Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (19/10): Cổ phiếu FPT được khuyến nghị mua với giá mục tiêu 107.600 đồng

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 18/10, VN-Index tiếp tục giảm mạnh 18,25 điểm (-1,63%) xuống mốc 1.103,4 điểm với 53 mã tăng, 465 mã giảm và 32 mã tham chiếu.

Trong khi áp lực xả bán trong nước tiếp tục khiến thị trường giảm mạnh, thì nhà đầu tư ngoại đẩy mạnh giải ngân và đã mua ròng tới gần 580 tỷ đồng, gấp gần 7 lần về lượng và hơn 5 lần về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Các mã được khối này tập trung là STB, PVD, SSI, VIX, GEX, VND,...

Cổ phiếu FPT được khuyến nghị mua với giá mục tiêu 107.600 đồng. Ảnh: FPT

Nhà đầu tư hạn chế "bắt đáy" thời điểm này

Theo các công ty chứng khoán, phiên giao dịch hôm nay (19/10) VN-Index có thể đối mặt với rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh xuống các vùng hỗ trợ sâu hơn, gần là 1.085 (+-5) và sâu hơn là 1.055(+-10) điểm, nên nhà đầu tư hạn chế giải ngân bắt đáy sớm trong thời điểm này.

Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định, phiên giao dịch ngày 18/10, dù thị trường đóng cửa vẫn còn giảm sâu, nhưng đã có những tín hiệu tích cực đó là VN-Index đã test ngưỡng hỗ trợ 1.085 -1.096 điểm và hồi phục về cuối phiên với khối lượng tăng cao, vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy những tín hiệu của lực cầu tham gia bắt đáy.

CSI trước đó đã khuyến nghị mở vị thế mua tại ngưỡng hỗ trợ trên và dường như đây vẫn là đang là ngưỡng hỗ trợ khá mạnh.

"Khả năng cao quán tính giảm điểm còn có thể duy trì trong phiên giao dịch hôm nay (19/10), nhưng đây là thời điểm nhà đầu tư cần hạn chế bán, thay vào đó, có thể tiếp tục mua thêm khi thị trường chung giảm điểm sâu, đặc biệt khi VN-Index test vùng 1.080-1.085 điểm trong các phiên tới", chuyên gia CSI khuyến nghị.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam thì đưa ra quan điểm, thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ biến động quanh vùng 1.100 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nên thị trường có thể sẽ chưa thể xuyên thủng hoàn toàn vùng 1.100 điểm.

"Xu hướng ngắn hạn của chúng tôi vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo ở nhịp và có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp.

Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp thì chỉ xem xét mua khi xu hướng ngắn hạn của thị trường xác nhận tăng", chuyên gia của Yuanta Việt Nam khuyến nghị.

SSI ước tính lợi nhuận sau thuế của FPT sẽ tăng trưởng 15% năm 2023 và 22% năm 2024. Ảnh: FPT

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì nhận định, thanh khoản gia tăng trong các nhịp sụt giảm phá đáy cho thấy phe bán tiếp tục chiếm ưu thế và khiến cho trạng thái thị trường trở nên tiêu cực hơn.

Mặc dù các nhịp hồi phục có thể xuất hiện đan xen, VN-Index đang phải đối mặt với rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh xuống các vùng hỗ trợ sâu hơn, gần là 1.085 (+/-5) điểm và sâu hơn là 1.055 (+/-10) điểm.

"Nhà đầu tư tránh bắt đáy quá sớm và chỉ gia tăng tỷ trọng trở lại quanh các ngưỡng hỗ trợ xa", chuyên gia KBSV khuyến nghị.

Đồng quan điểm, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), các nhà đầu tư không lạm dụng đòn bẩy, kiên nhẫn quan sát thêm diễn biến thị trường trong những phiên tới và hạn chế giải ngân bắt đáy sớm trong thời điểm này. Đồng thời, tuân thủ kỷ luật đầu tư và hạ tỷ trọng những mã cổ phiếu đã giảm dưới vùng hỗ trợ sau chuỗi ba phiên giảm điểm gần đây.

Cổ phiếu FPT, VPB, QNS... được khuyến nghị mua

Phiên giao dịch hôm nay (19/10), Công ty Chứng khoán SSI khuyến nghị mua cổ phiếu FPT của Công ty CP FPT với giá mục tiêu 107.600 đồng. Giá hiện tại của FPT là 93.000 đồng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, FPT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 32.800 tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ) và 5.900 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ). Đóng góp lợi nhuận trước thuế lớn nhất đến từ mảng công nghệ thông tin, chiếm gần 50%; đặc biệt là công nghệ thông tin nước ngoài (+33%).

FPT được kỳ vọng mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định 2 chữ số được duy trì trong năm 2024, đặc biệt là mảng công nghệ thông tin và mảng giáo dục. Thị trường nước ngoài tiếp tục đóng góp chủ yếu vào mảng công nghệ thông tin nhờ vị thế vững chắc của doanh nghiệp này ở thị trường Nhật Bản, Mỹ cũng như lợi thế chi phí thấp.

SSI ước tính lợi nhuận sau thuế của FPT sẽ tăng trưởng 15% năm 2023 và 22% năm 2024.

SSI đang khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu QNS với giá mục tiêu 1 năm là 65.000 đồng/CP.

Chứng khoán SSI cũng dành khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu QNS của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS).



Theo SSI, trong 3 quý năm 2023, doanh thu thuần của QNS đạt 8 nghìn tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận trước thuế đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (tăng 71%), lần lượt đạt 78% và 73% dự báo năm 2023 của SSI Research.

Riêng trong quý III, doanh thu thuần đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ, giảm 14% so với quý trước), và lợi nhuận trước thuế đạt 565 tỷ đồng (tăng 59% so với cùng kỳ, giảm 29% so với quý trước). Mặc dù tốc độ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ được duy trì nhưng lợi nhuận quý 3 giảm 29% so với quý trước, do cả mảng sữa đậu nành và mía đường đều giảm tốc.

Hiện, SSI đang khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu QNS với giá mục tiêu 1 năm là 65.000 đồng/CP.

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) thì khuyến nghị tích cực với cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) nhờ kết quả kinh doanh của FE CREDIT vượt kỳ vọng.

Theo VCSC, lợi nhuận quý III của VPB phù hợp với dự báo hiện tại của VCSC về kết quả kinh doanh cao hơn trong nửa cuối năm 2023. Ngoài ra, kết quả kinh doanh của FE CREDIT vượt kỳ vọng của chúng tôi khi chúng tôi dự báo FE CREDIT sẽ chỉ bắt đầu có lãi vào năm 2024.

VCSC ước tính tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm 2023 của ngân hàng mẹ (bao gồm cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp) đạt 22,2%. Tính đến quý III/2023, số dư trái phiếu doanh nghiệp tại ngân hàng mẹ giảm 14,4% so với năm 2022 xuống còn 28,1 nghìn tỷ đồng (đi ngang so với quý trước), chiếm 5,8% tổng dư nợ tín dụng.

Tăng trưởng tiền gửi hợp nhất 9 tháng năm 2023 đạt 39,0%. Ngoài ra, tỷ lệ CASA hợp nhất quý III/2023 của VPB đạt 16,8% (giảm 2,2 điểm % so với cùng kỳ và tăng 1,8 điểm % so với quý trước).