Hai ngân hàng đầu tiên báo lãi quý III, có nơi lợi nhuận giảm 72% so với cùng kỳ

Mới nhất, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2023. Theo đó, nhà băng này ghi nhận lãi trước thuế hợp nhất hơn 3.100 tỷ đồng.

VPBank ghi nhận lãi trước thuế hợp nhất quý III/2023 hơn 3.100 tỷ đồng. Ảnh: VPBank

2 nhà băng chính thức báo lãi giảm trong quý III/2023

Trong quý III, thu nhập lãi thuần hợp nhất của VPBank ghi nhận hơn 8.800 tỷ đồng, giảm 15%, còn lợi nhuận khác chỉ ghi nhận gần 500 tỷ, giảm so với mức hơn 1.200 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, điểm tích cực là VPBank không còn chịu ảnh hưởng quá tiêu cực từ công ty tài chính FE Credit.

Cụ thể, hoạt động tín dụng của FE Credit (công ty tài chính do VPBank sở hữu 50% vốn) vẫn bị thu hẹp, nhưng chi phí dự phòng rủi ro đã giảm đáng kể, chỉ còn gần 2.200 tỷ đồng trong quý III, giảm gần 50% so với quý II).

Dù vậy, xét riêng ngân hàng mẹ VPBank, chi phí dự phòng rủi ro có xu hướng tăng trong quý gần nhất. Nhà băng này ghi nhận mức trích dự phòng rủi ro hơn 2.700 tỷ đồng trong quý III, tăng hơn 50%.

Về tín dụng, trong quý III tín dụng của ngân hàng mẹ VPBank tăng hơn 22% so với đầu năm, đạt hơn 488 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng của khối KHCN ghi nhận tăng trưởng 19% so với đầu năm, đạt hơn 230 nghìn tỷ đồng.

Trong quý III, BacABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế chỉ hơn 77 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Ngân hàng Bắc Á (BacABank) là nhà băng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý III/2023. Theo đó, trong quý III nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế chỉ hơn 77 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước.



Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong quý của BacABank đạt 426 tỷ đồng, giảm 33%. Hoạt động dịch vụ báo lãi 23,2 tỷ đồng, giảm 2%. Lãi từ mảng mua bán chứng khoán đầu tư là 13,3 tỷ đồng, giảm 45%. Hoạt động khác lãi 2,6 tỷ đồng, chỉ bằng 3% so với cùng kỳ.

Riêng chỉ có mảng kinh doanh ngoại hối ghi nhận lãi 35 tỷ đồng, cao gấp gần 20 lần cùng kỳ.

So với cùng kỳ, chi phí hoạt động quý III giảm 12% xuống còn 407 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần trước dự phòng ở mức 105 tỷ đồng, giảm 66%, chi phí dự phòng tăng 15% lên gần 34 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Bac A Bank báo lãi trước thuế 551 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022. Lãi sau thuế ở mức 444 tỷ đồng, giảm 22,5%.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản ở mức 145.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng gần 5% lên 98.641 tỷ đồng, dự phòng rủi ro theo đó cũng tăng 5% lên 1.099 tỷ đồng.



Tổng nợ xấu ghi nhận 762 tỷ đồng, gấp rưỡi đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) gấp 3,5 lần lên 145 tỷ đồng, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) gấp gần 4 lần lên 193 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) nhích tăng nhẹ lên thêm 2,3 tỷ đồng lên 424 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng từ 0,5% lên hơn 0,7%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ mức 203% xuống còn 144%.

Tiền gửi khách hàng tính đến cuối quý III năm nay ở mức 114.585 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Tiền gửi không kỳ hạn giảm 30% còn hơn 4.857 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CASA giảm từ 7,2% còn 4,2%.

Một loạt nhà băng khác cũng có dự báo lãi giảm

Trước đó, trong báo cáo dự báo lợi nhuận quý III/2023 của các ngân hàng, SSI Research cũng "điểm danh" loạt nhà băng dự kiến có lợi nhuận sụt giảm. Trog đó, nổi bật là "ông lớn" BIDV khi nhà băng này có ước tính lợi nhuận trong quý III/2023 giảm khoảng 12% so với cùng kỳ.

Theo SSI Research, mặc dù tăng trưởng tín dụng và huy động vẫn duy trì tốt ở mức 8,4% và 7,2% so với đầu năm tính tại thời điểm cuối tháng 9, LNTT của BIDV ước tính vẫn giảm khoảng -10 đến -12% do gánh nặng trích lập dự phòng.

Tại Techcombank, ước tính lợi nhuận nhà băng này cũng giảm -12% ~ -15%. Theo SSI Research, NIM của TCB tiếp tục gặp áp lực trong quý III/2023 do cơ chế linh hoạt lãi suất áp dụng với một số khách hàng. Trong khi đó, chi phí vốn chưa có nhiều cải thiện khi ngân hàng phải giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn xuống dưới 30% kể từ ngày 1/10/2023. Tỷ lệ này của ngân hàng là 31,6% tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2023.

Theo đó, dự báo lợi nhuận trước thuế của TCB đạt khoảng 5,7 nghìn tỷ đồng - 5,9 nghìn tỷ đồng trong quý III/2023 (-12 đến -15% so với cùng kỳ).

Tại TPBank, ước tính lợi nhuận trong quý giảm từ -32% đến -25% so với cùng kỳ. Theo đó, ước tính LNTT của nhà băng này đạt khoảng 1,45 đến 1,6 nghìn tỷ đồng (-32% đến -25%) do mức nền lợi nhuận cao trong năm trước.

SSI Research cho rằng NIM suy giảm và gánh nặng trích lập dự phòng là một số nguyên nhân khác khiến LNTT sụt giảm trong Q3/2023. Tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 7,5% so với đầu năm trong khi tăng trưởng huy động dự kiến là 5% so với đầu năm.

Tại MSB, ước tính LNTT trong quý III/2023 của nhà băng này đạt từ 1,3 - 1,4 nghìn tỷ đồng (-13% đến -6% so với cùng kỳ) do NIM giảm. Tăng trưởng tín dụng dự kiến sẽ ở mức cao (15% - 16% so với đầu năm), trong khi tăng trưởng huy động chỉ ở mức khoảng 7%.

Trong khi đó, tại VIB ước tính lợi nhuận chỉ giảm khoảng 3% so với cùng kỳ. Cụ thể, tăng trưởng tín dụng của VIB dự kiến sẽ phục hồi trở lại trong quý III/2023 với mức tăng 5% so với đầu năm, trong khi tăng trưởng huy động sẽ ở mức 7% so với đầu năm.



SSI Research ước tính lợi nhuận trước thuế trong quý III của VIB sẽ đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (giảm 3% so với cùng kỳ) do gánh nặng trích lập dự phòng.