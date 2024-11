USD tăng phi mã, tỷ giá trong nước lập đỉnh

15/11/2024 10:09 AM (GMT+7)

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,39%, đạt mức 106,87 vào sáng sớm 15/11 theo giờ châu Á. Sau đó, chỉ số này tiếp tục neo cao trong buổi sáng.

Chỉ số USD Index tăng mạnh sáng 15/11/2024 (theo giờ châu Á).

Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chính vào phiên giao dịch vừa qua, neo ở mức đỉnh trong một năm và hướng đến phiên tăng tuần thứ năm liên tiếp, được thúc đẩy bởi kỳ vọng của thị trường từ khi ông Donald Trump giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 6/11 để làm ông chủ Nhà Trắng lần thứ 2, bắt đầu vào tháng 1/2025.

Thị trường dự đoán chính quyền Trump 2.0 sắp tới sẽ áp đặt thuế quan thương mại và thắt chặt nhập cư, các biện pháp được coi là thúc đẩy lạm phát. Edison Research dự đoán rằng Đảng Cộng hòa của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện khi ông nhậm chức vào tháng 1 tới.



USD đã tăng lên trên mức 156 yên, lần đầu tiên kể từ tháng 7 và chốt phiên giao dịch tăng 0,56%, đạt mức 156,38 yên/USD.

Tỷ giá trung tâm ngày 15/11/2024 do Ngân hàng Nhà nước công bố. Nguồn: NHNN

Ngày 15/11 tại Việt Nam, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.298 đồng, cao nhất trong vòng 1 năm qua. Tỷ giá này tăng 8 đồng so với tỷ giá trung tâm do NHNN công bố hôm qua 14/11.

Áp lực tỷ giá bắt đầu quay trở lại từ giữa tháng 10. Trong tháng 10 và đến thời điểm này của tháng 11, VND đã mất giá hơn 3% so với đồng USD. Tính từ đầu năm đến nay, giá USD tại các ngân hàng tăng gần 1.100 đồng, tương đương mức tăng 4,4%.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra hôm nay như sau:



Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.154 đồng 25.504 đồng Vietinbank 25.190 đồng 25.504 đồng BIDV 25.190 đồng 25.504 đồng