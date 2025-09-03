Mỹ chính thức áp thuế 20%, xuất nhập khẩu Đà Nẵng vẫn tăng trưởng ổn định
Lam Hàn - Đình Thiên
03/09/2025 11:07 AM (GMT+7)
Mỹ chính thức áp thuế 20%, xuất nhập khẩu Đà Nẵng vẫn tăng trưởng ổn định, thông tin vừa được TP. Đà Nẵng cho biết.
Mỹ chính thức áp thuế 20%, xuất nhập khẩu Đà Nẵng vẫn tăng trưởng ổn định
Ngày 3/9, Cục Thống kê TP. Đà Nẵng cho hay, trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động, hoạt động xuất nhập khẩu của TP.Đà Nẵng vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, phản ánh sức bật mạnh mẽ của sản xuất và thương mại địa phương.
Theo ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê TP. Đà Nẵng, có được kết quả nếu trên là do sự chủ động trong mở rộng thị trường, đảm bảo nguồn cung và nâng cao năng lực cạnh tranh đã giúp các doanh nghiệp Đà Nẵng thích ứng hiệu quả với những thay đổi từ bên ngoài.
Theo ước tính, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của thành phố trong tháng 8/2025 đạt 845 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Lũy kế tám tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 5.971 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu 95 triệu USD, góp phần củng cố vị thế thương mại của thành phố trong khu vực và quốc tế.
Biến động thuế quan: Thách thức và cơ hội
Trưởng Thống kê TP. Đà Nẵng cho hay, ngày 7/8 vừa qua chính quyền Mỹ chính thức áp dụng mức thuế 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.
"Mặc dù đây là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu, Đà Nẵng vẫn ghi nhận sự ổn định trong kim ngạch thương mại, cho thấy năng lực ứng phó và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp", ông Vũ nêu.
Đáng chú ý, ông Trần Văn Vũ thông tin, vào 6/8 vừa qua Tổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng chủ lực như dệt may, quần áo cotton, giày dép và túi xách.
'Diễn biến này được đánh giá là cơ hội tiềm năng để các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, gia tăng thị phần tại thị trường Mỹ. Đối với Đà Nẵng, ngành dệt may vốn là một trong những lĩnh vực xuất khẩu chủ lực. Đây là thời điểm thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng mạng lưới khách hàng và tận dụng các chính sách hỗ trợ thương mại nhằm gia tăng vị thế trên thị trường quốc tế", ông Vũ nhận định.
Những chuyển biến tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu không chỉ phản ánh sức bền của nền kinh tế Đà Nẵng mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của thương mại quốc tế trong tiến trình hội nhập. Với định hướng phát triển bền vững, thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung.
Mỹ chính thức áp thuế 20%, xuất nhập khẩu Đà Nẵng vẫn tăng trưởng ổn định
Mỹ chính thức áp thuế 20%, xuất nhập khẩu Đà Nẵng vẫn tăng trưởng ổn định, thông tin vừa được TP. Đà Nẵng cho biết.
Trung Quốc thúc đẩy Ngân hàng Phát triển SCO: Thách thức quyền lực đồng USD
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai kêu gọi đẩy nhanh việc thành lập một Ngân hàng Phát triển phục vụ 10 quốc gia Á - Âu trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), coi đây là công cụ quan trọng để hỗ trợ hợp tác kinh tế và an ninh của các thành viên.
Họ trả cho chúng ta rất nhiều tiền - ông Trump bất ngờ thay đổi quan điểm về sinh viên Trung Quốc tại Mỹ
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông sẽ cho phép hơn nửa triệu sinh viên mới từ Trung Quốc đến học tập tại Hoa Kỳ - bất chấp quan điểm của một số người ủng hộ ông rằng điều này không phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết".
Bí quyết để Việt Nam vươn thành hổ mới của châu Á
Tổng Bí thư Tô Lâm cuối năm ngoái tuyên bố về sự khởi đầu của “một kỷ nguyên phát triển mới”. Bài phát biểu này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn đánh dấu bước khởi động cho cuộc cải cách kinh tế lớn của Việt Nam trong nhiều thập kỷ.
Giá rau xanh ở Hà Nội tăng gấp đôi sau chuỗi ngày mưa kéo dài
Những ngày vừa qua, Hà Nội và miền Bắc trải qua chuỗi ngày mưa kéo dài, giá rau xanh ở Hà Nội tăng gấp đôi so với những ngày trước đó, cả tiểu thương và người tiêu dùng đều "than trời".
Sản xuất châu Á lao đao vì thuế quan, Trung Quốc bất ngờ thoát hiểm
Thuế quan của Mỹ đã gây sức ép lên hoạt động sản xuất khắp châu Á, lấn át sự cải thiện bất ngờ ở Trung Quốc, theo các khảo sát tư nhân công bố hôm thứ Hai 1/9. Điều này tiếp tục gây áp lực lên các nhà hoạch định chính sách trong việc hỗ trợ đà phục hồi vốn mong manh của khu vực.