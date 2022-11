Nhà vườn TP HCM, Long An đua nhau trồng mai Tết

Thời điểm này còn khoảng hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, các nhà vườn trồng mai Tết tại TP HCM, đặc biệt là "thủ phủ" mai Thủ Đức đang tích cực chăm bón, cắt tỉa những vườn mai để giúp cây đủ sức nuôi nụ, ra hoa đúng dịp Tết.

Mai Tết vô chậu ở vườn mai Bình Chánh, TP HCM

Ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc HTX hoa mai vàng Bình Lợi (TP Thủ Đức), cho hay vừa qua thành phố có mưa và triều cường nên gây ngập úng ở một số vườn mai nhưng được nhà vườn khắc phục kịp thời bằng máy bơm nên không ảnh hưởng nhiều số mai Tết. "Chất lượng mai năm đẹp hơn mọi năm nhờ nhà vườn đã có nhiều năm kinh nghiệm cũng như chọn được một số giống mai có chất lượng tốt" - ông Thiện chia sẻ.

Về tình hình mua bán, các vườn mai cho biết đã có một số thương lái tìm đến để tham qua, tìm hiểu chất lượng mai là chủ yếu, còn người mua rất ít, chỉ khoảng 20% thương lái để hỏi mua so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo ông Thiện, năm nay dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát nên nhà vườn kỳ vọng nhu cầu mua sắm mai chơi Tết sẽ tăng so với Tết năm ngoái. Do đó, họ họ rất phấn khởi chuẩn bị, chăm sóc mai từ khá sớm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Dù vậy, nhà vườn cũng lo ngại về tinh hình kinh tế vẫn còn khó khăn nên giá mai bán ra khó có thể tăng được, thậm chí giảm từ 10%-20% so với năm ngoái. "Giá vật tư, phân bón, nhân công đều tăng nhưng nhà vườn không thể tăng giá bán mai được vì lo ngại nếu tăng giá sẽ không có người mua nên cố gắng giữ giá ở mức hợp lý để được nhiều người mua" - ông Thiện tỏ ra lo lắng.

Ông Nguyễn Thanh Hà, chủ vườn mai Hà Ba Trận (TP Thủ Đức), cũng cho biết lượng mai trên địa bàn khá nhiều, riêng vườn mai Hà Ba Trận bán Tết năm nay cũng tăng lên hơn 2.000 chậu. Trong khi đó, thương lái tìm đến vườn mai khá ít, chủ yếu chỉ gọi điện thoại hỏi thăm tình hình. "Giá mai năm nay ổn định như mọi năm, khó có khả năng tăng giá, thương lái chỉ nghe tăng giá là họ bỏ đi" - ông Hà nói.

Mai trồng trên liếp ở huyện Bình Chánh, TP HCM

Các nhà vườn cho rằng năm nay nguồn cung mai Tết sẽ vượt cầu, do nhiều khu vực đã tăng diện tích trồng khá mạnh. Do đó, giá cả mai Tết khó tăng đột biến. Theo ông Thiện, chỉ riêng khu vực huyện Bình Chánh hiện đã có khoảng 750 ha trồng mai, tăng thêm 150 ha so với năm ngoái.

Chưa kể khu vực Long An, diện tích trồng mai ở địa phương này tăng lên rất mạnh, nhiều chủ vườn thanh long, vườn chanh canh tác không hiệu quả, giá cả bấp bênh nên họ chuyển sang trồng mai để có thu nhập cao hơn. Do đó, diện tích trồng mai ở Long An 5 năm trước chỉ có khoảng 100-200 ha thì nay tăng lên hơn 2.000 ha. Riêng xã Tân Tây, Thạnh Hóa, Long An trước đó chỉ có 200 ha thì nay tăng lên 500 ha trồng mai; huyện Thủ Thừa cũng có 500 ha, Bến Lức có hơn 1.000 ha trồng mai.

Bà Phan Thị Thanh Công, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP HCM, cho biết diện tích trồng mai tại xã năm nay tăng khoảng 50 ha, lên 550 ha. Cũng theo bà Công thời tiết năm nay thuận lợi nên chất lượng mai phát triển tốt, cây khỏe khắn dẫn đến nụ to và nhiều nụ. Nhiều nhà vườn còn thuê cả nghệ nhân để tạo dáng cho cây mai nhằm tăng giá trị gia tăng.

Theo Người Lao Động