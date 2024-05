Long An duyệt kế hoạch triển khai dự án nhiệt điện LNG lớn

Hai nhà máy này sẽ sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Tổng vốn đầu tư cho dự án, bao gồm hệ thống kho chứa LNG, ước tính khoảng 3,13 tỉ USD.

Tháng 3/2021, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án cho công ty VinaCapital GS Energy, là liên doanh giữa tập đoàn đầu tư VinaCapital có trụ sở chính tại TP.HCM và công ty năng lượng GS Energy từ Hàn Quốc.

Đại diện của VinaCapital GS Energy (đứng giữa) nhận chứng nhận đầu tư dự án từ lãnh đạo tỉnh Long An vào ngày 21/3/2021. Ảnh tư liệu

Mục tiêu của kế hoạch triển khai đầu tư là đưa dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Long An I và Long An II, hạ tầng cấp khí nhiên liệu cho Dự án gồm tuyến đường ống dẫn khí từ trạm phân phối Hiệp Phước (TP.HCM), các công trình trạm biến áp và đường dây đấu nối giải phóng công suất đi vào hoạt động đồng bộ theo đúng tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư gồm Chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư trước quý II/2024; bảo đảm các điều kiện khởi công xây dựng, thực hiện ký hợp đồng tổng thầu EPC trong quý III/2024; đưa vào vận hành thương mại Nhà máy LNG Long An I vào tháng 6/2028 và Nhà máy LNG Long An II vào tháng 6/2031.

Theo UBND tỉnh Long An, việc đưa Nhà máy nhiệt điện LNG Long An I và Long An II vào hoạt động là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết.

UBND tỉnh xác định: Để đưa dự án và đường dây đấu nối vào công trình trọng điểm, các ngành, địa phuơng liên quan cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các địa phương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án phối hợp các cơ quan chức năng của địa phương lập tiến độ chi tiết thực hiện dự án với các nội dung công việc cụ thể, mốc thời gian hoàn thành; đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng tiến độ theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và chủ trương đầu tư.