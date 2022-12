28/12/2022 5:51 AM (GMT+7)

28/12/2022 5:51 AM (GMT+7)

Đây là ý kiến được nhiều chuyên gia đưa ra tại tọa đàm: Dự báo Kinh tế - Vượt "cơn gió ngược" 2022 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức, với sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), vào chiều 27-12, ở TP HCM.

Lãi suất tiếp tục là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm

Dưới góc nhìn chuyên gia, TS Đinh Thế Hiển cho rằng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong quý I/2023 và trở về ổn định vào cuối quý II/2023. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ có nguồn tín dụng tăng dần với lãi suất tốt từ quý II/2023 trở đi. Thời điểm này, nhiều ngân hàng thương mại đang lập kế hoạch sẵn sàng về chỉ tiêu và chỉ chờ tháng đầu năm được cấp hạn mức tín dụng mới là lập tức giải ngân, nhất là giải ngân cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

"Từ vài tháng qua, cơ quan quản lý đang từng bước kiểm soát những khó khăn về lãi suất, vốn tín dụng… Bản chất của sự trục trặc không phải từ chính sách mà từ bất ổn của cách sử dụng vốn. Nay được kiểm soát để từng bước uyển chuyển, không gây ra các cú sốc như trong quá khứ. Do đó, lãi suất, tín dụng cuối năm nay sẽ được dần tháo gỡ vào năm sau" – ông Đinh Thế Hiển nói.

Thực tế ở thời điểm hiện tại, ông Trần Ngọc Báu, CEO Công ty Dữ liệu WiGroup, cho rằng các chuyên gia, tổ chức quốc tế đã có nhận định về bức tranh kém lạc quan của kinh tế năm 2023. Các dấu hiệu đã bắt đầu với số lượng các đơn hàng của doanh nghiệp giảm từ những tháng cuối năm nay. Nhưng đây cũng là yếu tố cơ quan quản lý có thể cân nhắc hỗ trợ thị trường tiền tệ nhằm kích thích phát triển kinh tế.

"Vừa qua, thanh khoản hệ thống ngân hàng có gặp khó khăn tạm thời do chênh lệch giữa tín dụng và huy động, do lãi suất tăng và siết quá mạnh kênh trái phiếu doanh nghiệp gây đổ vỡ niềm tin trên thị trường... Có điều, sự thắt chặt này không do vấn đề nội tại của nền kinh tế mà phần nhiều đến từ áp lực tỉ giá từ bên ngoài. Nhưng tỉ giá năm sau không còn nhiều áp lực nên có thể cơ quan quản lý sẽ tích cực hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng" – ông Trần Ngọc Báu thông tin.

Về các kênh dẫn vốn cho doanh nghiệp trong năm 2023, ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Fiin Group, đánh giá thị trường vốn có điểm sáng phụ thuộc nhiếu yếu tố. Trong đó có việc triển khai hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, sự phối hợp quản lý nhà nước với các kênh vốn như cơ sở dữ liệu pháp lý bất động sản để nhà đầu tư trái phiếu, ngân hàng, nhà đầu tư quốc tế dễ dàng tra cứu, xác minh thông tin.

Như kênh trái phiếu, kỳ vọng năm 2023 tổ chức tín dụng sẽ phát hành trái phiếu nhiều hơn vì họ đã phân hóa rõ và thay đổi chính sách. Về kênh trái phiếu chào bán ra đại chúng, dự kiến năm 2023 tăng thêm nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng sau khi được xếp hạng tín nhiệm.

Theo Người Lao Động