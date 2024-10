Dự án nhiệt điện LNG hơn 3 tỷ USD tại Long An chuẩn bị khởi công

Sẽ sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, dự án lớn này sẽ đặt tại Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, thuộc dự án Cảng Quốc tế Long An ở xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Tổng công suất dự kiến là 3.000 MW, với 2 nhà máy là LNG Long An I và LNG Long An II.

Tháng 3/2021, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án cho công ty VinaCapital GS Energy, là liên doanh giữa tập đoàn đầu tư VinaCapital có trụ sở chính tại TP.HCM và công ty năng lượng GS Energy từ Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc trong tháng 10/2024, đoàn công tác tỉnh Long An do ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã có những buổi làm việc với các tập đoàn lớn của Hàn Quốc nh STS, CS Wind và GS Energy.

Đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo GS Energy tại Hàn Quốc vào ngày 15/10. Giám đốc quản lý dự án GS Energy đã giới thiệu về các dự án của GS Energy tại Hàn Quốc và thông tin về tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II. Đây là một trong những dự án mà Tập đoàn GS đặt sự quan tâm hàng đầu với nhiều kỳ vọng.

Đoàn công tác tỉnh Long An làm việc với GS Energy thúc đẩy tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện LNG tại Long An

Ông Kim Sung Won, Phó chủ tịch GS Energy, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Long An đã tích cực hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án.

Ông bày tỏ hy vọng rằng chính quyền tỉnh tiếp tục hỗ trợ, đồng thời GS Energy cũng sẽ tích cực hợp tác với VinaCapital để hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định, xúc tiến triển khai dự án, tiến hành lễ khởi công trong thời gian sớm nhất.

Đại diện dự án Cảng Quốc tế Long An, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group, cho biết với sự nỗ lực hỗ trợ của tỉnh Long An, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng phục vụ dự án khi đi vào giai đoạn xây dựng; Chỉ còn chờ phía GS hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng để chính thức khởi công dự án.

Tại buổi làm việc, Bí thư Long An - ông Nguyễn Văn Được cho biết công tác triển khai dự án tại Long An thời gian qua còn một số vướng mắc do nguyên nhân khách quan, tuy nhiên lãnh đạo tỉnh Long An luôn quan tâm, chỉ đạo các ngành và địa phương liên quan tham vấn ý kiến của Bộ ngành trung ương, tích cực phối hợp với nhau để cùng tháo gỡ.



Ông cũng đề nghị GS Energy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh và bộ, ngành liên quan để đẩy nhanh tiến trình phê duyệt hồ sơ đề xuất và các thủ tục liên quan. Việc xử lý nhanh chóng và song song giữa các bên sẽ giúp dự án sớm được khởi công. Dự án khi đi vào hoạt động không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng mà còn có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An.

Được biết, hạ tầng cấp LNG cho dự án gồm tuyến đường ống dẫn khí từ trạm phân phối Hiệp Phước (TP.HCM), các công trình trạm biến áp và đường dây đấu nối. Tại dự án cũng sẽ có hệ thống kho chứa LNG.

Cũng tại Long An, vào ngày 10/9, Đồng Tâm và CS Wind Hàn Quốc -- nhà sản xuất tháp điện gió hàng đầu thế giới, đã ký kết biên bản ghi nhớ. Theo đó, Đồng Tâm sẽ cho CS Wind Việt Nam (công ty con của CS Wind) thuê lại 50 ha đất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp để xây dựng nhà máy sản xuất, bãi lắp ráp cho các thiết bị tháp gió ngoài khơi và trên bờ, các sản phẩm điện gió ngoài khơi như cọc đơn, các thiết bị chuyển tiếp… và cung cấp cho thị trường toàn cầu, với quy mô lớn trên thế giới.

Tổng vốn đầu tư dự kiến cho nhà máy của CS Wind tại Long An lên tới 200 triệu USD. Đây sẽ là nhà máy thứ 3 của "đại gia" Hàn Quốc ở Việt Nam. Cả 2 nhà máy trước đều đang hoạt động tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; và các sản phẩm từ 2 nhà máy này - cùng các nhà máy quốc tế khác của CS Wind - được cung cấp cho các tập đoàn phát triển điện gió lớn nhất thế giới.

Do nhu cầu tháp điện gió toàn cầu tăng nhanh trong xu hướng Net Zero (sử dựng năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu hóa thạch), CS Wind phải xây nhà máy thứ 3 tại Việt Nam.

Đoàn công tác tỉnh Long An làm việc với CS Wind tháng 10/2024.

Trong buổi làm việc giữa CS Wind với đoàn công tác tỉnh Long An tại Hàn Quốc ngày 15/10, phía CS Wind cam kết đưa Long An trở thành trung tâm sản xuất tháp gió ngoài khơi lớn nhất khu vực, phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.