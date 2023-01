Không để hoa cắt cành dội chợ

11/01/2023 6:15 AM (GMT+7)

Ngày 10-1 (19 tháng chạp), các chợ sỉ hoa tươi tại TP HCM đã khá nhộn nhịp không khí Tết. Ông Lý Phú Quí, Giám đốc HTX Dịch vụ Đầm Sen (chợ hoa Đầm Sen quận 11), cho biết sản lượng hoa các loại về chợ bắt đầu tăng nhẹ nhưng giá chưa có biến động. "Tầm 23 Tết, tiêu thụ hoa tươi mới tăng mạnh, hoa từ Đà Lạt mới về chợ nhiều. Đến lúc đó, tùy sức tiêu thụ mới biết thị trường hoa tươi năm nay trúng hay không trúng giá" - ông Quí nói.

Giá hoa trong nước ổn định

Ông Quí giải thích lực cầu thị trường hoa Tết năm nay yếu nên cả nhà vườn và thương nhân đều thận trọng. Mọi năm, thời điểm này hoa Đà Lạt đã về TP HCM nhiều nhưng năm nay các đầu mối thông báo vài ngày nữa mới có. Riêng nụ tầm xuân, nhiều hộ kinh doanh đang phải bán dưới giá vốn (chỉ 6.000 - 8.000 đồng/cành) vì thương lái phía Bắc vừa đưa vào số lượng lớn nụ tầm xuân chất lượng kém, họ xử lý lại rồi bán phá giá khiến các hộ nhập hàng đẹp trước đó khốn đốn, buộc phải hạ giá để đẩy hàng ra.

Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, cho hay năm nay, sản lượng hoa Tết của Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng tăng 10% so với Tết 2022 nên nhìn chung, lượng hoa cung ứng ra thị trường dồi dào, giá bán không tăng, thậm chí một số loại còn có xu hướng giảm. "Hy vọng cuối tuần này, tiêu thụ hoa sẽ khởi sắc hơn. Hiện nay, lan hồ điệp vẫn ổn định giá do sản lượng tăng; cúc, lay-ơn dự báo cũng ít tăng giá do người dân trồng nhiều. Chỉ giá hoa bách hợp, cát tường có khả năng tăng vì nhu cầu tiêu thụ luôn cao" - ông Sang cho biết.

Cũng theo ông Sang, rút kinh nghiệm những năm trước, hoa Tết dồn về chợ đầu mối tại TP HCM trong những ngày sát Tết gây dội chợ, phải đổ bỏ, năm nay các đầu mối cung cấp hoa tại Đà Lạt và TP HCM đã liên hệ với các nhà xe để chuyển thẳng hoa tươi từ Đà Lạt về các tỉnh mà không cần ghé trạm trung chuyển là các chợ hoa sỉ tại TP HCM.

Trong khi đó, ông Aad Gordijn, Tổng Giám đốc Dalat Hasfarm, nêu kế hoạch công ty sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 15 triệu hoa cành và 2 triệu chậu hoa với các loại như cúc, đồng tiền, lily, thu hải đường… "Từ tuần này, Dalat Hasfarm đã bắt đầu vận chuyển 100 tấn hoa tươi mỗi ngày đến các điểm bán khác nhau, từ các cửa hàng bán lẻ của công ty, các siêu thị trên toàn quốc cho tới tất cả chợ bán sỉ" - ông Aad Gordijn nêu.

Nhà vườn tại Đà Lạt đang tất bật thu hoạch hoa Tết

Hoa nhập khẩu loạn giá

Công ty Dalat Hasfarm cũng nhập một lượng lớn hoa giá trị cao như mai Mỹ, đào đông ilex, thanh liễu… từ Hà Lan, Ecuador, Nam Phi để cung cấp cho các thành phố lớn (TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng...).

