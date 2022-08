Nhà đất tại TP.HCM tăng giá mạnh

Ông Hồ Đắc Duy, Quản lý cấp cao Bộ phận kinh doanh nhà ở của Savills, đánh giá nhà đất sẽ là phân khúc tăng giá tốt trong thời gian tới ở TP.HCM, kể cả khi tính thanh khoản nói chung trên thị trường chưa cao. Lý do chính là nhu cầu sở hữu lớn, trong khi quỹ đất khan hiếm và nguồn cung hạn chế.

Nhà đất có mức độ tăng giá khá cao dao động 20-25%/năm. Thậm chí tại một số dự án, khu vực, giá thị trường thứ cấp tăng 40-50%/năm.

Gần nhất, báo cáo thị trường quý II của Colliers cũng thống kê giá bán nhà đất đã tăng 10-15% so với cùng kỳ quý trước. Đây là hệ quả khi nguồn cung không phản ứng kịp thời sau sự phục hồi nhu cầu trong 2 quý đầu năm.

Dù vậy, các đơn vị đánh giá nguồn cung nhà đất cũng đang dần phục hồi. Savills cho biết nguồn cung biệt thự, nhà phố xây sẵn sơ cấp tăng 18% so với quý I, đạt 577 căn, phủ khắp 9 quận nhưng tập trung nhiều nhất tại các khu vực có quỹ đất rộng như TP Thủ Đức, quận 12 và Bình Chánh.

Trong đó, lượng giao dịch đạt hơn 370 căn, tăng 54% theo quý, với tỷ lệ hấp thụ 64%, cải thiện 15 điểm phần trăm so với 3 tháng đầu năm. Sản phẩm trên 18 tỷ đồng chiếm ưu thế với 64% lượng giao dịch và được hấp thụ 68%.

Với đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030” đã được phê duyệt định hướng tăng tỷ lệ nhà ở chung cư cao tầng và giảm dần tỷ lệ nhà ở thấp tầng trong các dự án khu trung tâm, số lượng dự án đưa ra thị trường được dự báo sẽ ngày càng tăng.

Tuy nhiên, phần lớn là những dự án với quy mô nhỏ và số lượng căn hạn chế. Đây chính là cơ hội cho nguồn cung nhà đất giá cả phải chăng ở các tỉnh lân cận phát triển.

Nhìn chung, vị chuyên gia tại Savills cho rằng nhà đất vẫn là kênh đầu tư hiệu quả và là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát tiếp tục tăng.

Đến năm 2025, nguồn cung tương lai tại TP.HCM dự kiến đạt trên 11.500 căn biệt thự, nhà phố và nền đất, trong đó bất động sản xây sẵn chiếm 89% và đất nền cung cấp 11%.

Nửa cuối năm nay, TP.HCM dự kiến có 3 dự án mới và 6 giai đoạn tiếp theo tại TP Thủ Đức, quận 12, Bình Chánh và Nhà Bè với hơn 2.200 căn và nền đất. Nguồn cung tương lai tại TP Thủ Đức đến từ các dự án lớn như The Rivus Elie Saab của Masterise Homes, The Classia của Khang Điền, các giai đoạn tiếp theo tại The Global City SOHO của Masterise Homes và The 9 Stellars của Sơn Kim Land.