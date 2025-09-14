Matcha tăng giá, chuỗi đồ uống Việt xoay xở ra sao?

Thế giới “khát” matcha

Theo Grand View Research, quy mô thị trường matcha toàn cầu năm 2023 đạt khoảng 4,2–4,3 tỷ USD, dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ 6,5-10% mỗi năm trong giai đoạn đến 2030. Nhu cầu chủ yếu đến từ Mỹ, châu Âu và Anh, những thị trường ưa chuộng sản phẩm gắn với sức khỏe, thân thiện môi trường và mang tính trải nghiệm. Matcha hiện diện khắp nơi, từ cốc latte ít đường, bánh ngọt, kem, cho đến đồ uống đóng chai.

Nhật Bản vẫn là “cái nôi” và nguồn cung chủ lực, với sản lượng matcha năm 2023 đạt hơn 4.100 tấn, gần gấp ba lần so với 2010. Tuy nhiên, chính quốc gia này cũng đang đối mặt tình trạng thiếu hụt: diện tích trồng tencha (lá trà làm matcha) không tăng kịp, biến đổi khí hậu khiến năng suất giảm, trong khi quy trình sản xuất thủ công (xay đá granite) khó mở rộng quy mô. Từ tháng 4-5/2025, giá tencha tại Kyoto tăng tới 170% so với cùng kỳ, buộc nhiều doanh nghiệp Nhật phải áp hạn mức bán.

Xuất khẩu trà xanh Nhật Bản bao gồm matcha năm 2024 tăng 25% về giá trị, đạt khoảng 36,4 tỷ yên, với hơn một nửa sản lượng matcha được xuất sang nước ngoài. Điều này phản ánh sức hút mạnh mẽ nhưng đồng thời đặt ra rủi ro nếu nhu cầu tiếp tục vượt xa cung, “cơn khát matcha” sẽ chưa thể hạ nhiệt ít nhất trong 2-3 năm tới, khi các vườn trồng mới chưa kịp cho sản lượng.

Nhu cầu bùng nổ từ F&B và đồ uống tiện lợi tại Việt Nam

Tại Việt Nam, trào lưu matcha latte lan tỏa mạnh mẽ từ cuối 2024 đến nay. Các chuỗi cà phê và trà sữa như Katinat, Cheese Coffee, Gong Cha, Starbucks cùng nhiều cửa hàng cà phê đồng loạt đưa matcha vào menu, thậm chí biến tấu thành “hero drink” để thu hút khách hàng trẻ. Sự kết hợp giữa màu xanh bắt mắt, hương vị umami nhẹ và yếu tố check-in “xanh mát” đã biến matcha thành lựa chọn “đinh” trên mạng xã hội.

Theo một số báo cáo thị trường, quy mô ngành matcha Việt Nam năm 2025 ước khoảng 340 triệu USD, với kịch bản đạt 500-780 triệu USD vào 2030, nhờ lực kéo từ F&B, đồ uống đóng chai và xu hướng “sống khỏe - sống đẹp”. Người tiêu dùng trẻ, đặc biệt Gen Z, quan tâm đến yếu tố “clean label” (ít đường, nguyên liệu tự nhiên, hữu cơ) và tính trải nghiệm (instagrammable), khiến matcha trở thành sản phẩm thời thượng.

Tuy nhiên, giá nguyên liệu nhập khẩu đang gây áp lực cho các cửa hàng. Năm 2024, bột matcha khoảng 50 USD/kg; sang 2025, có thời điểm tăng vọt lên 150 USD/kg. Với mỗi ly dùng 3g, chi phí nguyên liệu tăng từ 0,15 lên 0,45 USD, buộc nhiều quán phải điều chỉnh giá bán hoặc giảm dung tích. Sự biến động này cho thấy rủi ro lớn khi phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung Nhật Bản và Đài Loan.

Ngành chè Việt Nam có nền tảng vững chắc: diện tích hơn 128 nghìn ha, sản lượng trà khô khoảng 230 nghìn tấn/năm. Năm 2024, xuất khẩu trà đạt 133 nghìn tấn, trị giá 235 triệu USD. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam xem xét phát triển “matcha nội địa”, giảm phụ thuộc nhập khẩu, nếu có thể áp dụng quy trình che nắng và nghiền mịn chuẩn quốc tế.

Bài toán chuỗi cung ứng, nội địa hóa và tương lai bền vững cho sản phẩm matcha tại Việt Nam là gì?

Đối với doanh nghiệp F&B, câu hỏi đặt ra không chỉ là “có nên bán matcha hay không”, mà là “làm sao để duy trì biên lợi nhuận và ổn định chuỗi cung ứng”. Các chuyên gia khuyến nghị ít nhất ba hướng:

Thứ nhất, đa dạng hóa nguồn cung. Ngoài Nhật Bản (phân khúc cao cấp), có thể nhập từ Trung Quốc, Đài Loan, thậm chí đầu tư vùng trồng trong nước cho phân khúc phổ thông. Doanh nghiệp cần ký hợp đồng dài hạn, kèm điều khoản cố định giá hoặc dự trữ nguyên liệu 2-3 tháng để giảm rủi ro.

Thứ hai, thử nghiệm nội địa hóa. Việt Nam có tiềm năng xây dựng vùng nguyên liệu matcha, nhưng đòi hỏi công nghệ trồng che nắng (shade-grown) và nghiền mịn bằng cối đá hoặc máy phản lực để đạt màu xanh tươi, vị umami chuẩn. Nếu thành công, không chỉ giảm nhập khẩu mà còn mở ra hướng xuất khẩu.

Thứ ba, phát triển sản phẩm sáng tạo. Không chỉ dừng ở matcha latte, thị trường cần đa dạng: matcha sparkling, bánh kẹo, ngũ cốc, thức uống RTD ít đường. Đây là phân khúc có biên lợi nhuận tốt hơn và phù hợp kênh bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử.

Về mặt pháp lý, matcha nhập khẩu thuộc nhóm HS 0902 (trà), phải thực hiện công bố chất lượng, kiểm tra chuyên ngành và nhãn phụ tiếng Việt. Các chứng nhận hữu cơ (JAS, USDA) ngày càng trở thành tiêu chuẩn cạnh tranh. Do đó, doanh nghiệp không chỉ cần quan tâm đến giá mà còn phải đảm bảo hồ sơ pháp lý đầy đủ để giữ niềm tin người tiêu dùng.

“Cơn khát matcha” toàn cầu đang mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đi kèm rủi ro không nhỏ. Với Việt Nam, thị trường tiêu thụ đang nóng lên từng ngày, kéo theo áp lực nhập khẩu và giá cả. Trong dài hạn, giải pháp không thể chỉ là chạy theo nhu cầu ngắn hạn, mà phải tính đến xây dựng vùng nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm.

Nếu làm tốt, Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn có thể trở thành mắt xích mới trong chuỗi giá trị matcha toàn cầu. Câu chuyện matcha, vì thế, không chỉ là câu chuyện của một ly latte xanh mát, mà còn là thước đo bản lĩnh của ngành chè Việt trong hành trình hội nhập và nâng tầm giá trị nông sản.