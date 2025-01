Mặt bằng cho thuê đóng cửa hàng loạt: "Khóc" trên đất vàng!

Mặt bằng cho thuê “mỏi mắt” tìm khách

Theo ghi nhận, trên các tuyến phố kinh doanh sầm uất của Hà Nội, rất nhiều biển tìm người thuê mặt bằng kinh doanh được treo lên trong suốt một thời gian dài. Điển hình các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Chùa Bộc, Kim Mã, Xã Đàn, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng… cách đây vài năm được xem là địa điểm lý tưởng kinh doanh quần áo, giờ im ắng, biển “cho thuê” giăng khắp phố.

Chị Kiều Trang – Chủ một căn nhà trên phố Kim Mã cho biết, Kim Mã là tuyến phố tập trung các cửa hàng quần áo, phụ kiện thời trang, mặt bằng nhà chị rộng 50m2 từng một thời không phải lo nghĩ đến việc tìm khách thuê thì nay treo biển từ cuối năm 2023 đến giờ vẫn không có ai “chốt”.

Nhiều cửa hàng treo biển từ cuối năm 2023 đến giờ vẫn không có ai “chốt”.

Tại quận Hai Bà Trưng, trên phố Bạch Mai, phố Vọng, Tạ Quang Bửu, Trần Khát Chân, nhiều mặt bằng đang treo biển cho thuê với mức giá dao động 15-75 triệu đồng/tháng, tùy diện tích. Tại phố Hàng Đào, Hàng Chiếu, Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm), chủ nhà đang treo biển cho thuê mặt bằng với mức giá dao động từ 20-110 triệu đồng/tháng.

Tại TP. HCM, tình trạng mặt bằng cho thuê ế ẩm cũng đã kéo dài suốt thời gian qua. Ghi nhận tại các tuyến đường kinh doanh sầm uất của TP.HCM như Đồng Khởi, Lê Lợi, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trãi, Lê Văn Sỹ, Phan Xích Long,… không khó để bắt gặp các căn nhà cho thuê làm cửa hàng kinh doanh bị bỏ trống. Mặt tiền của những căn nhà phố này tràn ngập các dòng chữ như “cho thuê mặt bằng” hay “cho thuê nhà” và chi chít số điện thoại.

Một nhân viên môi giới đang rao cho thuê mặt bằng kinh doanh mặt đường Đồng Khởi cho biết, căn nhà này có diện tích sử dụng 500m2, giá thuê 200 triệu đồng/tháng. “Giá thuê này đã giảm 15% so với lần cho thuê trước. Đây là mức giá thấp nhất rồi, không thể giảm thêm được nữa thế nhưng mãi vẫn không chốt được khách thuê” - nhân viên môi giới nói.

Anh Thái Dương Quang, giám đốc một công ty bất động sản quy mô nhỏ tại Hà Nội cho biết, thời gian qua, bộ phận sale mảng cho thuê của công ty, đặc biệt là cho thuê mặt bằng kinh doanh gặp không ít khó khăn do cầu giảm mạnh. Từ đầu năm 2024 đến nay, những người cho thuê nhà bắt đầu phải điều chỉnh giá theo cơ chế, mức giá để phù hợp hơn với những nhóm khách đi thuê.

“Để tình hình cho thuê mặt bằng nhà phố hết ảm đạm, bản thân chủ cho thuê và người thuê kinh doanh nên chủ động phương án ứng phó, thương lượng, có biện pháp thích nghi với tình hình mới” – anh Quang nói.

Nguyên nhân tình trạng ảm đạm của thị trường bất động sản cũng dễ nhìn thấy rõ. Nếu như hơn một năm về trước, dịch bệnh Covid-19 được xem là nguyên nhân chính khiến tình hình kinh doanh khó khăn thì nay xu hướng tiêu dùng vẫn đang được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến tình trạng trả mặt bằng cho thuê diễn ra rầm rộ. Thương mại điện tử đang thay đổi cách người tiêu dùng mua sắm. Khách hàng giờ ưa chuộng sự tiện lợi của việc mua sắm trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki. Việc đến trực tiếp cửa hàng đã không còn là lựa chọn duy nhất, khi mua sắm trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, công sức và thường đi kèm nhiều khuyến mãi.

