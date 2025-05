Hà Nội: Một quận có gần 50 trường học đang hoạt động dù chưa nghiệm thu PCCC

Mới đây, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã công bố danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu PCCC nhưng đã đưa vào sử dụng trên địa bàn quận Hà Đông. Đáng chú ý, trong danh sách này có gần 50 trường học các cấp, từ mầm non đến THPT đang hoạt động mà chưa đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC theo quy định pháp luật.

Theo danh sách công bố, nhiều trường học trên địa bàn các phường Quang Trung, Hà Cầu, La Khê, Yên Nghĩa, Vạn Phúc… chưa được nghiệm thu PCCC.

Trong đó, Phường Hà Cầu: Trường Mầm non Hà Cầu, Trường Mầm non Hà Trì, Trường Mầm non tư thục Học viện IQ, Trường Tiểu học IQ, Trường THCS Lê Hồng Phong.

Phường Yên Nghĩa: Trường Mầm non Yên Nghĩa, Mầm non Yên Hòa, Mầm non Hòa Bình, Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn.

Các phường: Quang Trung, Phú Lương, Biên Giang, Mộ Lao, La Khê, Vạn Phúc, Nguyễn Trãi, Yết Kiêu, Văn Quán, Dương Nội, Phú Lãm và Đồng Mai cũng ghi nhận thêm hàng loạt cơ sở giáo dục chưa nghiệm thu theo danh sách do quận công bố, như: Trường Mầm non Quang Trung, Trường Mầm non Phú Lương, Trường Tiểu học Phú Lương 2, Trường Mầm non Biên Giang, Trường THCS Mỗ Lao, Trường THPT Hà Đông, Mầm non Hòa Bình, Mầm non Lê Trọng Tấn…

Việc những ngôi trường đông học sinh, đặc biệt là cấp mầm non và tiểu học là nơi trẻ chưa có kỹ năng ứng phó với sự cố, hoạt động khi chưa được nghiệm thu PCCC đặt ra nguy cơ lớn về an toàn tính mạng.

Cụm Tòa nhà Usilk City, Phường La Khê, quận Hà Đông là 1 trong 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã đưa vào sử dụng trên địa bàn quận Hà Đông.

Ngoài khối giáo dục, danh sách còn có hàng loạt chung cư cao tầng, công trình hỗn hợp, cơ quan hành chính và công trình công cộng chưa nghiệm thu PCCC:

Ví dụ như: Chung cư SME Hoàng Gia (phường Quang Trung), Tháp Doanh Nhân (phường Mộ Lao), CT5AB, CT6, CT4, Usilk City (phường La Khê); Cụm Tòa nhà Usilk City (phường La Khê),

Nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị doanh nghiệp cũng chưa đảm bảo PCCC như: Kiểm sát Nhân dân quận Hà Đông, Khu hành chính mới quận Hà Đông, Bến xe Yên Nghĩa; Công ty Cổ phần Len Hà Đông (phường Vạn Phúc), Ô tô Trường Hải Tây Nam - Hà Nội (phường Biên Giang), CTCP Kiến trúc và Xây dựng Maxhome (Vạn Phúc), Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Thái, (phường Yên Nghĩa), Cơ sở dưỡng lão JAVILINK Hà Nội (Cơ sở 2, Lô đất V6A ô 11 Khu nhà ở Văn Phú, KĐT Văn Phú, phường Phú La)…

Nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ như: Công ty Nhà hàng Trâu Ngon Phú Lương, Nhà nghỉ Lieber Hotel (phường La Khê), Nhà hàng Quán nhỏ (38 Phùng Hưng, phường Phúc La), Karaoke Fantasy (phường Dương Nội)…

Theo thống kê của cơ quan chức năng, Hà Nội hiện có hơn 69.700 cơ sở là nhà trọ và chung cư mini, nhưng chỉ khoảng 35% cơ sở đã khắc phục xong yêu cầu PCCC. Tình trạng phổ biến là: Không có vách ngăn cháy giữa khu sinh hoạt và khu để xe; Hệ thống điện thiếu an toàn, dây dẫn chằng chịt; Cải tạo sai phép, nâng tầng, thay đổi công năng, thiếu lối thoát hiểm; Không có hệ thống báo cháy - chữa cháy tự động, hoặc lắp đặt mang tính đối phó

Hiện TP Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm PCCC đến hết ngày 30/6/2025. Sau thời điểm này, những cơ sở không đạt yêu cầu an toàn PCCC sẽ buộc phải ngừng hoạt động.



