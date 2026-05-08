Hè 2026 - Dải biển Quảng Trị dài 190km có gì hấp dẫn?

Từ Nhật Lệ đến Đá Nhảy

Vùng đất (Quảng Bình cũ) không chỉ nổi tiếng với những hang động được ví như tuyệt tác của thiên nhiên, mà còn sở hữu nhiều bãi biển vô cùng xinh đẹp.

Nếu nhìn toàn bộ dải biển Quảng Trị mới, khu vực Quảng Bình cũ có thể xem là phần dễ tiếp cận nhất, nơi hội tụ đủ yếu tố để phục vụ du lịch đại chúng, nhưng vẫn còn giữ được những khoảng lặng cần thiết. Không quá hoang sơ như phía Nam, cũng chưa bị đô thị hóa dày đặc như nhiều điểm du lịch biển khác, vùng biển này tạo ra một trạng thái cân bằng hiếm có, vừa quen thuộc, vừa đủ mới để khám phá.

Biển Nhật Lệ đẹp nhất từ tháng 5 đến tháng 8. Ảnh: Du lịch Quảng Bình

Trung tâm của không gian đó là Nhật Lệ, bãi biển gần như gắn liền với hình ảnh du lịch Đồng Hới suốt nhiều năm qua. Nhật Lệ không phải kiểu biển gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại có sức “giữ chân” rất đặc trưng. Bãi cát trắng mịn, mặt biển thoải, sóng nhẹ, đặc biệt là dải đường ven biển Trương Pháp tạo nên một không gian mở, thoáng, dễ chịu. Đây là nơi mà du khách có thể bắt đầu chuyến đi một cách nhẹ nhàng: tắm biển, ăn hải sản, dạo bộ buổi tối, những trải nghiệm đơn giản nhưng đủ đầy.

Cồn cát Quang Phú là nơi du khách có thể đi dạo, ngắm cảnh, chụp ảnh, chơi trượt cát hay tắm biển. Ảnh: Vinpearl

Chỉ cần qua cầu Nhật Lệ, không gian lập tức thay đổi. Bảo Ninh mang lại cảm giác tách biệt rõ rệt, ít đông hơn, yên tĩnh hơn, nhịp sống chậm hơn. Nếu Nhật Lệ là nơi để “bắt đầu”, thì Bảo Ninh là nơi để “ở lại”. Những buổi sáng ở đây thường bắt đầu rất sớm, với ánh nắng nhẹ, gió biển và không gian đủ rộng để người ta có thể cảm nhận rõ ràng mình đang ở biển, không phải ở một khu du lịch.

Rời khu vực trung tâm, hành trình bắt đầu chuyển sang một dạng trải nghiệm khác. Quang Phú là nơi biển không còn đứng riêng lẻ mà gắn với hệ thống cồn cát trải dài. Những triền cát trắng, thay đổi hình dạng theo gió, tạo nên một không gian vừa khắc nghiệt vừa cuốn hút. Du khách đến đây không chỉ để tắm biển, mà để trượt cát, leo cồn, hoặc đơn giản là đứng trên cao nhìn toàn bộ đường bờ biển kéo dài phía dưới. Đây là một góc nhìn khác hẳn so với những bãi biển thông thường.

Xa hơn về phía Bắc, Đá Nhảy lại mở ra một lớp cảnh quan đặc biệt. Không còn là bãi cát bằng phẳng, Đá Nhảy nổi bật với những khối đá lớn nhỏ xếp chồng, tạo hình tự nhiên ngay sát mép nước. Mỗi con sóng đánh vào, mỗi góc ánh sáng thay đổi đều khiến cảnh quan nơi đây trở nên khác biệt. Đây không phải là bãi biển để nghỉ, mà là nơi để khám phá, để chụp ảnh, để cảm nhận sự đa dạng của địa hình ven biển miền Trung.

Biển Đá Nhảy có những khối đá đủ hình thù nằm rải rác trên bờ cát. Ảnh: Tổng cục Du lịch.

Trong khi đó, những bãi biển như Hải Ninh hay làng biển Cảnh Dương lại mang một sắc thái khác, rộng, thoáng, ít dịch vụ, nhưng gần gũi với đời sống địa phương. Ở đây, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh thuyền đánh cá, lưới phơi trên cát, hay những sinh hoạt thường ngày diễn ra ngay bên bờ biển. Không có nhiều hoạt động “giải trí”, nhưng lại có một thứ mà nhiều nơi khác đã mất đi, đó là cảm giác thật.

Trong bối cảnh nhiều điểm du lịch biển đang dần giống nhau, vùng biển Quảng Bình cũ lại giữ được một nhịp phát triển vừa phải. Không quá hoang sơ để khó tiếp cận, nhưng cũng chưa bị khai thác đến mức mất đi bản sắc. Có lẽ vì vậy, nơi đây không phải điểm đến gây “choáng ngợp”, nhưng lại là nơi khiến người ta dễ quay lại bởi cảm giác thoải mái, dễ chịu và không bị áp lực phải trải nghiệm quá nhiều. Toàn bộ khu vực phía Bắc vì thế tạo thành một không gian hoàn chỉnh, từ nghỉ dưỡng đến khám phá.

Khi biển không chỉ là cảnh, mà là đời sống và ký ức

Ở phía Nam của Quảng Trị, bãi biển Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh, cách Đông Hà khoảng 30km, lợi thế không nằm ở bãi biển rộng hay lượng khách lớn, mà ở cấu trúc địa hình hiếm gặp với một vịnh nhỏ kín gió, hai đầu được che chắn tự nhiên. Hệ quả là sóng êm, nước trong và độ dốc bãi thoải, những yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong các đánh giá du lịch phổ thông. Với nhóm khách gia đình hoặc người cần một kỳ nghỉ thực sự, đây lại là tiêu chí quyết định.

