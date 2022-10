Nhà phố biển Thanh Long Bay: Sinh lời ngay với chính sách chiết khấu 30%

25/10/2022 10:10 AM (GMT+7)

Cơ hội đầu tư chắc thắng với suất ưu đãi giới hạn

Thêm một điểm sáng dịp cuối năm khi dự án Thanh Long Bay vừa tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt nhằm mang đến cơ hội đầu tư an toàn với lợi nhuận hấp dẫn cho dòng sản phẩm nhà phố biển. Theo đó, chỉ có 35 suất đầu tư với các sản phẩm nhà phố The Song và The Sound được áp dụng chính sách chiết khấu ngay 30% từ ngày 20/10 đến hết ngày 15/11/2022, đây là cơ hội hiếm hoi dành riêng cho các nhà đầu tư nhanh nhạy.

Theo chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh chứng khoán, vàng, lãi suất ngân hàng liên tục biến động do nhiều yếu tố vĩ mô… bất động sản tuy có phần trầm lắng nhưng vẫn là kênh đầu tư được "chọn mặt gửi vàng" vì tính ổn định. Đặc biệt, so với lãi suất tiết kiệm bình quân 6% - 7% như hiện nay thì chính sách chiết khấu 30% mang đến khoản lợi nhuận gấp nhiều lần, chắc chắn và đảm bảo ngay khi khách hàng xuống tiền sở hữu nhà phố biển Thanh Long Bay. Chưa kể, các sản phẩm nhà phố còn được bảo chứng giá trị gia tăng liên tục theo tiến độ hoàn thiện của toàn dự án Thanh Long Bay và tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm của Bình Thuận sắp đi vào vận hành như cao tốc – sân bay.

Nhà phố nghỉ dưỡng The Song

Nhà phố biển 2 mặt tiền tối ưu lợi nhuận

Tính đến hiện tại, các công trình nhà phố The Song và The Sound đã đạt tiến độ xây dựng tốt và các nhà thầu đang dồn tổng lực thi công để bàn giao đến khách hàng, giúp nhà đầu tư sớm có thể khai thác kinh doanh.

Dãy nhà phố The Sound đã thành hình

Ngoài ưu đãi chiết khấu, các nhà phố này còn mang đến kênh đầu tư sinh lời hiệu quả giúp nhà đầu tư nhanh chóng hoàn vốn và thu lợi nhuận liên tục từ các hình thức như cho thuê mặt bằng hoặc trực tiếp khai thác thương mại, thông qua các kênh như cho thuê lưu trú, nghỉ dưỡng hay kinh doanh cà phê, thời trang, bar, spa, nhà hàng…

Đặt ra bài toán với mức giá cho thuê dự kiến của 1 căn nhà phố đang dao động khoảng 40 triệu/ tháng, chủ sở hữu sẽ thu về khoảng 480 triệu/ năm. Và sau 5 năm với giá thuê tăng bình quân mỗi năm là 5%, giá trị lợi nhuận cho thuê của tài sản này tạm tính lên đến hơn 2,6 tỷ. Cộng với giá trị gia tăng của tài sản trung bình mỗi năm 10% có thể xem là mức lợi nhuận khổng lồ.

Những con số này được đánh giá là hoàn toàn có cơ sở khi 2 dòng sản phẩm nhà phố biển này đều sở hữu vị trí tọa lạc ngay trung tâm đô thị giải trí – nghỉ dưỡng – thể thao biển Thanh Long Bay quy mô 90ha, quy hoạch hơn 1.000 tiện ích mua sắm, giải trí, thể thao… Và được quản lý vận hành bởi các đơn vị toàn cầu như Accor (Pháp), Wyndham, H2O Sports Hawaii (Mỹ), hứa hẹn tạo nên một khu đô thị sầm uất kích thích phát triển nền du lịch biển của tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh cho các bất động sản thương mại nghỉ dưỡng tại đây.

Đô thị giải trí – nghỉ dưỡng – thể thao biển Thanh Long Bay

Đón nhịp tăng giá khi hạ tầng công hoàn thiện

Theo báo cáo Quý 2/2022 từ CBRE, Bình Thuận hiện đang là thị trường chiếm sóng, nguồn cung nhà phố thương mại nghỉ dưỡng đứng thứ 2, chỉ đứng sau Phú Quốc. Bình Thuận liên tục được dự báo dẫn đầu nguồn cung trong 3 năm tới chứng minh đây tiếp tục là điểm đến sôi động trong trung hạn, đồng thời giá giao dịch của phân khúc này cũng tăng liên tục qua các năm

Xét về yếu tố hạ tầng, đây cũng là địa phương có nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia như cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây dự kiến về đích cuối năm nay, sân bay Phan Thiết năm 2023, dự án làm mới trục ven biển ĐT.719B và mở rộng ĐT.719 đang đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành giai đoạn 2023 - 2024. Đặc biệt, tỉnh còn hưởng lợi từ sân bay Quốc tế Long Thành (chỉ cách sân bay 1 giờ lái xe) để gia tăng khả năng khai thác lượng du khách quốc tế khổng lồ, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Giai đoạn hiện tại được các chuyên gia nhận định là thời điểm vàng để sở hữu bất động sản tại thị trường Bình Thuận. Cụ thể, từ nay đến cuối năm, bất động sản tại đây sẽ đón hai nhịp tăng giá liên tục khi khi cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và sân bay Phan Thiết hoạt động.

Những gì đang diễn ra tại thị trường Bình Thuận tương tự như Quảng Ninh, Phú Quốc trước đó, khi có cao tốc – sân bay thì giá đất đã liên tục tăng gấp nhiều lần. Do đó, sự tăng trưởng về giá của bất động sản Bình Thuận cũng dễ dàng đoán định và đây là cơ hội để các nhà đầu tư đón sóng thị trường và sinh lời trong dài hạn với nhà phố biển Thanh Long Bay.