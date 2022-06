Từ hôm nay, ngày 2/6, người dân trên cả nước có thể đến các siêu thị GO!, Big C, Tops Market, Mini go! để mua trái cây đặc sản Tiền Giang với giá ưu đãi trong chương trình Ngày hội Trái cây.

Ngoài bày bán tại các siêu thị, trái cây đặc sản Tiền Giang cũng được trưng bày, giới thiệu Trung tâm Thương mại GO! Mỹ Tho (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) với sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, vựa trái cây lớn của tỉnh với 24 gian hàng.

Nhiều loại trái cây đặc sản miền Tây nói chung và Tiền Giang nói riêng quy tụ tại Ngày hội Trái cây. Ảnh: Phúc Minh

Ông Phạm Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết với điều kiện tự nhiên thuận lợi, Tiền Giang rất thích hợp trồng các loại cây ăn trái. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 68.000 ha cây ăn quả, cho sản lượng trên 1,8 triệu tấn/năm.

Xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, sầu riêng Cai Lậy, thanh long Chợ Gạo, sơ ri Gò Công, khóm Tân Phước, sapô Mặc Bắc Kim Sơn, nhãn Nhị Quý, mãng cầu xiêm Tân Phú Đông… là đặc sản chủ lực của Tiền Giang.

"Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tạo được nhiều sản phẩm đặc trưng có chỉ dẫn địa lý, chứng nhận nhãn hiệu tập thể như sầu riêng Cai Lậy, thanh long Chợ Gạo, xoài cát Hòa Lộc", ông Trọng nói.

Khoảng 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, vựa trái cây lớn trong và ngoài tỉnh Tiền Giang trực tiếp giới thiệu trái cây đặc sản tại Ngày hội Trái cây. Ảnh: Phúc Minh

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đánh giá Ngày hội Trái cây này nhằm giới thiệu, quảng bá các loại trái cây đặc sản, sản phẩm chế biến từ trái cây của tỉnh Tiền Giang và các địa phương đến với đông đảo người tiêu dùng, cùng du khách trong và ngoài nước.

Đây cũng là nơi hợp tác kết nối chuỗi cung - cầu giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã phân phối, các hộ sản xuất kinh doanh, các nhà vườn trong và ngoài tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail, cho biết không chỉ tổ chức tại vùng đất Tiền Giang mà doanh nghiệp sẽ đồng loạt triển khai Ngày hội Trái cây trên toàn bộ hệ thống phân phối GO!, Big C, Tops Market, mini go! trên toàn quốc.

Thông qua các hoạt động trưng bày, quảng bá, khuyến mãi, đây là những nỗ lực của tập đoàn trong việc đồng hành cùng người nông dân, góp phần khẳng định và nâng tầm thương hiệu trái cây Việt Nam.

Ngoài trái cây đặc sản Tiền Giang, Central Retail cũng bắt đầu giới thiệu vải thiều Thanh Hà tại hệ thống.

Ban Tổ chức kỳ vọng, đây sẽ là sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm quảng bá trái cây đặc sản của Việt Nam tới đông đảo du khách trong trong và ngoài nước; tiến tới đẩy mạnh xuất khẩu trái cây có thương hiệu của Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Bưởi hồng da xanh đặc trưng của các tỉnh miền Tây. Ảnh: Phúc Minh

Sầu riêng Ri 6 Tiền Giang được bán với giá chỉ 59.900 đồng/kg nên rất hút khách. Ảnh: Phúc Minh