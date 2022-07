Loay hoay tìm giải pháp ứng phó với tình trạng thiếu xe đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT) vừa tổ chức cuộc họp cùng các sở ngành, Cảng vụ Hàng không miền Nam, doanh nghiệp hàng không, doanh nghiệp vận tải… bàn giải pháp tháo gỡ ùn tắc, tình trạng khó bắt xe tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.



Thời gian qua, ngành hàng không bước vào cao điểm hè, lượng khách đi máy bay tăng cao khiến hành khách than phiền mệt mỏi do chờ đợi lâu, khó bắt xe rời sân bay. Theo đó, lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM đánh giá, sân bay Tân Sơn Nhất là bộ mặt của TP.HCM, là cửa ngõ ngoại giao chứ không chỉ là câu chuyện của ngành hàng không. "Không thể đổ thừa do thiếu xe để biện minh cho tình trạng khó bắt xe tại sân bay Tân Sơn Nhất, bởi TP.HCM không thể thiếu xe", lãnh đạo Sở cho hay.

Cao điểm hè, sân bay Tân Sơn Nhất bình quân mỗi ngày khai thác 700 -750 chuyến bay, với lượng khách vượt 100.000 khách/ngày. Khách đi lại đông đúc, ngành hàng không nhanh chóng lấy đà phục hồi, tuy nhiên điều này cũng đã gây ra tình trạng ùn tắc, trễ/hủy chuyến bay tăng cao, dịch vụ không đảm bảo.

Hành khách tại khu vực chờ xe trong nhà để xe TCP. Ảnh: H.T

Đặc biệt, tại sân bay Tân Sơn Nhất lượng khách đến luôn tấp nập, mất nhiều thời gian đón bắt xe rời sân bay, chưa kể tình trạng ùn tắc ở các cửa ngõ kết nối vào/ra sân bay.

Phía Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, theo tính toán có khoảng 15% khách đến có nhu cầu bắt xe. Tuy nhiên thời gian qua, thiếu xe nên khách mất nhiều thời gian chờ đợi, gây tình trạng ùn tắc. Như vậy, nếu có 42.000 khách đến/ngày thì cần 6.300 lượt xe đón khách, còn tăng lên 60.000 khách/ngày thì cần 9.000 lượt xe mới đáp ứng nhu cầu.

Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, hiện có 12 hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ đón khách tại sân bay. Để đảm bảo lượng xe đón khách và dẹp nạn chèo kéo khách, sân bay đã làm biên bản thống nhất trong các dịp cao điểm yêu cầu các hãng xe cung cấp đầy đủ số lượng xe để phục vụ khách.

12 hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ đang đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, thời gian qua khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đều than phiền tình trạng dòng khách đi/đến lộn xộn chưa có sự phân luồng dòng khách đi/đến hợp lý gây tình trạng giao cắt. Bên cạnh đó, tình trạng chèo kéo, chào mời khách vẫn diễn ra gây mất an ninh, trật tự dù lực lượng an ninh hàng không liên tục tuần tra, nhắc nhở.

Trước tình hình này, Sở GTVT TP.HCM muốn tăng cường xe buýt để giảm tải ùn tắc trước ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (TTQLGTCC - Sở GTVT) đã có văn bản gửi Cảng vụ Hàng không miền Nam và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị được khôi phục bến xe buýt không trợ giá tuyến Bến xe buýt Sài Gòn - sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến buýt số 109).

Xe buýt được trông chờ là giải pháp hiệu quả đáp ứng nhu cầu đi xe cho hành khách. Ảnh: H.T

Trước đây, tuyến xe buýt số 109 đã hoạt động đón trả khách tại ga quốc tế và ga quốc nội từ 20/1/2017. Tuy nhiên, thời gian qua tuyến này đã tạm ngưng hoạt động do Covid-19 và đơn vị vận hành trước đây là công ty Sasco đã ngưng đảm nhận tuyến. Vừa qua, Sở GTVT đã chấp thuận chủ trương cho TTQLGTCC được xét tuyển đơn vị khai thác để khôi phục vận hành tuyến xe buýt số 109 này.

Theo TTQLGTCC, hiện nay hành khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất đón xe taxi rất khó khăn, lượng xe taxi chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ hành khách. Vì vậy, việc khôi phục khai thác tuyến xe buýt số 109 bổ sung phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tại ga quốc tế và ga quốc nội là cần thiết.