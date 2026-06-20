Livestream bán hàng sẽ không còn “ẩn danh” từ ngày 1/7

Siết trách nhiệm của nền tảng thương mại điện tử

Luật Thương mại (sửa đổi) quy định rõ trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử trong hoạt động livestream bán hàng nhằm tăng cường tính minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng.

Theo đó, các nền tảng phải công khai quy chế hoạt động livestream bán hàng, trong đó nêu rõ các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn vi phạm.

Bên cạnh đó, nền tảng phải thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, yêu cầu và khiếu nại của người xem. Cơ chế này phải được bảo đảm hoạt động trong suốt quá trình livestream cũng như sau khi buổi phát trực tuyến kết thúc.

Đối với các hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ gây mất an toàn hoặc ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người mua theo quy định của pháp luật, nền tảng phải có công cụ cho phép người livestream hiển thị nội dung cảnh báo tới người xem.

Một điểm đáng chú ý khác là trách nhiệm xác thực danh tính người livestream bán hàng trước khi cho phép phát trực tuyến. Việc xác thực được thực hiện theo quy định của Luật Thương mại (sửa đổi) và pháp luật về định danh, xác thực điện tử.

Đối với người livestream là người nước ngoài, việc xác thực danh tính phải thông qua các giấy tờ hợp pháp theo quy định.

Ngoài ra, với những hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo, nền tảng chỉ được cho phép livestream sau khi người bán cung cấp đầy đủ văn bản xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phải dừng livestream ngay khi phát hiện vi phạm

Luật cũng đặt ra trách nhiệm trực tiếp đối với các nền tảng trong việc kiểm soát nội dung livestream bán hàng.

Theo quy định, nền tảng phải thực hiện dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị hoặc đường dẫn ngay khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong nhiều trường hợp.

Cụ thể, các nội dung livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục sẽ bị yêu cầu dừng phát sóng.

Các phiên livestream bán hàng đối với hàng hóa cấm lưu thông, hàng hóa đang bị tạm dừng lưu thông trên thị trường theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm quảng cáo cũng phải bị ngăn chặn ngay.

Tương tự, các nội dung quảng bá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cũng sẽ bị dừng phát trực tuyến và gỡ bỏ khỏi nền tảng.

Đặc biệt, Luật yêu cầu các nền tảng phải lưu trữ và bảo đảm khả năng truy cập dữ liệu hình ảnh, âm thanh của hoạt động livestream bán hàng trong thời gian tối thiểu 1 năm kể từ thời điểm bắt đầu truyền phát.

Tăng tính minh bạch cho môi trường kinh doanh trực tuyến

Trước đó, giải trình trước Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết việc quy định rõ trách nhiệm của người bán, người livestream và chủ quản nền tảng nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động bán hàng trực tuyến, nâng cao trách nhiệm pháp lý của các bên và tạo cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Theo ông, quy định định danh người bán và người livestream được xây dựng trên nền tảng hệ thống định danh điện tử quốc gia VNeID, góp phần làm sạch môi trường thương mại điện tử, hạn chế hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thông qua khả năng truy vết chủ thể vi phạm. Đồng thời, việc xác thực danh tính cũng hỗ trợ cơ quan chức năng quản lý thuế hiệu quả hơn, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước.

Ở góc độ người kinh doanh, chị Nguyễn Thu Hà, một người thường xuyên livestream bán mỹ phẩm tại Hà Nội, cho rằng quy định mới có thể khiến người bán phải chuẩn bị thêm một số thủ tục trước khi phát trực tiếp. Tuy nhiên, về lâu dài, đây là bước đi cần thiết để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng hơn.

“Những người bán hàng chân chính không ngại xác thực danh tính. Điều tôi kỳ vọng là các nền tảng sẽ xử lý mạnh tay hơn với những tài khoản ẩn danh quảng cáo quá mức hoặc bán hàng không rõ nguồn gốc, bởi đây mới là nhóm làm ảnh hưởng đến uy tín của những người kinh doanh nghiêm túc”, chị Hà chia sẻ.

Việc Luật Thương mại (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử, tăng cường trách nhiệm của các nền tảng và người bán hàng, đồng thời nâng cao mức độ bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường kinh doanh trực tuyến ngày càng phát triển.