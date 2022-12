Kim ngạch xuất nhập khẩu sắp cán mốc 700 tỉ đô la

Hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM dần ồn định và tăng trưởng trở lại sau khi bị ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh minh họa: TL

Số liệu sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan ghi nhận, tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 57,3 tỉ đô la, giảm 1,7% so với tháng trước (tương ứng giảm 975 triệu đô la). Trong đó, xuất khẩu đạt 29,02 tỉ đô la, giảm 4,4% (tương ứng giảm 1,35 tỉ đô la) và nhập khẩu đạt 28,28 tỉ đô la, tăng 1,3% (tương ứng tăng 375 triệu đô la).

Như vậy, trong tháng 11 cả nước xuất siêu 742 triệu đô la. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 11 năm 2022, cả nước xuất siêu 10,68 tỉ đô la. Với quy mô kim ngạch đạt bình quân hơn 61 tỉ đô la/tháng, dự kiến trung tuần tháng 12, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt mốc mới 700 tỉ đô la và cả năm ước đạt hơn 730 tỉ đô la.

Không chỉ đạt mốc mới, dữ liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận sự tăng trưởng khá đồng đều ở các ngành hàng, lĩnh vực, nhất là hoạt động xuất khẩu.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang hầu khắp thị trường quan trọng duy trì tăng trưởng hai con số (cập nhật theo thị trường của Tổng cục Hải quan hết tháng 10), như Mỹ tăng 21,7%, Liên minh châu Âu (EU) tăng 23,8%, Nhật Bản tăng 22,6%, Hàn Quốc tăng 14,6%.

Trong một báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, hết tháng 11, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm thủy sản đạt hơn 49 tỉ đô la, vượt qua cả con số kỷ lục của năm 2021 (năm ngoái đạt 48,6 tỉ đô la). Đáng chú ý, ngoài nhóm hàng gỗ và sản phẩm, năm 2022 lĩnh vực nông nghiệp ghi nhận thêm một nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỉ đô la trở lên là thủy sản.

Cập nhật 11 tháng đầu năm, tổng thu thuế của ngành hải quan đạt hơn 400.000 tỉ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, nguyên nhân tăng thu quan trọng nhờ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế 11 tháng đầu năm đạt 139,71 tỉ đô la, tăng 12,21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 131,38 tỉ đô la, tăng 11,2%; kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 8,33 tỉ đô la, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.

Giá dầu thô tăng mạnh so với cùng kỳ và so với dự toán là nguyên nhân căn bản tăng thu ngân sách trong 11 tháng qua, đặc biệt đối với mặt hàng dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu, chất dẻo, hoá chất. Thu thuế từ một số mặt hàng chính tăng so với cùng kỳ năm trước như dầu thô tăng thu gần 450 tỉ đồng, than các loại tăng thu gần 350 tỉ đồng, phân bón các loại tăng thu gần 510 tỉ đồng.

Theo Kinh tế Sài Gòn