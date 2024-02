Loạt ngân hàng "chốt" ngày đại hội đồng cổ đông

Quý IV/2023, tổng doanh thu của VinFast đạt 10.418 tỷ đồng (437 triệu USD), tăng 26% so với quý trước và 133% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung cả năm 2023, tổng doanh thu của VinFast đạt 28.596 tỷ đồng (1,198 tỷ USD), tăng 91% so với năm trước đó.