Biển Cửa Việt. Ảnh: Báo Nhân dân

Trong vài năm gần đây, khu vực này đã được chỉnh trang từ vệ sinh bãi biển, tổ chức lại dịch vụ, nhưng không mở rộng ồ ạt. Cách làm này giúp Cửa Tùng tránh được vòng xoáy quen thuộc của nhiều điểm du lịch biển, phát triển nhanh nhưng đánh đổi trải nghiệm.

Từ Cửa Tùng, chỉ trong bán kính 5-10km, du khách có thể tiếp cận Địa đạo Vịnh Mốc, Cầu Hiền Lương - Sông Bến Hải. Việc một bãi biển nghỉ dưỡng nằm sát các địa danh lịch sử không phải là lợi thế phổ biến. Ở Quảng Trị, điều đó tạo ra một trải nghiệm kép, vừa thư giãn về thể chất, nhưng không tách rời chiều sâu cảm xúc.

Biển Cửa Tùng mang vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: Báo Nhân dân

Nằm tại xã Gio Việt (huyện Gio Linh), cách Đông Hà khoảng 15km, Cửa Việt là bãi biển có bãi cát rộng, không gian mở, sóng lớn hơn Cửa Tùng, phù hợp với nhóm khách trẻ hoặc các hoạt động ngoài trời. Hạ tầng giao thông thuận lợi giúp nơi đây trở thành lựa chọn phổ biến cho các chuyến đi ngắn ngày.

Điểm đáng chú ý không nằm ở cảnh quan, mà ở cấu trúc dịch vụ. Hệ thống quán ăn ven biển, hải sản tươi trong ngày, mức giá tương đối ổn định. Điều này tạo nên một trải nghiệm tiêu dùng “dễ tiếp cận”. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh du lịch nội địa ngày càng chú trọng chi phí. Nếu đặt trong toàn bộ trục biển, Cửa Việt đóng vai trò như một điểm “trung chuyển”, đủ tiện nghi để dừng chân, nhưng không làm mất đi sự liền mạch của hành trình.

Sở hữu chiều dài bờ biển 14,5km, điều kiện tự nhiên sạch sẽ, biển Vĩnh Thái có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Ảnh: Báo Nhân dân

Thuộc xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh), Vĩnh Thái gần như đi ngược lại mọi tiêu chí phát triển du lịch phổ biến: ít dịch vụ, ít hạ tầng, ít khách. Nhưng chính “thiếu hụt” này lại tạo ra giá trị. Trong bối cảnh nhiều bãi biển đang dần trở nên đồng dạng, Vĩnh Thái trở thành một trong số ít nơi còn giữ được trạng thái tự nhiên gần như nguyên bản.

Xu hướng du lịch hậu đại dịch cho thấy một bộ phận du khách, đặc biệt là người trẻ bắt đầu tìm đến những không gian ít can thiệp hơn, nơi trải nghiệm không bị “lập trình sẵn”. Vĩnh Thái đáp ứng chính xác nhu cầu này, dù chưa được định vị rõ ràng trên thị trường.

Đổi lại, nơi đây đòi hỏi sự chuẩn bị từ phương tiện di chuyển đến đồ dùng cá nhân. Đây không phải điểm đến đại chúng, mà là lựa chọn có chủ đích.

Tại xã Hải An (huyện Hải Lăng), Mỹ Thủy không nổi bật về cảnh quan, nhưng lại là điểm hiếm hoi mà du khách có thể tiếp cận trực tiếp nhịp sống ngư dân.

Khoảng 5-6h sáng, thuyền đánh cá trở về, kéo theo một chuỗi hoạt động diễn ra ngay trên bãi biển như kéo lưới, phân loại cá, trao đổi nhanh giữa người bán và người mua.

Không có sự “dàn dựng” cho du lịch, nhưng chính tính nguyên bản đó lại tạo ra trải nghiệm có giá trị. Trong một số trường hợp, nếu được người dân đồng ý, du khách có thể tham gia vào các hoạt động đơn giản trên bãi biển. Đây là một dạng tiếp cận “gần” với đời sống, thay vì chỉ quan sát từ xa.

Thuộc huyện Triệu Phong, Triệu Lăng là một trong những bãi biển còn giữ rõ dấu ấn làng chài truyền thống. Không gian ở đây không được “tối ưu hóa” cho du lịch vì thuyền neo sát bờ, lưới phơi trên cát, sinh hoạt diễn ra trực tiếp trên bãi biển. Nhưng chính sự “chưa hoàn thiện” này lại giữ lại được những yếu tố ngày càng hiếm trong du lịch biển, hấp dẫn nhiều khách du lịch ưa trải nghiệm.

Với nhóm du khách quan tâm đến văn hóa địa phương, đây là điểm dừng mang nhiều giá trị hơn những bãi biển thuần túy cảnh quan.

Đặt hai không gian Bắc - Nam cạnh nhau, có thể thấy một cấu trúc rõ ràng của biển Quảng Trị mới, phía Bắc là nghỉ dưỡng và khám phá, phía Nam là đời sống và chiều sâu lịch sử. Sự khác biệt này không khiến hành trình rời rạc, mà ngược lại, tạo nên một tuyến trải nghiệm liền mạch, nơi mỗi điểm dừng mang một “tầng cảm nhận” khác nhau. Trong bối cảnh nhiều điểm du lịch biển đang dần giống nhau, chính sự không đồng nhất ấy lại trở thành lợi thế khiến Quảng Trị không ồn ào, nhưng đủ khác biệt để được nhớ lâu sau một mùa hè.