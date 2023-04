Nhà đầu tư bất động sản kỳ vọng thị trường quý 2 sớm chuyển biến

Giao dịch bất động sản trầm lắng

Từ cuối 2022, thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng dưới ảnh hưởng của loạt khó khăn. Nguồn cung và thanh khoản sụt giảm khiến nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lao đao.

Báo cáo của DKRA Group, thị trường TP.HCM quý 1 tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới và lượng tiêu thụ ghi nhận ở mức thấp so với cùng kỳ năm trước. Nhiều phân khúc vốn được xem là kênh đầu tư bền vững cũng lâm vào cảnh đao lao.

Theo đó, phân khúc đất nền trong quý 1/2023 tại thị trường TP.HCM và vùng phụ cận tiếp tục sụt giảm nguồn cung khi chỉ ghi nhận 8 dự án mở bán. Nguồn cung mới khoảng 385 sản phẩm, giảm đến 79% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, lượng tiêu thụ mới đạt 78 nền, giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, mặt bằng giá bán mới của phân khúc này vẫn liên tục tăng, trung bình 5 - 7% so với cùng kỳ năm 2022, mức tăng tập trung ở những dự án hoàn thiện pháp lý và tiến độ hạ tầng tốt.

Thị trường bất động sản thời gian qua khá trầm lắng. Ảnh: G.L

Phân khúc tiếp theo là căn hộ ghi nhận 9 dự án mở bán trong quý vừa qua, với nguồn cung mới khoảng 1.378 căn, tập trung chủ yếu tại TP.HCM và Bình Dương. Nguồn cung mới căn hộ giảm 67% so với quý trước và giảm 59% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng tiêu thụ mới đạt khoảng 864 căn, tương đương 63% nguồn cung mở bán mới và giảm 66% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, nguồn cung mới nhà phố/biệt thự khu vực TP.HCM và vùng phụ cận trong 3 tháng đầu năm 2023 đón nhận 375 căn mở bán đến từ 9 dự án, giảm 39% so với quý 1/2022, tập trung chủ yếu tại Bình Dương.

Lượng tiêu thụ tương đương 54 căn, giảm đến 87% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu ở các dự án có mức giá dưới 3 tỷ đồng/căn. Mặt bằng giá bán mới giảm trung bình 9 - 25% so với lần mở bán trước đó. Thanh khoản thị trường thứ cấp vẫn còn trầm lắng.

Phân khúc đáng chú ý khác là biệt thự nghỉ dưỡng mới đón nhận 42 căn đến từ 2 dự án mở bán giai đoạn tiếp theo. Thời gian qua, phân khúc này dường như "đóng băng" trước tác động khó khăn của thị trường. Sức cầu thị trường ghi nhận mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây với lượng tiêu thụ 9 căn. Mặt bằng giá bán dao động từ 3,1 - 167,8 tỷ đồng/căn.

Đa số các phân khúc đều sụt giảm nguồn cung. Ảnh: G.L

Phân khúc căn hộ condotel ghi nhận khoảng 198 căn đến từ 2 dự án mở bán nhưng chỉ tiêu thụ khoảng 6 căn. Mặt bằng giá bán sơ cấp tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ do những áp lực về chi phí đầu vào, lạm phát, lãi suất tăng cao.

Bất động sản sẽ dần "phá băng"

Ông Phạm Lâm - CEO của Tập đoàn dịch vụ bất động sản DKRA (DKRA Group) dự báo trong thời gian tới các đòn bẩy về tài chính sẽ dần được cải thiện, room tín dụng được nới thêm, cùng với đó là những cơ chế chính sách về trái phiếu doanh nghiệp được tháo gỡ. Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản sẽ được khơi thông nguồn vốn, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục với các dự án dang dở cũng như đầu tư thêm nhiều sản phẩm.

Cụ thể, nguồn cung phân khúc đất nền trong quý 2/2023 sẽ tăng nhẹ so với 3 tháng đầu năm, dao động khoảng 450 - 600 nền, tập trung chủ yếu tại các vùng phụ cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang so với quý 1 nhằm kích cầu thị trường.

Trong khi đó, phân khúc căn hộ được dự báo sẽ cải thiện nguồn cung mới quý 2/2023. Theo đó, số lượng căn hộ dự báo sẽ "chào sân" tại TP.HCM có thể tăng gấp đôi so với quý 1, ở mức khoảng 2.000 - 2.500 căn, Bình Dương khoảng 500 - 1.000 căn, Long An khoảng 200 căn và Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 350 căn mở bán mới.

Ngoài ra, nguồn cung mới và sức cầu phân khúc nhà phố/biệt thự quý 2/2023 tiếp tục xu hướng đi ngang so với quý 1, dao động khoảng 350 - 400 căn, tập trung chủ yếu ở Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM. Mặt bằng giá sơ cấp tăng nhẹ do tác động bởi những chi phí đầu vào. Thanh khoản trên thị trường thứ cấp không có nhiều đột biến trong ngắn hạn.

Thị trường dự kiến sẽ sớm có chuyển biến trong quý 2. Ảnh: G.L

Riêng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung condotel dự báo tăng so với quý 1/2023, dao động khoảng 300 - 350 căn, tập trung phần lớn tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định và Quảng Ninh. Trong khi đó, nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng dự báo tăng nhẹ và đều tập trung chủ yếu ở Kiên Giang.

Sức cầu chung thị trường tăng nhẹ so với quý 1/2023 nhưng không có nhiều đột biến. Mặt bằng giá sơ cấp duy trì ổn định, khó có những biến động về giá. Các chính sách chiết khấu, ưu đãi thanh toán nhanh bằng vốn tự có, chương trình chia sẻ doanh thu tiếp tục được áp dụng rộng rãi trong quý 2/2023.

Bên cạnh đó, động thái cấp sổ đỏ cho condotel đầy đủ pháp lý vừa qua cũng được xem là "cú hích" giúp phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng sớm quay trở lại đường đua.