Ảnh minh họa: GI.

Theo Bloomberg, 500 người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 108 tỷ USD tài sản hôm thứ Hai trong bối cảnh bán tháo do công nghệ dẫn đầu liên quan đến sự xuất hiện của ứng dụng AI DeepSeek của Trung Quốc.

Đợt bán tháo đã xóa sạch lợi nhuận từ danh mục đầu tư công nghệ của các tỷ phú như đồng sáng lập Nvidia Jensen Huang và Larry Ellison của Oracle, những người có tài sản gắn liền với AI.

Trợ lý AI của DeepSeek, được phát hành vào tuần trước, đã tăng vọt về mức độ phổ biến trong vòng vài ngày và vượt qua ChatGPT của OpenAI có trụ sở tại Mỹ để trở thành chương trình phổ biến nhất trên Apple App Store vào cuối tuần.

Công ty đã tuyên bố rằng họ đã tạo ra mô hình AI mới nhất của mình với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các sản phẩm tương tự của các công ty chủ yếu là người Mỹ đang thống trị thị trường toàn cầu. Sự nổi tiếng của công ty khởi nghiệp đã gây chấn động đến các cổ phiếu công nghệ vào thứ Hai, khiến nhiều cổ phiếu trong số đó lao dốc. Chỉ số NASDAQ Composite giảm 3,1% và S&P 500 giảm 1,5%.

Nvidia giảm 17%, tương đương khoảng 600 tỷ USD và nhường lại danh hiệu công ty có giá trị nhất thế giới cho Apple, khiến tài sản của Huang giảm 20,1 tỷ USD, giảm 20%, theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg. Cổ phiếu của Oracle giảm khoảng 14%, khiến Ellison mất 22,6 tỷ đô la, tương đương 12% tài sản. Tài sản của Michael Dell của Dell giảm 13 tỷ USD và đồng sáng lập Binance Changpeng Zhao mất 12,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, một số tên tuổi lớn trong ngành công nghệ đã thoát khỏi đợt bán tháo mà không hề hấn gì. Giá trị tài sản ròng của nhà sáng lập Meta Mark Zuckerberg đã tăng 4,3 tỷ USD vào cuối phiên giao dịch hôm thứ Hai. Tài sản của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đã tăng khoảng 600 triệu USD.

Các nhà phân tích tin rằng bước đột phá của DeepSeek đang đe dọa đến câu chuyện của Mỹ rằng đổi mới AI cần dòng vốn lớn. Tuy nhiên, một số người lưu ý rằng lý do DeepSeek không dựa vào khoản đầu tư lớn là do các công ty Trung Quốc có quyền truy cập hạn chế vào các chip tiên tiến do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Tháng trước, công ty cho biết họ đã sử dụng chip H800 của Nvidia - không bị hạn chế - để đào tạo mô hình AI mới nhất của mình và đã chi chưa đến 6 triệu USD trong quá trình này, trong khi các công ty đối thủ của Mỹ chi hàng tỷ USD cho các giải pháp tương tự.

Bình luận về thành công của ứng dụng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ứng dụng này nên được coi là "lời cảnh tỉnh" cho các ông lớn công nghệ Mỹ, thúc đẩy họ đưa ra các mô hình AI tiết kiệm chi phí hơn.

“Việc một công ty Trung Quốc phát hành DeepSeek AI nên là lời cảnh tỉnh cho các ngành công nghiệp của chúng ta rằng chúng ta cần tập trung cao độ vào việc cạnh tranh để giành chiến thắng… Vì vậy, thay vì chi hàng tỷ đô la, bạn sẽ chi ít hơn và hy vọng đạt được kết quả tương tự”, Trump nói với các phóng viên.