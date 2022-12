Những quán cà phê Noel đốn tim bạn trẻ Sài Gòn

Không khó để có bộ ảnh Noel từ bây giờ

Tình cờ xem được video trên ứng dụng TikTok, Nguyễn Thị Giang (ngành Tôn giáo học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) cùng những người bạn ghé check-in quán Young Coffee & Tea (Q. 10, đường Hồng Lĩnh). Giang đã tìm rất nhiều quán cà phê từ các hội nhóm review, nhưng đa số đều trang trí theo tông màu đỏ và xanh truyền thống như mọi năm. Giang mừng rỡ khi tìm thấy quán có trang trí lấy màu hồng làm chủ đạo.

“Đến Young Coffee & Tea, mình bất ngờ với sắc hồng lẫn trắng lung linh và nổi bật. Điểm đặc biệt ở năm nay, các quán đều có làm tuyết rơi theo khung giờ để tăng độ chân thật, nhằm thu hút khách. Một ấn tượng khác là bản nhạc We Wish You A Merry Christmas in bản A0 càng làm không gian thêm phần đặc sắc”, Giang ưng ý.

Young Coffee & Tea nổi bật với một góc tông màu hồng độc lạ.

Đến quán, Giang chủ yếu là tìm góc chụp hình cho album mùa Giáng sinh là chính. Nhưng Giang cũng hài lòng với các bạn nhân viên phục vụ nhiệt tình, có đa dạng bánh ngọt được trang trí bắt mắt, giá nước dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng. Quán là một trong những địa điểm check-in đáng để thử cho mùa Noel này.

Một quán khác đáng để lưu lại trong danh sách "sống ảo", đó là Vòm Coffee (Q. 10, 251 Tô Hiến Thành). Không gian quán được chăm chút tỉ mỉ cả trong nhà và ngoài trời. Đến Vòm Coffee, bạn sẽ như lạc vào một rừng thông nhưng không tạo cảm giác ngột ngạt. Buổi tối trên sân thượng quán có bố trí hiệu ứng phun tuyết chân thực.

Vòm Coffee trang trí với rất nhiều cây thông trên tầng thượng.

Góc bên trong của Vòm Coffee.

Nguyễn Đình Khải (ngành Truyền thông đa phương tiện, trường ĐH Văn Lang) đam mê chụp ảnh cho những người bạn của mình đã đến quán và trải nghiệm: “Bên trong quán được trang trí theo kiểu Âu mà mình rất thích. Mình đã có bộ ảnh dành tặng cho bạn bè của mình khi cùng nhau đến Vòm Coffee. Biết quán vì nghe danh nơi có chiếc thang màu trắng được giới trẻ ví như ‘nấc thang lên thiên đường’ một thời. Vừa rồi, có dịp đến quán, quả không làm mình thất vọng”.

Giáng sinh thu nhỏ bằng quán cafe

Đến từ lúc 10h sáng, nhóm bạn của Lê Thị Huyền Trang (ngụ tại TP. HCM) có mặt tại Tiệm Trà Tháng Tư (Q. Phú Nhuận). Nét đẹp trang trí Giáng sinh truyền thống và huyền bí với màu chủ đạo đỏ đặc trưng đã thu hút giới trẻ. Phong cách đồi thông phủ đầy tuyết được làm từ bông trắng, phía dưới có con đường được lát bằng ván gỗ nâu dẫn vào quán, không thể chân thực hơn. Vẫn là theo xu hướng bố trí tuyết rơi theo khung giờ, giúp các bạn trẻ tạo nên bức ảnh đẹp mê ly. “Đây là năm đầu tiên có kế hoạch check-in ở các điểm trang trí Giáng sinh, nên mình đầu tư khá kỹ từ quần áo, make up đến thiết bị chụp ảnh”, Huyền Trang chia sẻ.

Tiệm Trà Tháng Tư là một trong những quán được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Rời TP.HCM, Ngô Quốc Trung Anh (ngành Kiến trúc, trường ĐH Công nghệ TP.HCM) về Bình Dương để tìm thấy không gian Noel đơn giản nhưng vẫn đẹp của quán GRANDPA Coffee & Tea (55 đường D8, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). “Tuy không lộng lẫy như ở Sài Gòn, nhưng không khí Giáng sinh vẫn tràn ngập trong quán. Khác với nhiều bạn, mình lại thích những quán trang trí với mảng màu dịu nhẹ mà vẫn thể hiện đúng tinh thần của mùa Noel. Tuy phải đi xa hơn 20 km, nhưng đây là quán hợp gu với mình nhất sau khi đi khắp cái Sài Gòn”, Trung Anh cho hay.

GRANDPA Coffee & Tea dành cho những tín đồ thích các trang trí Noel truyền thống.

Ngoài GRANDPA Coffee & Tea, Trung Anh còn tâm đắc khi chia sẻ về kỷ niệm check-in tại Yiyi Dessert & Coffee. “Mình cực kỳ ấn tượng bởi những cành cây khô được phủ sơn màu gỗ và treo đèn lung linh. Không gian rộng rãi, thoải mái như đang đón giáng sinh trong một căn nhà. Bánh và nước trang trí bắt mắt, nhưng giá khá cao. Quán tâm lý chuẩn bị rất nhiều góc cho các bạn sống ảo nên không cần phải đợi quá lâu”, Trung Anh háo hức mong sẽ có dịp quay lại quán.

Theo Sinh viên Việt Nam