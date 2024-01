Lần thứ 3, Novaland điều chỉnh giá chuyển đổi lô trái phiếu 300 triệu USD

Về tình hình tài chính của Novaland, báo cáo tài chính quý III/2023, đơn vị này có tổng nợ phải trả là 205.462 tỷ đồng, giảm gần 7.500 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm ngoái.

Trong đó, nợ ngắn hạn của Novaland là 88.101 tỷ đồng, tăng gần 13% so với thời điểm 31/12/2022. Nợ dài hạn giảm 13%, xuống mức 117.361 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng nợ vay của Novaland là 58.944 tỷ đồng, giảm 5.925 tỷ đồng so với thời điểm 31/12. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 9.053, giảm 1.966 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phát hành trái phiếu là 40.174 tỷ đồng, giảm 3.996 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản vay bên thứ ba ghi nhận ở mức 10.078 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm 2023, còn lại là chi phí phát hành trái phiếu và vay bên liên quan.

Về nợ trái phiếu, cuối tháng 9/2023, Novaland đã chi 2.346 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của 2 lô trái phiếu đang lưu hành.