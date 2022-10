Lần đầu tiên có cuộc thi chuyên nghiệp dành cho người chơi cà phê tại nhà

Coffeerary là một đơn vị sản xuất nội dung đa nền tảng chuyên sâu về cà phê, cà phê specialty tại Việt Nam. Triết lý của Coffeerary là mang lại những thông điệp truyền thông có giá trị khoa học song hành với kiến thức đời sống.

Sự kiện Coffee tour in the City là chuỗi sự kiện cộng đồng đầu tiên do Coffeerary tổ chức tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn từ 31-7 đến nay. Chương trình diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ sáng chủ nhật hằng tuần với các hoạt động hoàn toàn miễn phí: Trải nghiệm pha cà phê thủ công; thưởng thức cà phê cold brew và các loại cà phê khác; quyên góp sách cho trẻ em, thanh thiếu niên vùng sâu vùng xa với dự án One Book One Coffee.