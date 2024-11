Thu ngân sách nhà nước 10 tháng tăng mạnh, đạt 97,2%

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 218/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2024.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng tăng mạnh

Nghị quyết nêu rõ: Trong tháng 10, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; xung đột quân sự tiếp tục leo thang ở một số khu vực; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, không đồng đều, thiếu vững chắc; thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia. Ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục phục hồi rõ nét, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lụt gây ra ở nhiều địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 10 năm 2024. Ảnh: TTXVN

Chủ động xử lý những nhiệm vụ, công việc thường xuyên ngày càng nhiều, tích cực giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài, có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp với những vấn đề phát sinh. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong tháng 10 tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, tính chung 10 tháng đạt những kết quả quan trọng, cao hơn cùng kỳ năm trước trên hầu hết các lĩnh vực.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng tăng mạnh, ước đạt 97,2% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ; chi ngân sách nhà nước đạt 66% dự toán năm, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ trong giới hạn cho phép, nợ nước ngoài giảm nhanh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 10 ước đạt 69,2 tỷ USD, tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ; tính chung 10 tháng tăng 15,8%, xuất siêu ước đạt 23,31 tỷ USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 tăng 7,1% so với cùng kỳ, tính chung 10 tháng tăng 8,5%. Du lịch phục hồi mạnh; khách quốc tế đến nước ta 10 tháng đạt khoảng 14,1 triệu lượt người, tăng 41,3% so với cùng kỳ. Trong tháng 10, có 22,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tính chung 10 tháng là 202,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 10 tháng đạt gần 27,3 tỷ USD, tăng 1,9%, vốn FDI thực hiện đạt khoảng 19,6 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ, cao nhất trong 5 năm qua.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 3,78% trong bối cảnh đã điều chỉnh giá điện, học phí. Thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định; mặt bằng lãi suất tiếp tục xu hướng giảm so với cuối năm 2023; bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Sản xuất công nghiệp tháng 10/2024 tiếp tục xu hướng tích cực. Ảnh: VnEconomy

Công tác an sinh xã hội được tăng cường. Chủ động, kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã xuất cấp gần 21,8 nghìn tấn gạo cứu đói, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tích cực giải ngân gói tín dụng 60 nghìn tỷ đồng cho vay lâm sản, thủy sản, 140 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội; triển khai cho vay mới, hạ lãi suất cho vay với tổng quy mô đăng ký khoảng 405 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả bão số 3, hỗ trợ vay vốn cho hơn 1,9 triệu đối tượng, tạo việc làm cho gần 584 nghìn lao động; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất khoảng 149,1 nghìn tỷ đồng. Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước được triển khai mạnh mẽ...

Khơi thông nguồn lực để phát triển

Nghị quyết cũng nêu, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, nền kinh tế nước ta vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro và chịu nhiều áp lực lớn; tiếp cận tín dụng còn khó khăn, nợ xấu tăng; giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với cùng kỳ. Thị trường bất động sản đã có chuyển biến nhưng chưa rõ nét; áp lực trả nợ trái phiếu doanh nghiệp đến hạn lớn.

Sản xuất nông nghiệp, du lịch tại một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lũ. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn; sức ép cạnh tranh gia tăng. Xuất khẩu dự báo khó khăn hơn trong thời gian tới do yếu tố bên ngoài. Nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc về pháp lý nhưng chưa được kịp thời tháo gỡ.

Trước tình hình đó, trong thời gian còn lại của năm 2024, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt nghiêm, thực hiện toàn diện, hiệu quả hơn nữa các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, khơi thông nguồn lực để phát triển, chống lãng phí và các định hướng chiến lược để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, phát triển toàn diện, bứt phá và cất cánh.

Tranh thủ các yếu tố thuận lợi, kịp thời giải quyết khó khăn, hóa giải thách thức thành thời cơ, kiên trì các mục tiêu đề ra, phấn đấu tăng trưởng GDP quý IV đạt khoảng 7,4 - 7,6%, cả năm đạt trên7% và hoàn thành toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024.