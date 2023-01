Những việc làm hốt bạc xuyên Tết

Để có một năm mới bình an, may mắn, suôn sẻ và hạnh phúc, người Việt ta thường kiêng kỵ một số điều, để tránh những vận xui. Dưới đây là một số điều cấm kỵ bạn không nên làm ngày đầu năm để có một năm mới thuận hòa, tài lộc và nhiều may mắn.