Bên cạnh đó, giá thuê mặt bằng cửa hàng mặt phố ngày càng tăng, trong khi lượng khách hàng giảm dần do cạnh tranh từ các mô hình kinh doanh trực tuyến. Báo cáo thị trường CBRE Việt Nam cho biết, giá thuê mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm Hà Nội tại quý III/2024 đạt 172,7 USD/m2/tháng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0,2% so với quý trước. Rất nhiều cửa hàng phải đóng cửa sau một thời gian ngắn do không đủ doanh thu để bù đắp chi phí.

Một nguyên nhân nữa cũng được đưa ra đó là, người dân đang chuyển sang mua sắm tại các trung tâm thương mại hoặc khu vực ngoại thành, nơi có nhiều lựa chọn về hàng hóa, khu vui chơi giải trí đi kèm. Những tuyến phố trung tâm đông đúc, nhiều khi kém thân thiện với xe cá nhân, khiến khách hàng không muốn đến.

Giải pháp nào cho vấn đề mặt bằng cho thuê hiện nay?

Cửa hàng mặt phố đóng cửa vì không có khách thuê.

Một trong những nguyên nhân chính khiến mặt bằng cho thuê bị bỏ trống là giá thuê quá cao, không phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại. Giải pháp đầu tiên và hiệu quả nhất phải kể đến là làm sao chủ cho thuê mặt bằng cân đối được mức giá cho thuê phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại. Các chủ nhà cần chủ động xem xét và giảm giá thuê xuống mức phù hợp hơn, hoặc áp dụng các ưu đãi như miễn phí thuê trong thời gian cải tạo để thu hút khách thuê.

Thay vì chỉ tập trung vào các ngành truyền thống như thời trang hay ẩm thực, chủ mặt bằng có thể hợp tác với các doanh nghiệp cần không gian sáng tạo, văn phòng chia sẻ (co-working space), trung tâm giáo dục, hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây là những lĩnh vực vẫn có nhu cầu cao dù kinh tế khó khăn.

Để tìm kiếm khách thuê tiềm năng, chủ nhà nên làm việc với các công ty môi giới uy tín, có mạng lưới rộng và hiểu rõ thị trường. Điều này giúp tăng khả năng tiếp cận đúng đối tượng và ký kết hợp đồng trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, có thể sử dụng các nền tảng công nghệ để quảng bá mặt bằng rộng rãi hơn. Các trang web bất động sản hoặc ứng dụng di động có thể giúp chủ nhà tiếp cận khách hàng tiềm năng nhanh chóng và hiệu quả.

Một mặt bằng được thiết kế đẹp, tiện nghi và phù hợp với xu hướng hiện đại sẽ có sức hút lớn hơn. Chủ nhà nên cân nhắc đầu tư vào việc cải tạo không gian để tăng giá trị cho mặt bằng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách thuê.

Trong một số trường hợp, việc chuyển đổi từ kinh doanh thương mại sang nhà ở, căn hộ dịch vụ hoặc văn phòng cho thuê cũng là giải pháp khả thi. Đây là hướng đi giúp tận dụng hiệu quả tài sản trong bối cảnh nhu cầu mặt bằng bán lẻ giảm.

Một giải pháp cũng có thể tính đến đó là cho thuê mặt bằng theo thời gian ngắn, phục vụ các sự kiện, hội thảo, triển lãm hoặc pop-up store đang là xu hướng mới. Các mô hình này không chỉ linh hoạt mà còn giúp chủ nhà có thêm nguồn thu trong khi chờ đợi khách thuê dài hạn.

Với những giải pháp trên, các chủ mặt bằng có thể từng bước thích nghi và cải thiện hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh đầy biến động. Đây không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là cơ hội để làm mới mình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thay đổi của thị trường. Thế giới kinh doanh đang thay đổi chóng mặt. Việc thích nghi nhanh chóng và linh hoạt trong cách khai thác nhà mặt phố sẽ giúp các chủ nhà duy trì giá trị tài sản và tăng hiệu quả kinh doanh. Nhà mặt phố, tuy không còn là lợi thế tuyệt đối, nhưng vẫn có thể giữ giá trị như “vàng” hay “kim cương” nếu được định hướng đúng cách.