Khi Taylor Swift tạo thêm nhiều tỷ USD

Danh tiếng của nữ danh ca nhạc pop người Mỹ gắn liền với những con số tỷ USD. Chuyến lưu diễn "The Eras Tour" của Taylor Swift ở Mỹ năm 2023 được ước tính đã đem về 4,6 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ nhờ những khoản chi tiêu của người tham gia các sự kiện của chương trình.



Vì thế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cụm từ riêng đặt cho nữ ca sĩ này – Swiftonomics (gắn tên cô với chữ kinh tế học economics) – nghĩa là các giá trị kinh tế từ cô. Bởi vì những buổi biểu diễn của Taylor Swift đã trở thành một động lực giúp tăng trưởng kinh tế và phát triển du lịch nơi cô đến trình diễn.

Swiftonomics đang lập lại tại Singapore: "The Eras Tour" diễn ra ở đảo quốc này từ đầu tháng 3 đến hết 9/3, được kỳ vọng giúp Singapore thu thêm hàng trăm triệu USD từ du lịch.

Taylor Swift trong chuyến lưu diễn tại Singapore tháng 3/2024. Ảnh: TAS Rights Management

Trần Hữu Tuấn Anh, 24 tuổi, một người hâm mộ lâu năm của Taylor Swift tiết lộ với báo Lao Động: Số tiền cho chuyến đi 7 ngày đến Singapore rơi vào khoảng 100 triệu đồng bao gồm tiền vé 4 đêm diễn, vé máy bay, khách sạn, chi phí đi lại - ăn uống, tiền mặt mang theo người... Tuấn Anh đã theo dõi và ủng hộ Taylor Swift suốt 10 năm.



Tuấn Anh nói thêm: "Tôi tin rằng không chỉ mình mà còn rất nhiều bạn trẻ ngoài kia sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn cho concert này để hành trình tuổi trẻ thêm trọn vẹn và cũng có thêm một mục tiêu để theo đuổi, một động lực để cố gắng".

Tiến sĩ Seshan Ramaswami – Phó Giáo sư về Marketing tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University) – cho biết chi tiêu để trải nghiệm như đi du lịch và xem hòa nhạc khiến người tiêu dùng hạnh phúc hơn khi dùng tiền mua sản phẩm hữu hình.

Về marketing, ông cũng cho rằng yếu tố khan hiếm cũng thôi thúc người mê Taylor Swift phải chịu chi ra để xem cô trình diễn. Singapore là điểm đến duy nhất của chương trình "The Eras Tour" tại Đông Nam Á. Do vậy, nhiều người chấp nhận "bây giờ hoặc không bao giờ" để trút hầu bao đến Singapore xem nữ danh ca bằng xương bằng thịt.

Một người hâm mộ Việt Nam đã chi khoảng 100 triệu đồng để đến Singapore xem Taylor Swift trong tháng 3/2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Taylor Swift làm quá hoành tráng

Không phải không có lý do mà 3 báo lớn của thế giới là The Times, The Telegraph, The Guardians đều cho điểm tối đa 5/5 sao để đánh giá về "The Eras Tour" tại Singapore của Taylor Swift. Đây là concert được truyền thông toàn thế giới đánh giá cao bằng tất cả mọi ngôn từ hoa mỹ, phần dàn dựng hoành tráng vượt nhiều tiêu chuẩn sân khấu thông thường cũng như set diễn kéo dài gần 3 tiếng rưỡi với hơn 44 ca khúc.

Sân khấu của chương trình cũng là sân khấu có diện tích mặt sàn lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của Taylor Swift, tất cả mọi công nghệ sân khấu tối tân nhất thế giới hiện tại đều được áp dụng.

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã hát đến 44 ca khúc trong các đêm diễn bao gồm 1 ca khúc từ album debut Taylor Swift, 3 ca khúc từ album Fearless, 1 ca khúc từ album Speak Now, 4 ca khúc từ album Red, 5 ca khúc từ album 1989, 4 ca khúc từ album reputation, 5 ca khúc từ album Lover, 8 ca khúc từ album folklore, 5 ca khúc từ album evermore và 7 ca khúc từ album mới nhất - Midnights. Đó là chưa kể từ 2-4 ca khúc bất ngờ - luôn là chủ đề bàn tán của fan Taylor Swift mỗi đêm: Là niềm vui của khán giả show này và là nỗi tiếc rẻ của khán giả show khác.

Chị Việt Nữ, giám đốc truyền thông tại một công ty giải trí Việt Nam, nói với báo Phụ Nữ Việt Nam: "Hoàn toàn xứng đáng cho trải nghiệm này. Mình mua combo vé concert + 1 ngày khách sạn 4 sao, giá 25 triệu đồng cho 2 người. Vé máy bay khứ hồi và khách sạn 2 ngày trước concert là 11 triệu đồng mỗi người. Mình đặt ngay khi mua được vé concert nên vẫn còn giá tốt. Thêm thẻ đi tàu, sim card... thì chi phí cơ bản vào khoảng 25 triệu đồng cho 1 người".

Âm nhạc tạo nhiều tiền

Những gì chị Việt Nữ liệt kê nhanh cho thấy có rất nhiều dịch vụ đi kèm theo các sự kiện "kinh tế âm nhạc" được khai thác. Vấn đề là tổ chức như thế nào để có thể tạo ra dịch vụ và doanh thu.

Năm 2023, ban nhạc nữ BlackPin của Hàn Quốc biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trong 2 đêm cuối tháng 7. Theo báo cáo từ ban tổ chức, tổng số lên đến 67.000 khán giả tại Mỹ Đình; đêm 29/7 có khoảng 36.000 người xem và tối 30/7 thu hút 31.000 khán giả. Doanh thu của chuyến lưu diễn này vào khoảng 335 tỷ đồng (khoảng 14,1 triệu USD).

Dữ liệu từ Touring Data cho thấy doanh thu này khá tương đồng so với các concert của BlackPink tại châu Á trong cùng năm trước khi đến Hà Nội. Tại Bulacan, Philippines trong tháng 3, BlackPink cũng thu về 14,1 triệu USD. Tại concert ở Jakarta (Indonesia) ngày 11-12/3 trước khi đến Bulacan, các nữ ca sĩ Hàn Quốc thu về 17,1 triệu USD. Trình diễn tại Thái Lan đầu tháng 1 năm ngoái, BlackPin báo cáo doanh số 12,3 triệu USD.