kiệm hơn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn”.

Dự kiến, trong thời gian tới, Central Retail sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều chương trình xúc tiến quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm trái cây đặc sản theo mùa của các vùng miền...

TTXVN