Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Tại đại hồi đồng cổ đông thường niên 2024 diễn ra trực tuyến hôm nay 27/4, Bamboo Capital (mã HOSE: BCG) đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thế Tài và ông Phạm Nguyễn Thiên Chương, cùng chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồ Nam.

Trong đơn từ nhiệm gửi vào ngày 26/4, ông Nam cho biết thôi nhiệm vụ chủ tịch để “tập trung công tác phụ trách Hội đồng sáng lập và Hội đồng cố vấn trong việc chỉ đạo định hướng chiến lược Tập đoàn Bamboo Capital”.

Ông Kou Kok Yiow, tân chủ tịch HĐQT của Bamboo Capital. Ảnh chụp màn hình

Ông Yiow -- chủ tịch HĐQT mới -- sinh năm 1962 và có trình độ cử nhân ngành kế toán thuộc Đại học Quốc gia Singapore.



Theo thông tin từ website Bamboo Capital, ông Yiow có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và điều hành, quản lý các công ty trong lĩnh vực tài chính kế toán. Hiện tại, ông đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Harvest Global Investment Pte Ltd – một công ty đầu tư tài chính đa quốc gia có trụ sở tại Singapore. Trước đó, ông từng đảm nhiệm chức vụ Kiểm toán viên tại KPMG Singapore và Giám đốc tại 1 công ty may mặc Singapore có tên Tai Wah Garment & Knitting Factory Pte Ltd.

Năm 2024, BCG đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 6.103 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 952 tỷ đồng, tăng 52% về doanh thu và gấp gần 5,6 lần về lợi nhuận. Công ty dự kiến không chia cổ tức 2023, còn cổ tức 2024 sẽ có tỷ lệ 5%.



Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Bamboo Capital. Nguồn: BCG

Trong phần hỏi - đáp tại đại hội, 1 cổ đông đề nghị cho biết lý do BCG phát hành thêm cổ phiếu khi giá cổ phiếu đang dưới mệnh giá (dưới 10.000 đồng).

Phó chủ tịch HĐQT Phạm Minh Tuấn cho biết trong vòng 3 năm tới, BCG cần hơn 60.000 tỷ đồng để triển khai các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện từ rác) và các dự án bất động sản. Thời gian qua, BCG đã huy động vốn theo hình thức vay nợ, phát hành trái phiếu, do đó việc phát hành thêm cổ phiếu mang mục đích chính là để cơ cấu vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Việc phát hành thêm đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã được chấp thuận cách đây 2 ngày, công ty sẽ sớm thực hiện phương án này, ông Tuấn nói.

Tuy giá cổ phiếu cổ phiếu hiện tại của BCG không bằng giá phát hành nhưng Ban lãnh đạo đã có trao đổi với các nhà đầu tư tổ chức nên nếu sắp tới cổ đông hiện hữu không mua hết số cổ phiếu phát hành thì BCG sẽ phát hành cho các nhà đầu tư này theo phương án đã được thông qua, theo lời ông Tuấn.

Trước câu hỏi mảng bất động sản dự kiến mang lại doanh thu bao nhiêu cho BCG trong năm 2024, thành viên HĐQT Nguyễn Tùng Lâm cho biết BCG Land đã hoàn thiện phần hầm dự án King Crown Infinity tại Thủ Đức (TP.HCM) và dự kiến sẽ tiếp tục triển khai tiếp phần thân; còn các dự án khác đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý. Doanh thu năm 2024 của mảng bất động sản có thể ghi nhận hơn 2.000 tỷ đồng, việc này hoàn toàn có thể do đang có nhiều dự án vào giai đoạn bàn giao hoặc bắt đầu mở bán.

Về thông tin lãnh đạo BGC lại bán cổ phiếu, ông Nguyễn Hồ Nam cho biết việc lãnh đạo tập đoàn bán cổ phiếu có thể chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 là thu hồi vốn để giải quyết nhu cầu cá nhân. Nhóm 2, trong đó có cả ông Nam -- là vì các mảng kinh doanh BCG đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, nên nhóm này phải bán cổ phiếu để thu tiền về cho công ty năng lượng hay công ty bất động sản vay với lãi suất 0%.