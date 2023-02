Nhu cầu về vàng có tiếp tục xu thế tăng trong năm 2023?

Nguyên nhân là do các ngân hàng trung ương tăng cường mua vào, trong khi các nhà đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn do lo ngại những bất ổn bởi lạm phát.

Ảnh minh họa: TTXVN

Báo cáo cho thấy cầu vàng năm 2022 đã tăng vọt gần 20%, lên 4.740,7 tấn so với 1 năm trước. Lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương đã tăng hơn 2 lần, lên 1.136 tấn - cao nhất trong hơn 50 năm qua do bất ổn địa chính trị tại Ukraine đã làm lạm phát gia tăng nhanh chóng.

Nhà phân tích Louise Street thuộc WGC khẳng định vàng vẫn luôn có giá trị và thực tế kim loại quý này vẫn luôn là một loại tài sản có sức hút trong thời kỳ khủng hoảng.

Theo báo cáo, sức hút của vàng hạ nhiệt trong quý IV năm 2022 do giá tăng cao khiến nhu cầu đối với vàng trang sức đã giảm nhẹ còn 2.086 tấn. WGC nhận định năm 2023, nhu cầu vàng có sự đan xen tăng, giảm, song xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. Tính cả năm 2022, giá trị của vàng tăng 1,25%.