Về giá cả, Dalat Hasfarm đã thông báo tăng giá hoa tươi khoảng 5%-15% so với ngày thường và tăng khoảng 5% so với cùng kỳ Tết 2022 (áp dụng từ ngày 3-1 đối với hoa chậu và từ ngày 15-1 đối với hoa cắt cành). Trong đó, các loại hoa đặc trưng của Dalat Hasfarm như hoa hồng, hoa nhuộm và hoa tulip có mức tăng giá cao nhất là 15%.

Một số đầu mối nhập khẩu hoa khác cho biết sẽ không tăng giá hoa nhập dịp Tết này vì đang là mùa thấp điểm tiêu thụ hoa tại các thị trường xuất khẩu nên giá nhập không quá chênh lệch so với ngày thường. Do đó, giá bán cũng sẽ không có biến động lớn.

Tuy vậy, trên thị trường hiện nay, một số loại hoa nhập đã tăng giá gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với 1 tháng trước. "Hoa nhập có nhiều kích cỡ, chất lượng khác nhau nên "tiền nào của đó", rất khó so sánh giá. Chẳng hạn, giá thanh liễu trên thị trường loại đẹp đang dao động 150.000 - 180.000 đồng/bó nhưng cũng có loại giá dưới 100.000 đồng/bó" - giám đốc một công ty kinh doanh hoa tại TP HCM tiết lộ.

Liên quan chủng loại, thị trường hoa Tết năm nay xuất hiện một số loại hoa mới được trồng thành công tại Việt Nam như cúc mẫu đơn, cúc Sakura… Thay vì bán riêng lẻ từng loại hoa cho khách chọn mua, nhiều cửa hàng, công ty hoa tươi chào mẫu hoa cắm sẵn (dùng các loại hoa có độ bền cao, thường là hoa nhập khẩu như đào đông, tuyết mai phối hợp với một số loại hoa, lá trang trí khác, có thể bảo quản được 8-10 ngày) cho khách đặt hàng, sẽ giao trong những ngày cận Tết. Bên cạnh đó, bộ phận R&D một số công ty còn thiết kế sẵn các mẫu bình hoa phối hợp nhiều loại, nhiều màu khác nhau, khách mua về chỉ cần cắt gốc cắm vào bình chưng Tết.

Ít người mua hoa biếu, tặng Theo ghi nhận của PV, Tết Nguyên đán 2022 và những năm trước dịch COVID-19, vào thời điểm này, người kinh doanh hoa đã tất bật giao hàng địa lan, lan hồ điệp, lan vũ nữ... để biếu, tặng hoặc trang trí tại cơ quan, doanh nghiệp thì năm nay, lượng đặt hàng rất khiêm tốn. Trong đó, nhiều khách hàng doanh nghiệp cắt giảm tối đa việc đặt hoa tươi biếu, tặng nên số lượng đặt hàng chỉ đạt vài % so với mục tiêu kinh doanh Tết này. Chị Lê Thị Hoa Đào, CEO Công ty TNHH Hoa Theo Mùa, cho biết thông thường, mọi năm từ ngày 18 đến 25 tháng chạp, nhu cầu mua các loại hoa lan để biếu, tặng rất cao; sau ngày 23 tháng chạp, chủ yếu các hộ gia đình mua hoa để trang trí trong nhà. Năm nay, đến giờ này, tình hình còn rất yên ắng dù công ty đã công bố chốt giá hoa Tết từ sớm và sẽ giữ ổn định giá một số loại đến 30 Tết. "Khả năng thị trường bên ngoài sẽ có biến động giá một số loại hoa "hot" như lily (bách hợp) kép và một số loại hoa cắt cành khác. Do hoa lily trồng ở miền Bắc thời gian qua gặp thời tiết ấm nóng nên 1/3 lượng hoa chuẩn bị Tết bị nở sớm, thương lái miền Bắc phải vào Lâm Đồng thu mua mang về Bắc tiêu thụ" - chị Hoa Đào phản ánh.

