Nhà đầu tư bất động sản rục rịch đón sóng thị trường

Tại dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trong Công an nhân dân, Bộ Công an yêu cầu cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ sử dụng đúng mục đích, không được cho thuê, cho mượn, cho người khác ở nhờ. Đồng thời, Bộ Công an cũng đề xuất 6 trường hợp thu hồi nhà công vụ.