Khuyến mại, giảm giá tứ bề dịp cuối năm

Theo thông tin từ nhà bán lẻ Saigon Co.op của TP.HCM, từ ngày 13/12/2023 đến 9/2/2024 (30 tháng Chạp âm lịch), tại hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op trên toàn quốc gồm: Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.opOnline… thực hiện giảm giá cho 10.000 sản phẩm phục vụ cho Giáng sinh và Tết.

Chuỗi hoạt động giảm giá Tết của Saigon Co.op bắt đầu là chương trình “Giáng sinh”, từ ngày 13/12 với hơn 1.000 mặt hàng được giảm giá đến 50%, bao gồm nhóm hàng trang trí, thời trang, Noel, mỹ phẩm làm đẹp; nhóm hàng ẩm thực phục vụ các buổi tiệc liên hoan, họp mặt mùa cuối năm…

Ngoài ra, các sản phẩm trang trí Giáng sinh, đồ lưu niệm và quần áo thời trang cũng giảm đến 38%; các sản phẩm chăm sóc cơ thể, mỹ phẩm làm đẹp giảm 10% - 20%. Bên cạnh đó thực phẩm tươi sống cũng luân phiên giảm giá từ 15% - 30%...

Tiếp đó là giỏ quà Tết được Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… giảm giá. Giỏ quà Tết của Co.op phù hợp với đa dạng phân khúc khách hàng, trong đó giỏ thấp nhất có giá 99.000 đồng. Co.opmart, Co.opXtra sẽ chiết khấu cao cho đơn hàng đặt số lượng lớn và giao tận tay theo yêu cầu của khách hàng

Người tiêu dùng có thể đặt giỏ quà Tết, trên kênh mua hàng trực tuyến, hoặc tại tất cả các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra. Dịch vụ đặt và giao giỏ quà Tết miễn phí tại 43 tỉnh thành có Co.opmart, Co.opXtra trú đóng.

Co.opmart, Co.opXtra cũng bắt đầu tặng quà Tết cho khách hàng thành viên. Trong đó, hơn 1.000.000 phần quà Tết bao gồm phiếu mua hàng trị giá 150.000 đồng, với hơn 500 mặt hàng ưu đãi, bao lì xì… được trao tận tay khách hàng thân thiết gắn bó. Khách hàng bắt đầu nhận quà từ nay đến hết 9/2/2024.

Không chỉ doanh nghiệp Việt, các đơn vị nước ngoài cũng không đứng ngoài cuộc đua dịp Tết. Tập đoàn sản xuất bánh kẹo Want Want đến từ Đài Loan sau khi tiến vào Việt Nam vào năm 2019 đã ngày càng mở rộng thị trường. Đặc biệt, Want Want hiện đang có một nhà máy sản xuất tại Tiền Giang.

Want Want tung chiêu mời gọi người mua. Ảnh: Thu Hoài

Đại diện cho doanh nghiệp, chị Đồng Thị Lệ Quyên - quản lý kinh doanh cho biết doanh nghiệp đã xây dựng một nhà máy sản xuất tại Tiền Giang để tận dụng lợi thế sản lượng gạo lớn của tỉnh này.







Doanh nghiệp nhận định dù kinh tế có khó khăn đi chăng nữa thì nhưng phần quà gói sẵn dùng để tặng vẫn không thể thiếu, chỉ là thời gian mua của khách hàng sẽ vào thời điểm cận tết thay vì mua sớm như mọi năm. Dịp Tết này, Want Want có cho ra mắt bánh gạo cuộn với 4 vị: trứng muối, rong biển, bắp, phô mai. Ngoài ra, còn có thêm các gói quà biếu tặng dịp Tết.



Theo báo Công Thương