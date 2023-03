Nhiều nước từ bỏ đồng USD

"Việc từ bỏ đồng USD sẽ giáng một đòn mạnh vào vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. Thời đại in USD không giới hạn số lượng có thể đi đến hồi kết, và cùng với nó khả năng mua hàng hóa nước ngoài với giá rẻ của chúng ta cũng sẽ trở thành quá khứ", - tác giả viết. Như nhà quan sát lưu ý, hiện nay có hơn 100 nước không ủng hộ các biện pháp chống Nga do phương Tây đưa ra, đó là lý do tại sao xuất hiện những liên minh kinh tế sử dụng các loại tiền tệ khác để mua bán hàng hóa.

Đồng USD. Ảnh: AP





Nhà báo cũng lưu ý rằng, quan niệm USD không có giải pháp thay thế mà các nhà phân tích phương Tây vẫn thường nói đến hóa ra chỉ là ảo tưởng. Quan hệ thương mại giữa các nước sử dụng đồng tiền quốc gia dẫn đến việc giảm nhu cầu về USD và do đó giá trị của nó cũng giảm. Kết quả là theo đó giá cả hàng hóa sẽ dần dần tăng lên, Newman giải thích. Do sự sụt giảm của đồng USD, Mỹ sẽ mất dần tiếng nói trên trường quốc tế đồng thời có nguy cơ rơi vào "hố nợ", nhà báo kết luận. Để tránh điều này, Washington có thể giảm số lượng các đối thủ chiến lược và "thiết lập trật tự cho nền kinh tế của mình một lần và mãi mãi". Các nước phương Tây đang phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng cao và lạm phát phi mã do áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Moskva và chính sách từ bỏ nguồn nhiên liệu của Nga.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu chủ yếu là khí đốt đắt lên, nền công nghiệp châu Âu phần lớn mất đi lợi thế cạnh tranh, ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Ngoài ra, Mỹ và các nước châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao tới mức kỷ lục trong nhiều thập niên.

Theo New York Post