Lãi trước thuế quý IV/2023 của TPBank giảm gần 70%, nợ xấu đến cuối năm tăng bằng lần

20/01/2024 8:24 AM (GMT+7)

Nợ xấu đến cuối năm 2023 của TPBank tăng bằng lần, từ mức 0,84% đầu năm lên 2,05%. Ảnh: TPBank

Cụ thể, trong quý IV/2023, đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh của TPBank đến từ thu nhập lãi thuần (đạt 3.996 tỷ đồng), tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do nhà băng này dành đến 1.970 tỷ đồng để trích lập dự phòng (cùng kỳ chỉ trích gần 115 tỷ đồng), do đó khoản lãi trước thuế trong quý IV chỉ còn gần 630 tỷ đồng, giảm đến 67%.

Tính chung cả năm 2023, TPBank thu được 12.425 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 9% so với năm trước.



Một số nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng mạnh như lãi từ kinh doanh ngoại hối (+90%), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (tăng gấp 2 lần).

Tuy nhiên, khoản chi phí hoạt động cũng tăng 13% lên mức 6.699 tỷ đồng do tăng chi phí cho nhân viên. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ 1% so với năm trước, chỉ còn 9.534 tỷ đồng.

Trong năm 2023, ngân hàng trích 3.946 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng (cao gấp 2 lần), do đó khoản lãi trước thuế chỉ còn ghi nhận 5.589 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước. Như vậy, so với mục tiêu đề ra của TPBank là 8.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hiện nhà băng này chỉ thực hiện được 64% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế của nhà băng này năm 2023 cũng chỉ đạt 4.463 tỷ đồng, giảm gần 30% so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản TPBank mở rộng 9% so với đầu năm, lên mức 356.637 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 23% (còn 9.211 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng đến 27% (205.262 tỷ đồng).

Trong khi ở phía nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng chỉ tăng 7% lên mức 208.261 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay của TPBank đi lùi khi tổng nợ xấu tại ngày 31/12/2023 ghi nhận hơn 4.200 tỷ đồng, gấp gần 3 lần đầu năm (chỉ 1.357 tỷ đồng). Đáng chú ý, tất cả nhóm nợ xấu đều tăng bằng lần. Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ 385 tỷ đồng lên tới 1.659 tỷ đồng; nợ nghi ngờ từ 467 tỷ đồng tăng lên 1.426 tỷ đồng; và nợ có khả năng mất vốn tăng tứ 505 tỷ đồng hồi đầu năm lên tới 1.115 tỷ đồng.

Nợ xấu tăng bằng lần khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 0,84% đầu năm lên 2,05%.