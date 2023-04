Những lưu ý khi đầu tư vàng

Vàng được coi là kênh trú ẩn an toàn mỗi khi thị trường tài chính biến động mạnh. Ảnh: Chí Hùng.

Theo Money.com, khi nền kinh tế biến động, các nhà đầu tư thường coi việc mua vàng vật chất là khoản đầu tư trú ẩn an toàn và phòng ngừa lạm phát. Đối với một số người, suy nghĩ nắm giữ và đầu tư vàng vật chất hấp dẫn vì nó giúp họ kiểm soát được nhiều hơn, trái ngược với cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử.

Những người đầu tư lần đầu thường lựa chọn vàng vật chất vì chúng dễ mua, có tính thanh khoản cao so với các kim loại quý khác và có sẵn ở nhiều kích cỡ, định giá khác nhau.

Tâm lý này cũng xuất hiện tại thị trường Việt Nam thông qua sản phẩm vàng miếng SJC. Khác với các sản phẩm vàng nhẫn 24K, vàng 9999, vàng miếng SJC là nhãn hiệu vàng do Nhà nước quản lý và độc quyền sản xuất. Điều này khiến giá vàng miếng SJC thường xuyên cao hơn nhiều so với các mặt hàng vàng trang sức.





Ưu điểm khi mua vàng

Từ trước đến nay, nói đến tích trữ, nhà đầu tư thường lựa chọn vàng miếng. Giá của các sản phẩm vàng miếng thường được niêm yết rõ ràng và chênh lệch không đáng kể tại hầu hết tại các điểm giao dịch. Tính thanh khoản của vàng miếng cũng lớn hơn so với các sản phẩm khác nên nó có giá trị về mặt tích trữ hơn là giá trị về mặt trang sức.

Những với thiết kế nguyên khối, vàng miếng đòi hỏi người mua phải chi một khoản tiền lớn ban đầu để tích lũy và đầu tư.

Đối với các nhà đầu tư vàng, mua vàng miếng có thể mang lại một số ưu điểm mà họ thường không nhận được từ các tài sản trên giấy tờ như cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ.

Đầu tư vào vàng đang hấp dẫn một số nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại. Ảnh: Chí Hùng.

Hàng rào lạm phát: Khi lạm phát tăng cao, cả nhà đầu tư thế giới và trong nước đều sử dụng vàng như một hàng rào chống lại sự gia tăng chi phí hàng hóa và dịch vụ. Nguyên nhân đến từ việc giá trị của vàng thường tăng tỷ lệ thuận cùng với giá trị của các hàng hóa khác bất chấp cả khi sức mạnh đồng USD gặp áp lực.

Nơi trú ẩn an toàn khi thị trường biến động: Vàng được coi là khoản đầu tư trú ẩn an toàn do mặt hàng này vẫn giữ nguyên giá trị ngay cả khi giá trị của các tài sản khác giảm. Vàng thường có xu hướng đi ngược với chứng khoán, với giá thường tăng khi thị trường chứng khoán lao dốc.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Các chuyên gia tài chính đề xuất danh mục đầu tư đa dạng để phát triển tài sản và giảm thiểu rủi ro. Vàng cũng như các kim loại quý khác như bạc, bạch kim… có thể góp phần đa dạng hóa danh mục đầu tư vì chúng hoạt động khác với các tài sản khác. Đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế gặp khó khăn.





Nhược điểm khi mua vàng

Đầu tư vào vàng đang hấp dẫn một số nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại, nhưng tài sản này cũng có nhược điểm.

Không phải loại tài sản mang tới lợi tức: Khi mua cổ phiếu và trái phiếu, nhà đầu tư có cơ hội kiếm thu nhập thông qua cổ tức hoặc lợi suất đáo hạn tương ứng. Còn mua vàng thì không. Điều đó ngăn cản nhà đầu tư có thể tái đầu tư để tiếp tục phát triển tài sản thông qua lãi kép.

Giá cả biến động: Nếu mua cổ phiếu, nhà đầu tư thường nhận cảnh báo quan trọng là hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho lợi nhuận tương lai.

Đối với vàng cũng như vậy. Vàng có thể giảm giá trị giống như bất kỳ tài sản đầu tư nào và đó là điều người mua cần tính đến nếu muốn bán vàng tại bất kỳ thời điểm nào.

Không hợp đầu tư lướt sóng: Nhiều chuyên gia tài chính không coi vàng là một khoản đầu tư ngắn hạn vì giá mặt hàng này có thể biến động liên tục. Đó là lý do lời khuyên được đưa ra với nhà đầu tư là không bán vàng trong ít nhất 3-5 năm tới.

Nhà đầu tư nên mua vàng tại các điểm bán hợp pháp, có uy tín. Ảnh: Y Kiện.

Cần nơi lưu trữ an toàn: Không giống việc đầu tư một danh mục chứng khoán, nếu mua vàng, nhà đầu tư cần một nơi cất giữ an toàn. Người mua cũng cần đảm bảo vàng không bị mất trộm hoặc ảnh hưởng bởi thiên tai, cháy nổ. Thế nên, trước khi chọn đầu tư vàng, nhà đầu tư cần tính thêm khoản chi phí đảm bảo sự an toàn cho khoản đầu tư của mình.





Lưu ý khi đầu tư vàng

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư nên mua vàng tại các điểm bán hợp pháp, có uy tín. Tại thị trường trong nước, để thuận tiện, nhà đầu tư nên mua tại các điểm giao dịch của doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu… Giá mua - bán vàng tại đây được niêm yết công khai, chứng từ được lưu trữ đầy đủ.

Khi mua bán vàng, nhà đầu tư nên cẩn thận kiểm tra đầy đủ series, từng đường nét, hoa văn, chữ, dấu trên sản phẩm vàng. Kiểm tra khối lượng vàng trên cân khi nhận vàng từ cửa hàng. Một lượng vàng chuẩn sẽ nặng 37,5 gram.

Sau khi mua vàng, nhà đầu tư cần lưu giữ cẩn thận toàn bộ chứng từ để việc bán vàng sau này thuận tiện và nhanh chóng hơn. Nếu thất lạc chứng từ, các cửa hàng vàng cũng có thể tra soát được nguồn gốc vàng, nhưng mất thời gian và làm ảnh hưởng đến cơ hội bán với giá cao (do giá vàng luôn biến động).

Lưu ý cuối cùng là nên sử dụng tiền nhàn rỗi trong trung và dài hạn để tích trữ vàng, tránh việc vay mượn để đầu tư. Bởi vàng miếng vẫn là kênh đầu tư sinh lời thích hợp cho trung hoặc dài hạn.

Theo Zing