Danh sách 120 công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn quận Hà Đông:



1. Trường mầm non Hà Cầu, Phường Hà Cầu, quận Hà Đông



2. Trường mầm non Hà Trì, Phường Hà Cầu, quận Hà Đông



3. Trường THCS Lê Hồng Phong, Phường Hà Cầu, quận Hà Đông



4. Trường Mầm non tư thục học viện IQ và trường tiểu học IQ, Phường Hà Cầu, quận Hà Đông



5. Chung cư Bình Vượng, Phường Quang Trung, quận Hà Đông



6. Chung cư SME Hoàng Gia, Phường Quang Trung, quận Hà Đông



7. Trường mầm non Quang Trung, Phường Quang Trung, quận Hà Đông



8. Trường Mầm non Phú Lương , Phường Phú Lương, quận Hà Đông



9. Trường tiểu học Phú Lương 2, Phường Phú Lương, quận Hà Đông



10. Trường Mầm non Biên Giang, Phường Biên Giang, quận Hà Đông



11. Công ty TNHH MTV Minh Trúc Xuân, Phường Biên Giang, quận Hà Đông



12. Tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh Nhân, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông



13. Trường mầm non Búp sen Hồng, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông



14. Trường mầm non Họa My, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông



15. Trường THCS Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông



16. Trường THPT Hà Đông, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông



17. Karaoke Box , Phường Mộ Lao, quận Hà Đông



18. Trường mầm non Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



19. Trường mầm non Yên Hoà, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



20. Trường mầm non Hoà Bình, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



21. Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



22. Công ty TNHH KACHI, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



23. Công ty TNHH Sông Công Hà Đông, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



24. Công ty CP dụng cụ số 1, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



25. Công ty TNHH Mỹ Hưng, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



26. Công ty TNHH Long Vân, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



27. Tòa nhà CT2 Xa La, Phường Phúc La, quận Hà Đông



28. Tòa nhà hỗn hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở (Tòa nhà 89 Phùng Hưng), Phường Phúc La, quận Hà Đông



29. Trường Tiểu học và THCS Hà Nội Thăng Long, Phường Phúc La, quận Hà Đông



30. Trường Mầm non Đồng Dương, Phường Đồng Mai, quận Hà Đông



31. Trường Mầm non Đồng Mai, Phường Đồng Mai, quận Hà Đông



32. Trường Tiểu học Đồng Mai, Phường Đồng Mai, quận Hà Đông



33. Tòa nhà CT5AB, Phường La Khê, quận Hà Đông



34. Tòa nhà CT6, Phường La Khê, quận Hà Đông



35. Tòa nhà CT4, Phường La Khê, quận Hà Đông



36. Cụm Tòa nhà Usilk City, Phường La Khê, quận Hà Đông



37. Trường mầm non Văn Khê, Phường La Khê, quận Hà Đông



38. Trường tiểu học Văn Khê, Phường La Khê, quận Hà Đông



39. Trường trung học văn khê, Phường La Khê, quận Hà Đông



40. Nhà nghỉ Lierber motel, Phường La Khê, quận Hà Đông



41. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Việt, Phường La Khê, quận Hà Đông



42. Trường mầm non Vạn Bảo, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông



43. Công ty Cổ phần Len Hà Đông, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông



44. Trường mầm non 3/2, Phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông



45. Trường Mầm non Yết Kiêu, Phường Yết Kiêu, quận Hà Đông



46. Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông



47. Trường mầm non Hoa Sen, Phường Văn Quán, quận Hà Đông



48. Trường mầm non La Dương, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



49. Trường THCS Dương Nội, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



50. Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



51. Trường tiểu học Kim Đồng, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



52. Trường mầm non Dương Nội, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



53. trường phổ thông quốc tế việt nam, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



