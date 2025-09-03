Mỹ chính thức áp thuế 20%, xuất nhập khẩu Đà Nẵng vẫn tăng trưởng ổn định

Ngày 3/9, Cục Thống kê TP. Đà Nẵng cho hay, trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động, hoạt động xuất nhập khẩu của TP.Đà Nẵng vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, phản ánh sức bật mạnh mẽ của sản xuất và thương mại địa phương.

Theo ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê TP. Đà Nẵng, có được kết quả nếu trên là do sự chủ động trong mở rộng thị trường, đảm bảo nguồn cung và nâng cao năng lực cạnh tranh đã giúp các doanh nghiệp Đà Nẵng thích ứng hiệu quả với những thay đổi từ bên ngoài.

Theo ước tính, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của thành phố trong tháng 8/2025 đạt 845 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế tám tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 5.971 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu 95 triệu USD, góp phần củng cố vị thế thương mại của thành phố trong khu vực và quốc tế.

Biến động thuế quan: Thách thức và cơ hội

Trưởng Thống kê TP. Đà Nẵng cho hay, ngày 7/8 vừa qua chính quyền Mỹ chính thức áp dụng mức thuế 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

"Mặc dù đây là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu, Đà Nẵng vẫn ghi nhận sự ổn định trong kim ngạch thương mại, cho thấy năng lực ứng phó và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp", ông Vũ nêu.

Đáng chú ý, ông Trần Văn Vũ thông tin, vào 6/8 vừa qua Tổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng chủ lực như dệt may, quần áo cotton, giày dép và túi xách.

'Diễn biến này được đánh giá là cơ hội tiềm năng để các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, gia tăng thị phần tại thị trường Mỹ. Đối với Đà Nẵng, ngành dệt may vốn là một trong những lĩnh vực xuất khẩu chủ lực. Đây là thời điểm thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng mạng lưới khách hàng và tận dụng các chính sách hỗ trợ thương mại nhằm gia tăng vị thế trên thị trường quốc tế", ông Vũ nhận định.

Những chuyển biến tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu không chỉ phản ánh sức bền của nền kinh tế Đà Nẵng mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của thương mại quốc tế trong tiến trình hội nhập. Với định hướng phát triển bền vững, thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung.



