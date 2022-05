Nhà trọ, căn hộ cho thuê dần khởi sắc

Giá thuê văn phòng cũng tăng

Theo báo cáo quý I của CBRE Việt Nam, thị trường văn phòng ở TP HCM ghi nhận xu hướng phục hồi tốt, tổng diện tích hấp thụ thuần trong quý đã tương đương 32% so với cả năm 2021, đạt 17.000 m2. Đặc biệt, giá thuê văn phòng hạng A đạt mức 44,9 USD/m2/tháng, tăng 5,1% so với quý trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá thuê văn phòng hạng B bình quân 25,9 USD /m2/tháng, tăng 1,7% so với cuối năm 2021 nhưng tăng đến 3,1% so với cùng kỳ năm trước.