54. Trường mầm non Kim Đồng, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



55. Công ty cổ phần VFT, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



56. Công ty cổ phần GS thành công, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



57. Công ty TNHH Huy Phát, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



58. Karaoke Fantasy, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



59. Trường mầm non Phú Lãm, Phường Phú Lãm, quận Hà Đông



60. Trường mầm non Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, quận Hà Đông



61. Trường mầm non Hương Sen, Phường Phú Lãm, quận Hà Đông



62. Công ty TNHH Vinh Hạnh, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông



63. Trường THCS Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông



64. Trường Mầm non Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông



65. Trường Tiểu học Đồng Mai II, Đồng Mai, quận Hà Đông



66. Công ty TNHH may mặc Tuấn Trang, Đồng Mai, quận Hà Đông



67. Viện Kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, Khu hành chính mới quận Hà Đông, Hà Cầu, quận Hà Đông



68. Nhà hỗn hợp LK23-LK24 sông công, Lk23-24 Sông công, Hà trì, Hà Cầu, quận Hà Đông



69. Nhà hàng Quán nhỏ, 38 Phùng Hưng, phường Phúc la, quận Hà Đông



70. Dãy nhà 3 tầng cũ trường tiểu học Phú Lương I, Phường Phú Lương, quận Hà Đông



71. Dãy nhà cũ trường mầm non Phú Lương I, Phường Phú Lương, quận Hà Đông



72. Dãy nhà 2 tầng cũ trường THCS Phú Lương, Phường Phú Lương, quận Hà Đông



73. Văn Phòng BQL khu Thanh Hà, Phường Phú Lương, quận Hà Đông



74. Nhà hàng Trâu ngon Phú Lương, Phường Phú Lương, quận Hà Đông



75. Bến xe Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



76. Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Thái, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



77. C.ty TNHH Trung Việt, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



78. Công ty TNHH Tâm Tiến, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



79. Công ty TNHH Sơn Thành, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



80. Tiểu học Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



81. THCS Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



82. Công ty TNHH Hoàng Hà, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



83. Công ty TNHH Hoà Hưng, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



84. Công ty TNHH Công nghệ Nhật Minh, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông



85. Trường THCS Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông



86. Trườ̀ng THPT Lê Quý Đôn, Phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông



87. Trường mầm non Hoàng Hanh, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



88. Trường Tiểu học Dương Nội B, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



89. Trường Tiểu học Dương Nội A, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



90. Công ty cổ phần EKF Việt Nam, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



91. Công ty TNHH Bank nhân lực Việt Nam, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



92. Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Đông, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



93. Công ty TNHH Phồn Thịnh Tae Gwang, Phường Dương Nội, quận Hà Đông



94. Tòa nhà KL Vina, Khu tái định cư LK19a, LK19b, X7, phường Dương Nội, quận Hà Đông



95. Tòa nhà An Phú Building, Khu tái định cư LK19a, LK19b, X7, phường Dương Nội, quận Hà Đông



96. Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Maxhome, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông



97. Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Dung Hòa, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông



98. Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dương Đạt, Phường Phú Lãm, quận Hà Đông



99. Công ty TNHH Linh Hưng, Phường Phú Lãm, quận Hà Đông



100. Công ty TNHH đào tạo và khai phát quốc tế nguồn nhân lực Futurelink, Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông



101. Công ty TNHH sản suất giấy và bao bì Ngọc Dung, Phường Biên Giang, quận Hà Đông



102. Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Tây Nam - Hà Nội, Phường Biên Giang, quận Hà Đông



103. Công ty cổ phần tập đoàn UKG, Phường Biên Giang, quận Hà Đông



104. Công ty Cổ phần đầu tư dầu khí Đại Việt, Phường Biên Giang, quận Hà Đông



105. Hộ kinh doanh Huy Dương, Phường Biên Giang, quận Hà Đông



106. Công ty cổ phần Ngọc Phúc, Phường Biên Giang, quận Hà Đông



107. Xưởng sản xuất - Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Thịnh Phát, Phường Biên Giang, quận Hà Đông



108. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Á HTP, Phường Biên Giang, quận Hà Đông



109. Công ty TNHH Đầu tư phát triển nội thất Bảo Lâm, Phường Biên Giang, quận Hà Đông



110. Công ty TNHH Kiều An, Phường Biên Giang, quận Hà Đông



111. Hộ kinh doanh Đới Thị Huệ, Phường Biên Giang, quận Hà Đông



112. Công ty TNHH thương mại Phúc Thành, Phường Biên Giang, quận Hà Đông



113. Tòa nhà số 229 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông



114. Cơ sở dưỡng lão JAVILINK Hà Nội – Cơ sở 2, Lô đất V6A ô 11 Khu nhà ở Văn Phú, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông



115. Kho Công ty TNHH đầu tư phát triển Hoàng Liên, Số 44 Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông



116. Nhà cho thuê văn phòng (tầng 1 bán QA She moss), Số 647-649 Quang Trung, quận Hà Đông



117. Trường THCS Phú La, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông



118. Nhà Công vụ Tân Triều, 291 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội



119. Trụ sở làm việc của Phòng Kỹ thuật Công nghệ vật liệu chuyên dụng(Phòng 7) - Viện Khoa học và công nghệ - Bộ Công an(H09-BCA), số 100, đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, Hà Đông





120. Trụ sở Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an, số 98, đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.