Đà Nẵng khởi động Trung tâm dữ liệu AI quốc tế trị giá hơn 500 tỷ đồng
Đình Thiên
26/08/2025 4:18 PM (GMT+7)
Đà Nẵng khởi động Trung tâm dữ liệu AI quốc tế trị giá hơn 500 tỷ đồng, thông tin vừa được Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng cho biết.
Chiều 26/8, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, vào ngày 28/8 tới đây, Tập đoàn viễn thông và hạ tầng toàn cầu IPTP Networks sẽ chính thức khởi động dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.
Đây là một trong những trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho AI (AI-Ready) đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế theo chuẩn Tier 3+/Tier 4 Uptime, hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng hạ tầng cốt lõi cho điện toán hiệu năng cao (HPC), trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và dịch vụ điện toán đám mây.
Dự án do tập đoàn hạ tầng toàn cầu IPTP Networks đồng sáng lập và vận hành. AIDC DeCenter có quy mô 10.000 m2, sức chứa 1.000 racks và công suất tối thiểu 10MW. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 20 triệu USD.
Trung tâm hướng đến các chứng chỉ quốc tế như ISO 27001, PCI DSS và đảm bảo thời gian hoạt động ≥99,982%.
Ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks cho biết, AIDC DeCenter không chỉ là một trung tâm dữ liệu, mà còn là nền tảng hạ tầng số quốc tế đặt tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn nơi đây trở thành bệ phóng cho các ứng dụng AI, công nghệ blockchain và kinh tế số, góp phần thúc đẩy Việt Nam bắt kịp xu hướng công nghệ toàn cầu
Theo ông Vũ Quang Hùng - Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng, AIDC DeCenter được đặt tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng là khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Đà Nẵng hiện là điểm trung chuyển của nhiều tuyến cáp quang biển quốc tế lớn, đồng thời nằm trên trục kết nối Bắc – Nam, giúp trung tâm dễ dàng kết nối với nhiều nhà mạng khác nhau.
