Bao nhiêu tấn khí LNG đã được nhập khẩu cho ngành điện?

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) là khí tự nhiên được làm lạnh đến nhiệt độ -162 độ C để chuyển thể từ thể khí sang thể lỏng. LNG có ưu điểm vượt trội nhờ sử dụng công nghệ hóa lỏng tiên tiến, giúp giảm thể tích khí xuống gấp 600 so với trạng thái tự nhiên và gấp 2,4 lần so với dạng khí nén phổ biến như CNG.