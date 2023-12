Novaland bảo lãnh cho khoản vay 10.000 tỷ đồng của công ty con tại MB Bank

31/12/2023 11:22 AM (GMT+7)

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) đã thông qua nghị quyết về việc bảo lãnh cho khoản vay của công ty con tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank, HoSE: MBB).

Theo đó, MBBank dự kiến giải ngân tối đa 10.000 tỷ đồng cho Delta-Valley (công ty thành viên của Novaland), dư nợ của Delta-Valley tại MBBank tối đa tại mọi thời điểm là 6.000 tỷ đồng.



Mục đích vay nhằm thanh toán tiền sử dụng đất, nhu cầu đầu tư, xây dựng và phát triển Dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (NovaWorld Phan Thiet) theo quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bình Thuận.

Bệnh cạnh đó, Novaland cũng bảo lãnh các khoản vay khác theo quy định tại các văn kiện tín dụng được ký kết giữa MBBank và Delta - Valley.

Theo nghị quyết này, Novaland cam kết vô điều kiện, không hủy ngang và sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho Delta - Valley Bình Thuận trong trường hợp công ty con này không thực hiện và/hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ với MBBank theo các văn kiện tín dụng được ký kết giữa 2 bên.

Đồng thời, Novaland cũng cam kết dùng mọi nguồn lực để bảo đảm khả năng hoạt động liên tục, bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh lý các tài sản để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Delta - Valley.

Bên cạnh đó, nhà phát triển bất động này cũng cam kết vô điều kiện, không giảm tỷ lệ sở hữu vốn trực tiếp và/hoặc gián tiếp tại Delta - Valley Bình Thuận xuống thấp hơn 75% trong suốt thời gian được cấp khoản vay.

Ngoài ra, Novaland cam kết hỗ trợ vốn cho chủ đầu tư NovaWorld Phan Thiet để triển khai dự án trong trường hợp dự án thiếu nguồn đầu tư.

Dự án NovaWorld Phan Thiet nằm tại mặt tiền đường Lạc Long Quân (xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận), cách trung tâm TP Phan Thiết khoảng 15 km. Đây là quần thể nghỉ dưỡng, giải trí có quy mô hơn 1.000 ha được khởi công vào tháng 5/2019, dự kiến có hơn 10.000 sản phẩm nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse...

Báo cáo tài chính quý III/2023 của Novaland ghi nhận, Tập đoàn này đang nắm 99,85% vốn điều lệ của Delta – Valley Bình Thuận.

Ngoài ra, Novaland cũng sẽ hỗ trợ vốn cho Delta – Valley Bình Thuận triển khai dự án trong trường hợp dự án thiếu nguồn đầu tư.

Đáng chú ý, ngày 29/12, Novaland cũng thông qua quyết định bổ sung thêm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Delta - Valley Bình Thuận với Credit Opportunities III Pte. Theo đó, tài sản bảo đảm bổ sung gồm các khoản phải thu và các tài khoản của Delta - Valley Bình Thuận liên quan đến hợp đồng mua bán 10 sản phẩm bất động sản thuộc dự án NovaWorld Phan Thiet.

Về tình hình tài chính của Novaland, báo cáo tài chính quý III/2023, Tập đoàn có tổng nợ phải trả là 205.462 tỷ đồng, giảm gần 7.500 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm ngoái.



Trong đó, nợ ngắn hạn của Novaland là 88.101 tỷ đồng, tăng gần 13% so với thời điểm 31/12/2022. Trong khi đó, nợ dài hạn giảm 13%, xuống mức 117.361 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng nợ vay của Novaland là 58.944 tỷ đồng, giảm 5.925 tỷ đồng so với thời điểm 31/12.

Trong đó, nợ vay ngân hàng là 9.053, giảm 1.966 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phát hành trái phiếu là 40.174 tỷ đồng, giảm 3.996 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản vay bên thứ ba ghi nhận ở mức 10.078 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm 2023, còn lại là chi phí phát hành trái phiếu và vay bên liên quan.

Về nợ trái phiếu, cuối tháng 9/2023, Novaland đã chi 2.346 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của 2 lô trái phiếu đang lưu hành.