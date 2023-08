Nhiều người dân phấn khởi được giữ lại biển đẹp khi bán xe

Chính thức định danh biển số

Theo quy định mới, từ ngày 15/8, Thông tư 24 về quy định cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành. Người dân đi đăng ký xe sẽ được cấp biển số định danh - biển số được quản lý theo mã định danh của chủ xe. Biển số xe 5 số đang lưu thông được tự động mặc định là biển số định danh của người đứng tên trên hệ thống đăng ký xe. Do đó, nhiều người mua xe cũ chưa sang tên đang gấp rút sang tên xe chính chủ để giữ lại biển số.

Chủ xe khi bán xe phải giữ lại biển số, cà vẹt xe nộp cho cơ quan đăng ký xe. Trong vòng 5 năm, nếu chủ xe đi đăng ký một chiếc xe khác thì cơ quan đăng ký xe sẽ cấp lại biển số này và giấy đăng ký mới gắn với số khung, số máy mới.

Thông tư 24 về quy định cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành.

Cũng từ ngày 15/8, chủ xe cũ bán xe mà không làm thủ tục thu hồi, nộp lại biển số, đăng ký xe trong vòng 30 ngày thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, chủ xe cũng phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi liên quan đến xe đó.

Ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm ngày 15/8, tại các cơ sở đăng ký xe trên địa bàn TP Hà Nội vẫn đông đảo người dân mang xe cũ đến để làm thủ tục thu hồi, rút hồ sơ gốc và sang tên chính chủ.

Mặc dù đã áp dụng quy định mới, nhưng những công việc đăng ký mới, sang tên, đổi biển số... được người dân đến làm thủ tục tại các cơ sở đăng ký vẫn đông đúc. Sang tên chính chủ là công việc được thực hiện nhiều nhất trong số các việc liên quan đến biển số xe ô tô tại các cơ sở đăng ký này.

Chị Nguyễn Thị Hà trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: “Tôi bán chiếc xe từ đầu tháng 7/2023, hai bên thỏa thuận việc tôi sẽ giữ lại biển số nên chưa sang tên chính chủ cho người mua. Từ hôm nay, biển số tự động được định danh nên tôi tới đây để hỗ trợ người mua rút hồ sơ, đăng ký biển số mới”.

Anh Lê Văn Hùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết: “Tôi mua xe cũ được 4 tháng, tuy nhiên, hôm nay mới đi đăng ký được. Cán bộ hướng dẫn tôi ra về và chuẩn bị giấy tờ cũng như liên hệ với chủ cũ mới có thể làm thủ tục rút hồ sơ để đăng ký biển số mới vì biển số cũ đã được định danh cho chủ phương tiện cũ”.

Nhiều người dân phấn khởi vì có thể giữ lại biển số khi bán xe.

Tại cơ sở đăng kí xe ô tô số 3, Đội đăng ký, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, anh Nguyễn Thành Nam cho biết: “Tôi có ý định mua xe mới từ lâu nhưng khác thích biển số của chiếc xe đang đi nên đợi đến nay mới làm thủ tục bán xe cho một showroom ô tô trên địa bàn. Như vậy, biển số xe của tôi được giữ lại và lắp cho chiếc ô tô mới sắp mua”.

Nâng cao quyền của người dân

Anh Lê Văn Long, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: “Tôi có một biển số xe rất ưng ý, khi sử dụng có sự may mắn cũng như thuận lợi cho công việc. Tôi thích biển số này, có bán xe này, mua xe khác thì vẫn giữ được biển số, không có phiền phức gì sau này. Biển số thành của mình luôn. Chạy chiếc xe chính chủ an tâm hơn”.

Anh Long cũng cho rằng, quản lý biển số theo mã định danh không những khắc phục được những bất cập từ tình trạng xe không chính chủ mà còn giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ xe khi tham gia giao thông.

Liên quan đến vấn đề này, Trung tá Tạ Quang Minh – Cán bộ cơ sở đăng kí xe ô tô số 2, Đội đăng ký, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: “ Ngày đầu tiên áp dụng định danh cá nhân với biển số xe, các trường hợp đăng ký xe cũng như cấp đổi biển số vẫn diễn ra khá thuận lợi như mọi ngày. Hầu như người dân đều đã đến để sang tên đổi chủ phương tiện trước ngày 15/8 nên sáng nay, chỉ còn số ít trường hợp nên không xảy ra tình trạng quá tải”.

Không ít người đợi đến khi Thông tư 24/2023 có hiệu lực mới làm thủ tục sang tên xe để giữ lại biển số.

Theo Trung tá Tạ Quang Minh, việc cấp biển số phương tiện theo mã số định danh cá nhân sẽ có sự thống nhất về công tác quản lý và mang tới nhiều lợi ích. “Biển số định danh sẽ giúp cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý được nhanh chóng, thuận lợi, giảm thiểu nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí lưu trữ, góp phần thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số quốc gia.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an lấy người dân làm trung tâm phục vụ, làm nguồn lực, động lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì Thông tư 24/2023 đảm bảo được một số điểm mới so với thông tư trước đây.

Thông tư 24/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới gồm 4 Chương, 40 Điều. Trong đó, có nhiều điểm mới đáng chú ý như: Biển số định danh; đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá...

Thông tư này quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới được quy định trong Luật Giao thông đường bộ, bao gồm: Đăng ký xe lần đầu; đăng ký sang tên, di chuyển xe; cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; đăng ký xe tạm thời; thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá (sau đây gọi chung là đăng ký xe); hướng dẫn giải quyết một số trường hợp cụ thể; biểu mẫu, thời hạn sử dụng chứng nhận đăng ký xe, xác định năm sản xuất của xe và biển số xe.

Cụ thể, mỗi người dân có số định danh cá nhân để gắn với biển số xe của mình. Thông qua đó nâng cao được quyền của chủ phương tiện, nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông và phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, người dân có thể đăng ký xe ở cư trú (thường trú, tạm trú). Tức là người người dân có căn cước công dân đều có thể đăng ký xe.

Ngoài ra, để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, Bộ Công an đã tiến hành số hóa hồ sơ. Khi người dân mua bán, sang tên chuyển chủ thì đều có dữ liệu hồ sơ điện tử, việc thực hiện thủ tục được nhanh chóng.

Theo Kinh tế & Đô thị