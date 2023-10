Khi trang điểm, Thái hậu Từ Hi luôn ngậm 2 quả óc chó

Nói đến những người phụ nữ yêu cái đẹp trong lịch sử, Từ Hi Thái hậu của nhà Thanh chính là một đại diện tiêu biểu. Từ Hi là một người có lối sống khác biệt, bất kể bà ăn gì hay sử dụng thứ gì đều có những yêu cầu riêng và chính bà cũng có lượng kiến thức vô cùng sâu rộng để đặt ra những yêu cầu ấy.

Đặc biệt, Từ Hi Thái hậu rất quan tâm đến việc trang điểm, mỗi ngày bà đều dành thời gian để chăm sóc da, trang điểm và xịt nước hoa như phụ nữ phương Tây. Khi còn trẻ, bà cũng là một hoa khôi rất nổi tiếng nên vốn đã quen việc trang điểm hàng ngày. Do Từ Hi có làn da căng mịn nên việc trang điểm cũng dễ dàng hơn.

Thái hậu Từ Hi luôn dành mỗi ngày để chăm sóc da nhưng vẫn không thể tránh khỏi quy luật của lão hóa, điều này khiến bà rất phiền lòng. Ảnh: Sohu

Tuy nhiên dù đẹp đến đâu cũng có ngày người ta phải phải đối mặt với sự lão hóa. Khi tuổi đã cao, da sẽ không còn độ đàn hồi khiến các nếp nhăn xuất hiện, đặc biệt là vùng má sẽ bị hóp nên rất khó trang điểm.

Đối với một Từ Hi nghiêm khắc và yêu cầu cao, dù rất phiền lòng nhưng bà nhất định sẽ không để mình xấu đi theo tuổi tác. Vì thế có nhiều người kể lại, người hầu trong cung Từ Hi Thái hậu không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu lời mắng nhiếc do Từ Hi trút lên trong mỗi lần chăm sóc da và trang điểm.

Về sau, có người hiến kế khuyên Từ Hi Thái hậu nên ngậm 2 quả óc chó khi trang điểm, mỗi bên má một quả óc chó.

Như vậy, má hóp sẽ trở nên tròn trịa, đầy đặn và lớp trang điểm sẽ trở nên căng mịn và thanh tú hơn. Ngay sau đó, phủ Nội Vụ đã sắp xếp người tìm 2 quả óc chó được mài tinh xảo để Từ Hi Thái hậu dùng khi trang điểm.

Óc chó Văn Ngoạn

Đây không phải loại quả óc chó mọi người thường ăn mà là loại óc chó Văn Ngoạn, bề mặt của nó rất mịn và được mài sáng bóng.

Sau khi Từ Hi Thái hậu cho vào miệng ngậm thử để trang điểm, quả thật đem lại hiệu quả rất rõ rệt, phấn đánh lên căng mịn và không bị đọng lại bột phấn như khi má bị hóp. Kể từ đó mỗi lần trang điểm, bên cạnh bà không bao giờ thiếu 2 quả óc chó này.

2 quả óc chó Văn Ngoạn nổi tiếng luôn được Từ Hi Thái hậu nâng niu và coi như báu vật. Ảnh minh họa: Sohu

Sau này, khi phiến quân đồng minh tám nước tạo phản và tấn công vào đến Tử Cấm Thành, Từ Hi Thái hậu phải cùng các cung nữ thu dọn hành lý và tháo chạy, 2 quả óc chó cũng được đóng gói kỹ và mang theo. Tuy nhiên, khi họ bỏ trốn qua một cây cầu nhỏ thì cây cầu ấy đột nhiên bị sập, rất nhiều người và hành lý rơi xuống nước.

May mắn thay, Từ Hi Thái hậu đã thoát nạn nhưng 2 quả óc chó bà yêu quý đã bị dòng nước cuốn trôi.

Sau khi nghe tin không thể tìm thấy 2 quả óc chó, bà nổi cơn thịnh nộ và ra lệnh cho người đi tìm về ngay. Hơn nữa Từ Hi còn công bố nếu ai tìm thấy 2 quả óc chó đó sẽ được ban thưởng rất nhiều tiền.

Điều này cho thấy tầm quan trọng của cặp óc chó đối với bà. Trong quá trình tìm kiếm, để chắc chắn tìm được 2 quả óc chó, thậm chí người ta đã xây dựng một con đập tạm trên bờ, cuối cùng sau nhiều nỗ lực, họ đã tìm thấy cặp quả óc chó, đem về dâng lên Từ Hi Thái hậu và nhận vô số vàng bạc châu báu.

Theo báo Tổ Quốc