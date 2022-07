01/08/2022 6:00 AM (GMT+7)

Bộ Xây dựng vừa mới ban hành văn bản số 69/BC-BXD, báo cáo đánh giá toàn diện thị trường BĐS năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Sau hơn 2 năm xảy ra đại dịch Covid-19, thị trường BĐS vẫn đang chịu nhiều ảnh hưởng, cùng với đó là những vướng mắc về pháp lý, khiến thị trường chưa thể phục hồi như kỳ vọng, trong đó nhà ở thương mại vốn được xem là phân khúc có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong những năm qua cũng đang phục hồi một cách “ì ạch”.

Nguồn cung nhà ở thương mại tiếp tục giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể, số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành trên cả nước có xu hướng giảm dần qua các năm 2020, 2021. Trong năm 2021 tổng số dự án hoàn thành là 172, với quy mô 24.027 căn; bằng 60% số dự án và 42% số lượng căn so với năm 2020 (288 dự án với quy mô 57.149 căn). Tại miền Bắc có 94 dự án, 11.235 căn; miền Trung 28 dự án, 6.168 căn; miền Nam 50 dự án, 6.624 căn.

“Qua số liệu báo cáo của các địa phương cho thấy số lượng dự án nhà ở thương mại được hoàn thành, chấp thuận mới năm 2021 đều giảm hơn so với năm 2020. Trong đó, một số địa phương nguồn cung nhà ở thương mại có mức giảm chỉ bằng hoặc dưới 50% so với năm 2020” – văn bản nêu rõ.

Đáng chú ý, nguồn cung nhà ở thương mại trong 6 tháng đầu năm 2022 cũng rất hạn chế, số lượng dự án được chấp thuận mới và hoàn thành ít, chưa cho thấy sự cải thiện về nguồn cung. Tổng lượng dự án hoàn thành trong 6 tháng đầu năm tổng hợp sơ bộ khoảng 12.000 căn, tương đương cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành là 22, bằng khoảng 47% so với quý IV/2021 và 54 % so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, miền Bắc có 13 dự án bổ sung thêm 772 căn; miền Trung 5 dự án, 207 căn; miền Nam 4 dự án, 4.238 căn.

Số lượng dự án đang triển khai xây dựng là 1.216 dự án với 332.387 căn, bằng 116% so với quý IV/2021 và 88% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, miền Bắc có 288 dự án, 157.116 căn, miền Trung 239 dự án, 104.860 căn, miền Nam 689 dự án, 70.411 căn.

Số lượng dự án được chấp thuận mới là 39, với 18.660 căn, bằng 80% so với quý IV/2021 và 41% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, miền Bắc 2 dự án, 6.103 căn; miền Trung 7 dự án, 3.077 căn; miền Nam 1 dự án, 9.480 căn. Dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai là 56 bổ sung thêm cho thị trường 10.357 căn, bằng 33,4% so với quý IV/2021.

Ngoài ra, theo số liệu tổng hợp báo cáo của Bộ Xây dựng, số lượng dự án đầu tư hạ tầng thực hiện phân lô, bán nền được chấp thuận mới cũng ghi nhận có sự giảm sút. Cụ thể, tổng số dự án hoàn thành là 9 với 1.850 ô đất nền, bằng 64% so với quý IV/2021; Tổng số dự án đang triển khai xây dựng 181, bổ sung thêm 47.723 ô đất nền bằng 103%; Tổng số dự án được chấp thuận mới là13, với 4.854 ô đất nền, chỉ bằng 45% so với quý IV/2021.