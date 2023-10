Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (23/10): Lợi nhuận quý III tăng gần 22%, cổ phiếu SSI được khuyến nghị mua

23/10/2023 6:30 AM (GMT+7)

23/10/2023 6:30 AM (GMT+7)

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần qua (ngày 20/10), thị trường trải qua một phiên sáng khá ảm đạm trước khi quay đầu bật tăng mạnh trong phiên chiều và kết phiên tại mốc 1.108,03 điểm, tăng hơn 20 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với toàn bộ 18/18 ngành tăng điểm.

Về giao dịch của khối ngoại, phiên giao dịch này nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên cả hai sàn HoSE và HNX. Cụ thể, khối này đã mua ròng 14,68 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 807,16 tỷ đồng, tăng 48,58% về lượng và 181,57% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó (ngày 19/10, mua ròng 286,66 tỷ đồng).

Tuy nhiên, điểm trừ của phiên giao dịch này là thanh khoản chưa thực sự bùng nổ để tạo nên xung lực hồi phục rõ nét hơn.

Lợi nhuận quý III tăng gần 22%, cổ phiếu SSI được khuyến nghị mua. Ảnh: SSI

Nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục về mức an toàn

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (23/10), Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định, thị trường vẫn cần có những nhịp rung lắc trong các phiên kế tiếp.

Theo CSI, chúng tôi đã khuyến nghị mua thăm dò ở ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.080 điểm. Vị thế mua thăm dò đang có lợi thế, vì vậy chúng ta tiếp tục tăng thêm tỷ trọng trong các phiên tới khi thị trường xuất hiện nhịp rung lắc. Ưu tiên những nhóm ngành có sự hồi phục mạnh như BĐS Dân cư, BĐS KCN, Xây dựng, Thủy sản, Ngân hàng…

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì nhận định, trong phiên cuối tuần trước (ngày 20/10), áp lực bán suy yếu kết hợp với lực cầu bắt đáy tăng mạnh về cuối phiên đã giúp cho VN-Index có một phiên hồi phục kỹ thuật đầu tiên sau một chuỗi dài giảm điểm và trạng thái thị trường trở nên có phần bớt tiêu cực hơn.

Mặc dù vậy, với xu hướng giảm điểm vẫn đóng vai trò chủ đạo, chỉ số nhiều khả năng sẽ sớm gặp áp lực điều chỉnh trở lại quanh ngưỡng kháng cự gần 1.11x điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị cơ cấu danh mục về mức an toàn và chỉ gia tăng tỷ trọng trở lại quanh các ngưỡng hỗ trợ xa.

SSI đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận ròng đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái)

Công ty Chứng khoán Agriseco thì nhận định, VN-Index có thể duy trì được đà phục hồi trong tuần tới. Dự báo nhịp hồi là cơ hội để có thể cơ cấu lại danh mục.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giải ngân, đưa tỷ trọng cổ phiếu về vùng khoảng 30%-50% là phù hợp trong bối cảnh các chỉ báo xu hướng trung, dài hạn vẫn ở trạng thái giảm điểm. Ưu tiên giải ngân cổ phiếu thuộc nhóm VN30 hoặc một số nhóm đang có sự hồi phục tốt như bất động sản, xây dựng, ngân hàng.

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), các nhà đầu tư vẫn nên giữ tâm lý thận trọng, chỉ giải ngân lướt sóng từ 10-20% tài khoản đối với các nhóm ngành có sự phục hồi tốt như chứng khoán, thiết bị điện và nên bám sát thị trường để có hành động phù hợp nếu áp lực bán bất ngờ quay trở lại trong các phiên tới.

Chọn mã chứng khoán nào phiên hôm nay?

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (23/10), Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) nhận định khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cho SSI của Công ty CP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI).

Theo VCSC, SSI đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận ròng đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái), hoàn thành 86,5% dự báo năm 2023 của chúng tôi.

Doanh thu hoạt động trong 9 tháng 2023 (được định nghĩa bao gồm lãi nhưng không bao gồm lỗ mảng tự doanh) tăng 2,5% đạt 5,1 nghìn tỷ đồng với lợi nhuận từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) là động lực tăng trưởng chính, hoàn thành 75,3% dự báo cả năm của chúng tôi.

Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm 26,9% và hoàn thành 58,5% dự báo cả năm của chúng tôi chủ yếu do khoản lỗ từ FVTPL thấp hơn dự kiến. Lợi nhuận sau thuế quý III/2023 đạt 710 tỷ đồng (tăng 25,2% so với quý trước; tăng 111% so với cùng kỳ). Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận cho SSI, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất từ mảng tự doanh trong 9 tháng năm 2023 tăng 247% so với cùng kỳ, chiếm 54,1% lợi nhuận trước thuế của SSI. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất từ mảng tự doanh trong quý III/2023 tăng 7,2% so với quý trước, chiếm 46,6% lợi nhuận trước thuế của SSI.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) (bao gồm tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi có thời hạn dưới một năm) tăng 7,1% trong bối cảnh số dư HTM trung bình giảm 25,3%, mà chúng tôi cho rằng chủ yếu là do lợi suất cao hơn khi lãi suất tăng trong nửa cuối năm 2022.

Lợi nhuận của FE Credit đạt tăng trưởng dương trong quý III/2023. Ảnh: VPB

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC) thì tiếp tục duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HoSE: VPB).

FSC kỳ vọng chi phí vốn của VPB sẽ giảm trong quý IV/2023 do các khoản tiền gửi lãi suất cao trong cuối năm 2022 và đầu năm 2023 phần lớn đã đáo hạn. Điều này sẽ giúp cải thiện NIM trong quý IV/2023 và năm 2024. Một dấu hiệu tích cực khác: Hoạt động của FE Credit đang có dấu hiệu phục hồi khi ban lãnh đạo cho biết lợi nhuận của FE Credit đạt tăng trưởng dương trong quý III/2023. Chất lượng tài sản được cải thiện với tỷ lệ nợ xấu giảm.

Ngoài ra, hệ số CAR cao sẽ giúp VPB có dư địa để xử lý các rủi ro tín dụng nếu xảy ra. FSC duy trì khuyến nghị MUA. VPB đang giao dịch tương ứng với mức P/B 2024E là 1,2x so với mức trung vị ngành là 0,9x.