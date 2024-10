Ngân hàng Nhà nước trả lời nhanh cho bài toán tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo chiều 18/10: NHNN đã phát hành 12.300 tỷ đồng tín phiếu qua kênh thị trường mở để hút về VND.

Kết quả phát hành tín phiếu 12.300 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước thông báo chiều 18/10/2024. Nguồn: SBV

Theo thông báo, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành tín phiếu kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày, tổng giá trị trúng thầu lên tới 12.300 tỷ đồng. Tại kỳ hạn 14 ngày, có 6 thành viên tham gia và 5 thành viên trúng thầu; giá trị trúng thầu là 4.400 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 3,74%/năm. Kỳ hạn 28 ngày có 8 thành viên tham gia và đều trúng thầu với giá trị 7.900 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 4%/năm.

Việc NHNN phát hành tín phiếu trở lại sau hai tháng tạm ngừng là tín hiệu rõ ràng về sự thay đổi chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát tỷ giá và duy trì sự ổn định của thị trường tài chính.

Tuy Fed (Cục dự trữ Liên bang Mỹ) đã hạ lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 19/9 để bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ nhưng USD vẫn tiếp tục gây sức ép lên thị trường thế giới. Việt Nam cũng chịu sức ép tỷ giá này.

Tỷ giá trung tâm ngày 18/10 do NHNN thông báo ở mức 24.213 VND/USD, tăng 52 đồng so với đầu tuần. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên với mức 25.200 VND/USD, tăng mạnh 210 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá trên thị trường tự do không thay đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 25.260 VND/USD và 25.360 VND/USD.

Chỉ số USD Index (DXY) hôm nay 19/10 đạt 103,65 điểm và đang là ở mức cao nhất trong 11 tuần qua. Tuy nhiên, giới phân tích cho rẳng chỉ số này có khả năng tăng nữa vì sức mạnh của đồng USD còn bị tác động bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra.